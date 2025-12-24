  • 會員
恒指半日市升44點收報25818，成交不足千億，中芯喜漲滙控續破頂

24/12/2025

恒指半日市升44點收報25818，成交不足千億，中芯喜漲滙控續破頂

 

 

　　受惠AI投資狂潮，美國第三季GDP按季大增4.3%，高於前值3.8%，更遠超預期的增3.3%，但相應地數據亦支持美國下年放慢減息步伐。美股窄幅造好，港股今天半日市在低成交下作窄幅波動，100天線（約25891）見頂，總結恒指半日市收報25818，升44點或0.2%迎聖誕，主板成交僅925億元。恒生中國企業指數收報8915，升1點或不足0.1%。恒生科技指數收報5499，升10點或0.2%。

 

　　年底粉飾櫥窗效應發威，滙控(00005)升1.23%，報123.8元，曾見124.5元歷史新高，以現價計，該股連升6日，累計升幅6.54%。收息股亦上揚，公用三寶之中，電能(00006)升1.82%，報55.8元，中電(00002)則升0.58%，報69.8元，煤氣(00003)揚0.56%，報7.12元，此外，長江基建集團(01038)升1.83%，報58.55元。

 

　　美國貿易代表辦公室認定中國針對半導體產業主導全球市場的行為、政策及措施，對美國構成不合理及歧視性負擔，但當局決定至少在2027年6月23日之前，不對中國晶片進口加徵額外關稅，以免加劇美中經貿關係緊張態勢。中芯(00981)升3.12%領漲藍籌，報71.05元。

 

　　資源股中國宏橋(01378)升2.34%，報32.32元，紫金(02899)升0.98%，報35.18元。

 

　　信義孖寶盤中炒高又回落，信義光能(00968)收升1.68%，報3.02元，信義玻璃(00868)升1.29%，報8.61元。

 

　　內地消費股今日最弱，海爾智家(06690)跌2.32%，報25.28元，海底撈(06862)跌1.55%，報14.61元，蒙牛乳業(02319)跌1.3%，報15.16元，李寧(02331)跌1.25%，報19元。

 

　　藥捷安康(02617)昨日（23日）限售股解禁，當日股價大瀉18%，今日再跌5.79%，報130.2元；周六福(06168)下周解禁，昨日挫17%今日再跌4.51%，報27.5元，連跌5日累計跌幅30.17%。

 

　　萬科企業(02202)被標普認定債券延長寬限期等同違約，股價跌2.02%，報3.39元，連跌3日累計跌幅6.09%；融創中國(01918)債轉股重組通過，股價升0.78%，報1.29元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為中芯、騰訊(00700)及阿里(09988)。騰訊收報603元，升0.2%，阿里收報146元，跌0.8%。

撰文：經濟通市場組

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/12/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/12/2025 18:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
人氣文章中國故事24/12/2025
神州經脈 | 滬指六連漲，人幣五連升破7.02關，北京調整住房限購政策
