盤後部署 | 貴金屬年底爆發，專家料來年銅價升最急，金銀慢升但夠穩

受惠AI投資狂潮，美國第三季GDP按季大增4.3%，高於前值3.8%，更遠超預期的增3.3%，但相應地數據亦支持美國下年放慢減息步伐。美股窄幅造好，港股今天（24日）半日市在低成交下作窄幅波動，100天線（約25891）見頂，總結恒指半日市收報25818，升44點或0.2%迎聖誕，主板成交僅925億元。恒生中國企業指數收報8915，升1點或不足0.1%。恒生科技指數收報5499，升10點或0.2%。

聖誕前夕假日氣氛濃厚，港股半日市下成交顯著收縮，平安夜下港股市場亦追求平安，盤中高防守性股份獲追捧，三大金融股滙控(00005)、友邦(01299)及港交所(00388)齊升約1%，長建(01038)及電能(00006)兩大防守孖寶同升約1%。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，隔晚美國公布第三季GDP按季增幅大超市場預期，支撐今日港股表現，但臨近年尾市場偏好追捧收息股部署來年收息，預計未來一兩星期收息股會成為市場焦點。

未來一至兩星期時間，麥嘉嘉都預期港股會於25400至26000窄幅區間上落，直至新年過後，外資大型機構開展新一年部署，才會出現更明顯後市指引。她估計，明年港股首季有可能會跟進中經會主題，大約2月至3月有可能針對AI及內需等加強部署，1月則維持整固為主。

金價明年初步望4800美元，銅價波動性強好炒但考走位

金價銀價屢創新高，近期銅價升勢強勁亦受市場廣泛關注，在美國聯儲局宣布購買短債後，金銀銅價進一步爆發式上升，紐約期金今早再升破4550美元歷史關口。麥嘉嘉早前分析指出，聯儲局購買短債操作標誌著新一輪流動性注入周期正式開始，變相實現「隱形QE」，令資金開始由虛擬資產轉向實物資產，推動金、銀、銅價表現，以對沖潛在系統性風險。她指，金價基本上會持續受利率走向與地緣政治因素推動，視乎中美兩國經濟數據表現，金價明年可以4800美元為初步目標。

銅價飆升除了跟隨黃金白銀外，基本面上亦受益於供應緊張。AI發展令銅需求爆發式上升，同時上游銅精礦供應緊拙，銅礦品位下降亦削弱精煉銅產出，加劇需求緊張。麥嘉嘉指出，過去銅比金較不受市場關注，因為其保值作用比後者為小，但近年其工業實用性需求急令銅的市場價值提升，雖然銅資產未至於成為AI概念一樣炒作，但受AI發展推動作用只會有增無減，預計未來一年銅與金一樣會成為市場中長線部署選擇。

不過麥嘉嘉亦強調，銅價未來一段時間的確會出現跑贏金價的升幅，但必須留意銅價始終不具避險作用，價格升得急也跌得急，波動性比金和銀要大得多，尤其銅工業性強，如短線個別國家如中國或美國的經濟數據不如預期，甚至個別AI科技發展不利消息，都會引發銅價短線波動，投資者在捕捉機會同時亦須留意波動性。

江西銅與金股值博，銀價有得升但港股無標的

麥嘉嘉認為明年銅價可望有30%潛在升幅，部署上可與金一樣作為倉位部署上的非核心「衛星倉」，視乎市場變化可將配置佔比維持一成或有所提升。如投資者有意部署銅資產，港股中江西銅(00358)會比較受惠銅價升勢，但股份年內走勢強勁，現時宜等回落至20天線水平約35元附近部署，短線觀望40元高位阻力，如未來半年經濟前景維持，可望進一步挑戰43.9元歷史新高。

相對上白銀未來一年前景亦不會比金和銅差，麥嘉嘉指白銀的工業需求近年同樣大幅提升，太陽能光伏、電動車以至電子零件都有需要用到白銀，亦是年內推升白銀價格主因，但與銅一樣同樣面對供應緊張。價格變化上她指出銀波動性會比金為大，但必然較銅為小，受金銀比支撐銀價即使波動也會受惠金價升幅同步向上，如金價現時以4800美元作為目標，銀價亦預期於同樣時間內有相同潛在升幅。不過她指港股銀價標的較缺乏，中國白銀集團(00815)的實際白銀業務亦不多，投資者較難實際部署白銀資產。

