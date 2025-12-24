異動精選 | 賀聖誕鐘聲滙控破頂，美暫緩提高對華晶片關稅中芯領漲
24/12/2025
24/12/2025
2025-12-24
2025-12-24
2025-12-24
2025-12-24
2025-12-24
2025-12-24
2025-12-24
2025-12-24
2025-12-24
延伸閱讀
24/12/2025 13:00 《盤後部署》貴金屬年底爆發，專家料來年銅價升最急，金銀慢升但夠穩
24/12/2025 12:15 恒指半日市升44點收報25818，成交不足千億，中芯喜漲滙控續破頂
24/12/2025 11:01 【特朗普當政】新一批淫媒檔案公布，特朗普被接揭多次乘搭愛潑斯坦私人飛機
24/12/2025 10:19 《異動股》敲響聖誕鐘滙控再升1%破頂，假期前金融及防守板塊受捧
24/12/2025 10:03 消息指貝萊德、MSC潛在放棄長和港口交易，因中遠海運集團要求多數權益
24/12/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流出１１﹒７５億元，買中芯沽中移動
24/12/2025 08:54 【大行炒Ｄ乜】花旗腰斬萬科目標近五成兼降評級，大摩微降快手目標價
24/12/2025 16:35 《財資快訊》美電升報７﹒７７６３，一周拆息較上日飆至４﹒４％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/12/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/12/2025 18:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
