異動精選 | 賀聖誕鐘聲滙控破頂，美暫緩提高對華晶片關稅中芯領漲

24/12/2025

異動精選 | 賀聖誕鐘聲滙控破頂，美暫緩提高對華晶片關稅中芯領漲

 

異動股

異動股

09636

九方智投（一百）

50.500

異動股

02506

訊飛醫療科技

72.000

異動股

02202

萬科企業

3.390

即時重點新聞

24/12/2025 13:00  《盤後部署》貴金屬年底爆發，專家料來年銅價升最急，金銀慢升但夠穩

24/12/2025 12:15  恒指半日市升44點收報25818，成交不足千億，中芯喜漲滙控續破頂

24/12/2025 11:01  【特朗普當政】新一批淫媒檔案公布，特朗普被接揭多次乘搭愛潑斯坦私人飛機

24/12/2025 10:19  《異動股》敲響聖誕鐘滙控再升1%破頂，假期前金融及防守板塊受捧

24/12/2025 10:03  消息指貝萊德、MSC潛在放棄長和港口交易，因中遠海運集團要求多數權益

24/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１１﹒７５億元，買中芯沽中移動

24/12/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】花旗腰斬萬科目標近五成兼降評級，大摩微降快手目標價

24/12/2025 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒７７６３，一周拆息較上日飆至４﹒４％

人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指六連漲，人幣五連升破7.02關，北京調整住房限購政策新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

回顧展望－息息相關 | 明年看好本地銀行股，非利息收入成亮點，港銀整體經營勢頭維持穩定新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

回顧展望－恒生私有化 | 滙控豪擲千億私有化恒生，「恒生指數」再無恒生？新文章
品味生活
生活
人氣文章

台灣熱話．姚超文

懶理撫慰悲劇，綠營極速甩鍋 1新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

高盛喊A股再漲38%新文章
人氣文章

銷售達人．梁子驄 Brian

銷售培訓解碼︱為何培訓學而不用？破解團隊知行不一困境新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

從 Miley Cyrus 到 Dua Lipa 的 Golden Modernity！新世代訂婚戒指美學
人氣文章

Fitness & Wellness Feature

2026年星座運程預測（一）： 白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座！誰適合投資？誰適合轉工？塔羅師美子剖析！ 新文章
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

聖誕荒唐事：出軌、偷情、派對上作亂！是酒精惹的禍，還是浪漫氣氛誘發人類的作惡基因？ 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
聖誕素食食譜：蘑菇脆餅 帶來奇幻魔法與平安祝福！新文章
人氣文章
護膝攻略︱上樓梯正確姿勢＋發力節奏＋60度護膝關鍵避免磨損
人氣文章
出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/12/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/12/2025 18:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
人氣文章中國故事24/12/2025
神州經脈 | 滬指六連漲，人幣五連升破7.02關，北京調整住房限購政策
平安夜拷問和平，阿桑奇撕開今屆和平獎的真面目

24/12/2025 17:23

大國博弈

回顧展望－息息相關 | 明年看好本地銀行股，非利息收入成亮點...

24/12/2025 14:51

回顧25 展望26

日本加息不會觸發東南亞危機

22/12/2025 11:19

貨幣攻略

