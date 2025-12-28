  • 會員
一周部署 | GPU第一股登陸，美FOMC會議紀要尋減息風向

28/12/2025

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

環球市場迎接聖誕假期

 

　　下周全球市場喜迎跨年，港股及滬深交易所港股通服務周三（31日）半日市，周四（1日）全天休市，要留意的是A股除了周四之外，周五（2日）仍然是元旦假期停市，失卻北水支持，港股交易量料續疲軟；美國方面，紐約證券交易所與納斯達克在元旦日全日休市，2日正常開市；歐洲多數主要市場同樣在元旦日休市，並視各國法定假期安排，在31日休市或實施特殊交易時間，具體參考下表；日本股市則迎來長假，從周三休市至周五，再下個周一（5日）才復市。全球放假加上年底效應，料國際資金流動放緩，環球股市成交持續清淡。

 

儲局近年最大爭議議息紀要將登場

 

　　美國經濟興衰難以評斷，加上總統特朗普三番四次干擾聯儲獨立性，美聯儲本月在爭議聲中減息0.25厘，兩名理事反對減息，另外還有一名理事則認為應該減息半厘，分歧之大為超過30年來首次。雖然儲局內部看起來鴿派當道，但委員們對明年減息路徑相對保守，預期只會減息0.25厘，然後到此為止。美聯儲將於周二（30日）公布FOMC會議紀要，在當前通脹壓力仍未完全解除、經濟又有放緩風險的兩難環境下，市場需要透過紀要來判斷聯儲局內部到底偏向抗通脹還是保就業。另外值得一提的是，美國第三季GDP按季大增4.3%，高於前值3.8%，更遠超預期的增3.3%，雖然外界分析認為強勁增長主要受AI投資帶動，其他領域表現仍然疲軟，但無可避免將影響到儲局官員對經濟形勢的判斷。

 

RPOs未必兌現　市場興奮變焦慮

 

　　中央經濟工作會議把提振內需放到了來年經濟任務的最首要位置，第一擊就是如何刺激元旦消費。中辦、國辦特此印發《關於做好2026年元旦春節期間有關工作的通知》，明確把「擴大內需、激發假期消費潛力」作為重要任務，要求各地在節日期間用好假日經濟帶動作用，強調要讓居民「有穩定收入能消費、沒有後顧之憂敢消費」，並要求各地鼓勵推出年貨、餐飲、住宿、文化旅遊等多類產品和套餐，提升產品品質和服務體驗，以品質升級帶動居民多元化消費。盡管如此，市場對中國政府新一輪促進消費的力度無疑是失望的，相比過去發消費券和提供以舊換新補貼等，這次提振主要還是停留在政策上，暫時沒有看到額外財政支持，地方政府財政問題愈發嚴峻，難為無米之炊，難以積極調動居民消費熱情。

 

GPU第一股壁仞科技登場

 

　　中國打造國產英偉達的決心已不是秘密，甚至不惜自己卡自己的脖子，限制本國企業採購英偉達晶片。國家大力扶持之下國產GPU概念大受內地股民歡迎，摩爾線程(滬:688795)及沐曦股份(滬:688802)在上海科創板上市獲散戶追捧，摩爾線程超購倍數達到約2750倍，沐曦股份超購更逼近4500倍，認真瘋狂。如今港股亦準備迎來第一隻GPU概念股，作為國產GPU四小龍之一的壁仞科技(06082)循18C章上市，截止24日已經超購至少206倍，預計1月2日上市，成為2026年港股首隻掛牌新股。壁仞科技2022年推出BR100晶片，聲稱性能媲美英偉達H100，但公司在2023年被美國列入實體清單後，無法尋求台積電代工，無論是良率還是成本仍無法和英偉達相提並論，商業前景仍停留在講故事階段，投資者務必留意。

 

一周部署 | GPU第一股登陸，美FOMC會議紀要尋減息風向

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | GPU第一股登陸，美FOMC會議紀要尋減息風向

 

即時重點新聞

24/12/2025 13:00  《盤後部署》貴金屬年底爆發，專家料來年銅價升最急，金銀慢升但夠穩

24/12/2025 12:15  恒指半日市升44點收報25818，成交不足千億，中芯喜漲滙控續破頂

24/12/2025 11:01  【特朗普當政】新一批淫媒檔案公布，特朗普被接揭多次乘搭愛潑斯坦私人飛機

24/12/2025 10:19  《異動股》敲響聖誕鐘滙控再升1%破頂，假期前金融及防守板塊受捧

24/12/2025 10:03  消息指貝萊德、MSC潛在放棄長和港口交易，因中遠海運集團要求多數權益

24/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１１﹒７５億元，買中芯沽中移動

24/12/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】花旗腰斬萬科目標近五成兼降評級，大摩微降快手目標價

24/12/2025 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒７７６３，一周拆息較上日飆至４﹒４％

