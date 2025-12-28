  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
回顧25 展望26
etnet專輯

港股 | 蕭猷華：比亞迪股份上升潛力大

28/12/2025

　　《套期保值》祝大家聖誕快樂，並祝新年進步！上周，港股僅進行了兩天半的交易，恒生指數全周累計上升128點。另一方面，人民幣持續升值，兌美元曾經升穿7元大關，這一變化主要受到人行透過中間價釋放升值潛力影響。隨著中國在貿易上擁有強大的競爭優勢，加上美國聯儲局減息的預期，以及中央政府加大財政政策力度，預期人民幣的升勢將會持續。這不僅利好A股市場，還可吸引外資流入人民幣資產。

 

　　展望本周，由於假期因素，成交情況將會較為淡靜，預期港股仍將穩中向好。值得一提的是，「聖誕老人行情(Santa Claus Rally)」料繼續發揮作用。

 

港股 | 蕭猷華：比亞迪股份上升潛力大

比亞迪股份「出海」成績亮眼，股價反彈空間大。(AP)

 

　　個股方面，國家發改委上周五（26日）提出了新能源車、鋰電池、光伏等產業，必須整治內捲式競爭，還明確指出要「提高行業集中度」，這意味著龍頭企業將有極大優勢。此外，比亞迪股份(01211)今年很大機會實現到全年銷售目標，其「出海」成績亦相當亮眼，考慮到股價已跌至極低且不合理水平，潛在的反彈空間相當大，因此建議投資者應把握機會趁低吸納。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09636

九方智投（一百）

50.500

異動股

02506

訊飛醫療科技

72.000

異動股

02202

萬科企業

3.390

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,710.97
    -20.19 (-0.041%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,929.94
    -2.11 (-0.030%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,593.10
    -20.21 (-0.086%)
精選預託證券 More
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升67.303
變動率︰+1.584%
較港股︰+1.67%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升84.051
變動率︰+0.957%
較港股︰+0.96%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升4.455
變動率︰+0.898%
較港股︰+0.56%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌12.240
變動率︰-2.416%
較港股︰-0.08%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升35.400
變動率︰+1.724%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升152.240
變動率︰+1.453%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升115.010
變動率︰+1.384%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升124.800
變動率︰+1.167%
精選美股 More
NVAX
諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰跌6.830
變動率︰-1.585%
GME
遊戲驛站
按盤價(USD)︰跌21.090
變動率︰-2.044%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌475.190
變動率︰-2.103%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌31.200
變動率︰-4.733%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 28/12/2025 12:13 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：24/12/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 28/12/2025 12:13 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09636 九方智投（一百）
  • 50.500
  • 02506 訊飛醫療科技
  • 72.000
  • 02202 萬科企業
  • 3.390
  • 00917 趣致集團
  • 22.800
  • 02661 輕鬆健康
  • 66.800
股份推介
  • 01093 石藥集團
  • 8.770
  • 目標︰$9.70
  • 02097 蜜雪集團
  • 421.800
  • 目標︰--
  • 09633 農夫山泉
  • 48.620
  • 目標︰$56.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.480
  • 目標︰$2.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 27.320
  • 目標︰$29.40
人氣股
  • 02013 微盟集團
  • 1.790
  • 01725 中國技術集團
  • 0.750
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 39.220
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.130
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 119.500
報章貼士
  • 09880 優必選
  • 109.500
  • 目標︰$150.00
  • 00148 建滔集團
  • 28.740
  • 目標︰$30.00
  • 06082 壁仞科技
  • --
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

24/12/2025 13:00  《盤後部署》貴金屬年底爆發，專家料來年銅價升最急，金銀慢升但夠穩

24/12/2025 12:15  恒指半日市升44點收報25818，成交不足千億，中芯喜漲滙控續破頂

24/12/2025 11:01  【特朗普當政】新一批淫媒檔案公布，特朗普被接揭多次乘搭愛潑斯坦私人飛機

24/12/2025 10:19  《異動股》敲響聖誕鐘滙控再升1%破頂，假期前金融及防守板塊受捧

24/12/2025 10:03  消息指貝萊德、MSC潛在放棄長和港口交易，因中遠海運集團要求多數權益

24/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１１﹒７５億元，買中芯沽中移動

24/12/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】花旗腰斬萬科目標近五成兼降評級，大摩微降快手目標價

24/12/2025 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒７７６３，一周拆息較上日飆至４﹒４％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：比亞迪股份上升潛力大新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | GPU第一股登陸，美FOMC會議紀要尋減息風向新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 一周定存合集，銀行搶年結資金，PAObank推一周快閃10厘高息，華僑銀行3個月最高3.3厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

手機情報站．徐帥

Huawei nova 14 Pro 配置紅楓原色鏡頭色彩更準確，旗艦級人像攝影體驗 新文章
人氣文章

市場最熱點

KK星期二｜快手遭黑灰產攻擊 股價跌點部署？｜電力股受惠國家推動光熱發電？｜三花智控解禁 呢批股份亦要留意…
人氣文章

娛樂

87歲梁愛罹患胰臟癌，拒與孫仔同住成負擔，周潤發經常致電慰問
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

尋秦記中尋妮記 新文章
人氣文章

Fitness & Wellness Feature

2026年星座運程預測（三）：人馬座、魔羯座、水瓶座、雙魚座！一看誰宜儲蓄？誰的伴侶最寵你？誰要外勤？塔羅師美子剖析！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

偷歡的人只能偷偷摸摸左右逢迎！平安夜還會「平安」嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
臨終遺願｜伯伯臨終前想見愛犬，將軍澳醫院跨部門協助完成心願
人氣文章
視力退化｜看螢幕1小時，視網膜加速老化32日！低頭族必學5大護眼法
人氣文章
名人保養 │ 55歲鍾麗緹暴肥至200磅，性感現身惹網民熱議
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/12/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/12/2025 18:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/12/2025 18:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話28/12/2025
港股 | 蕭猷華：比亞迪股份上升潛力大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，銀行搶年結資金，PAObank推...

28/12/2025 10:55

貨幣攻略

平安夜拷問和平，阿桑奇撕開今屆和平獎的真面目

24/12/2025 17:23

大國博弈

回顧展望－息息相關 | 明年看好本地銀行股，非利息收入成亮點...

24/12/2025 14:51

回顧25 展望26

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區