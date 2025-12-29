美股 | 聖誕後首交易日美股先升後跌，但三大指數周線上漲

美股在聖誕假期後的首個交易日表現反覆，儘管標指一度創下新高，惟在交投清淡下缺乏承接，三大指數最終微跌收市。不過，總結上周表現，美股依然錄得顯著升幅，標指創一個月來單周最大漲幅。

道指上周五（26日）收市跌20.19點，或0.04%，報48710.97點；標普500指數跌2.11點，或0.03%，報6929.94點；納指跌20.21點，或0.09%，報23593.10點。

道指周線升1.2%，納指上漲1.22%。標普500指數亦升1.4%，且是過去五周內第四度錄得周線上升。

標指在早段曾一度衝上6945點，成功創下盤中新高。然而市場流動性明顯不足，令大市在高位缺乏持續買盤支持，最終三大指數均以微跌作結。

隨著本周進入2025年最後數日的交易時段，基金經理為粉飾櫥窗而進行的部署，或是推動大市在年底前再創新高的潛在動力，市場正觀望傳統的聖誕升市效應能否發酵。

金銀價格雙雙締造歷史性時刻

金銀價格雙雙締造歷史性時刻。受惠於美元疲軟及避險資金持續湧入，現貨金價日內一度抽升逾1.5%，每盎司高見4550.15美元；白銀單日狂飆10.2%，每盎司觸及79.1895美元的新高。

美元指數報97.99至98.05區間徘徊，較上個交易日微升約0.05%。美元兌日圓走勢偏強，報156.49，日內上漲約0.33%。歐元兌美元走勢呈現窄幅整固格局，維持在1.17水平爭持，報1.1778，基本持平。

投資者正密切關注即將舉行的俄烏和平會談進展。紐約期油報每桶56.85美元，跌2.5%。布蘭特期油報每桶60.37美元，下跌2.2%。

撰文：經濟通國金組

