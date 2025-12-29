開市Go | 美烏總統會談獲進展，人行釋人幣升值放緩信號，萬科境內債展期遇阻

要聞盤點

1、美股在聖誕假期後的首個交易日表現反覆，儘管標指一度創下新高，惟在交投清淡下缺乏承接，三大指數最終微跌收市。不過，總結全周表現，美股依然錄得顯著升幅，市場正觀望傳統的聖誕升市效應能否在年底前發酵。周五（26日） 道指收市跌20.19點，或0.04%，報48710.97點；標普500指數跌2.11點，或0.03%，報6929.94點；納指跌20.21點，或0.09%，報23593.10點。中國金龍指數升55點。日經期貨截至上午7時58分上升62點。

2、美國總統特朗普表示，與澤連斯基的會談取得「很大進展」，並稱與俄羅斯總統普京的通話富有成效。澤連斯基稱和平框架90%的內容已達成共識，與烏克蘭安全保障完全一致。

3、美國銀行執行長Brian Moynihan預計，特朗普政府明年可能推動貿易緊張局勢降級，平均關稅水平料降至約15%。

4、日本計劃在下一財年將防衛支出提高至約9萬億日圓創紀錄水平，高市早苗政府尋求應對地緣政治緊張、美國要求分擔更多成本及日圓疲軟的挑戰。

5、中國11月工業企業利潤同比下降13.1%，連續第二個月下滑。

6、中國財政部周末召開全國財政工作會議，要求2026年擴大財政支出規模，確保必要支出力度；明年繼續安排資金支持消費品以舊換新，大力提振內需。

7、中國央行發布金融穩定報告，強調需防範人民幣匯率「超調」，並發出放緩人民幣升值步伐的明確信號。

8、香港財政司司長陳茂波表示，預計香港2025年經濟增速將加快至3.2%，略高於年初預測。

9、泰國和柬埔寨同意立即停火，最新一輪邊境衝突已導致數十名士兵和平民喪生，超過50萬人流離失所。

10、為應對泰銖走強及其與黃金交易的相關性，泰國央行要求所有金融機構申報金額超過20萬美元的交易。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽