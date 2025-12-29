  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

開市Go | 美烏總統會談獲進展，人行釋人幣升值放緩信號，萬科境內債展期遇阻

29/12/2025

要聞盤點

 

1、美股在聖誕假期後的首個交易日表現反覆，儘管標指一度創下新高，惟在交投清淡下缺乏承接，三大指數最終微跌收市。不過，總結全周表現，美股依然錄得顯著升幅，市場正觀望傳統的聖誕升市效應能否在年底前發酵。周五（26日） 道指收市跌20.19點，或0.04%，報48710.97點；標普500指數跌2.11點，或0.03%，報6929.94點；納指跌20.21點，或0.09%，報23593.10點。中國金龍指數升55點。日經期貨截至上午7時58分上升62點。

 

2、美國總統特朗普表示，與澤連斯基的會談取得「很大進展」，並稱與俄羅斯總統普京的通話富有成效。澤連斯基稱和平框架90%的內容已達成共識，與烏克蘭安全保障完全一致。

 

3、美國銀行執行長Brian Moynihan預計，特朗普政府明年可能推動貿易緊張局勢降級，平均關稅水平料降至約15%。

 

4、日本計劃在下一財年將防衛支出提高至約9萬億日圓創紀錄水平，高市早苗政府尋求應對地緣政治緊張、美國要求分擔更多成本及日圓疲軟的挑戰。

 

5、中國11月工業企業利潤同比下降13.1%，連續第二個月下滑。

 

6、中國財政部周末召開全國財政工作會議，要求2026年擴大財政支出規模，確保必要支出力度；明年繼續安排資金支持消費品以舊換新，大力提振內需。

 

7、中國央行發布金融穩定報告，強調需防範人民幣匯率「超調」，並發出放緩人民幣升值步伐的明確信號。

 

8、香港財政司司長陳茂波表示，預計香港2025年經濟增速將加快至3.2%，略高於年初預測。

 

9、泰國和柬埔寨同意立即停火，最新一輪邊境衝突已導致數十名士兵和平民喪生，超過50萬人流離失所。

 

10、為應對泰銖走強及其與黃金交易的相關性，泰國央行要求所有金融機構申報金額超過20萬美元的交易。

 

開市Go | 美烏總統會談獲進展，人行釋人幣升值放緩信號，萬科境內債展期遇阻

 

開市Go | 美烏總統會談獲進展，人行釋人幣升值放緩信號，萬科境內債展期遇阻

 

開市Go | 美烏總統會談獲進展，人行釋人幣升值放緩信號，萬科境內債展期遇阻

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00300

美的集團

84.250

異動股

02556

邁富時

30.000

異動股

08547

PACIFIC LEGEND

0.050

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00300 美的集團
  • 84.250
  • 02556 邁富時
  • 30.000
  • 08547 PACIFIC LEGEND
  • 0.050
  • 06690 海爾智家
  • 24.540
  • 08460 基地錦標集團
  • 2.070
股份推介
  • 02888 渣打集團
  • 189.000
  • 目標︰$210.00
  • 01093 石藥集團
  • 8.570
  • 目標︰$9.70
  • 02097 蜜雪集團
  • 438.000
  • 目標︰--
  • 09633 農夫山泉
  • 47.160
  • 目標︰$56.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.480
  • 目標︰$2.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 143.300
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 38.580
  • 00700 騰訊控股
  • 596.500
  • 00005 滙豐控股
  • 121.900
  • 00941 中國移動
  • 81.800
報章貼士
  • 00035 遠東發展
  • 0.740
  • 目標︰--
  • 06831 綠茶集團
  • 6.590
  • 目標︰$7.20
  • 03750 寧德時代
  • 497.800
  • 目標︰$565.00
熱炒概念股
即時重點新聞

29/12/2025 17:12  《盤後部署》港股兩萬六一觸即跌北水仍錄淨流出，炒新三樣吼中創新航築杯柄

29/12/2025 16:25  恒指倒跌183點收報25635，濠賭股全線挫金沙跌4%，美高梅瀉17%

29/12/2025 16:57  【賣地計劃】甯漢豪︰政府將為洪水橋產業園公司注入起始資金，具體金額將於明年預算案公布

29/12/2025 16:44  【賣地計劃】甯漢豪︰洪水橋首個片區明日招標，首28日支付地價15%其餘3年內支付，期間免息

29/12/2025 16:36  【賣地計劃】發展局下季推牛頭角及筲箕灣兩住宅地涉670伙，全年提供逾1.5萬伙超標兩成

29/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出３４﹒１４億元，買招行沽中移動

29/12/2025 09:04  【大行炒Ｄ乜】滙證微降京東目標維持買入評級，瑞銀維持小米看法中性

29/12/2025 16:23  《財資快訊》美電軟報７﹒７７３６，一周拆息較上日微升至４﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬綜指創今年最長連升，部分商品關稅稅率明年起調整新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

賣地計劃 | 發展局下季推牛頭角及筲箕灣兩住宅地涉670伙，全年提供逾1.5萬伙超標兩成新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指倒跌183點收報25635，濠賭股全線挫金沙跌4%，美高梅瀉17%新文章
品味生活
生活
人氣文章

搵食地圖

麥當勞美食優惠︱超值套餐勁減$8＋早晨套餐減$5＋期間限定3天新文章
人氣文章

足球俱樂部．主教練

英超聖誕快車︱阿仙奴惡戰連場，車仔不輕鬆；曼城維拉有暗湧，曼聯難樂觀
人氣文章

英倫出走日記．Cally

倫敦過冬至：此心安處是吾家，異鄉人的安心與歸屬
DIVA CHANNEL
人氣文章

Watch & Jewelry Feature

可穿戴的聖誕禮物！4 個編輯私心珠寶 Wishlist，成熟女生的聖誕心願清單！
人氣文章

Fashion Feature

Gifts for Him：為他送上實用又有型的聖誕禮物！來自IWC、TUMI、DETERMINANT等的4大驚喜推薦
人氣文章

Fitness & Wellness Feature

2026年星座運程預測（三）：人馬座、魔羯座、水瓶座、雙魚座！一看誰宜儲蓄？誰的伴侶最寵你？誰要外勤？塔羅師美子剖析！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜75歲黎彼得憔悴交代失蹤之謎，說話口窒無中氣
人氣文章
飲食陷阱 │ 血糖急升急跌恐致脂肪肝，醫生揭3大地雷食物
人氣文章
中醫去皺｜針灸搭配日常3招養顏美肌，撫平歲月痕跡
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/12/2025 18:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事29/12/2025
神州經脈 | 滬綜指創今年最長連升，部分商品關稅稅率明年起調整
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

回顧展望風雲息變 | 特朗普強勢干預換得連續三次減息 日央...

29/12/2025 15:43

回顧25 展望26

定期存款 | 一周定存合集，銀行搶年結資金，PAObank推...

28/12/2025 10:55

貨幣攻略

平安夜拷問和平，阿桑奇撕開今屆和平獎的真面目

24/12/2025 17:23

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區