盤前攻略 | 美股三大指數聖誕後微跌 恒指受制於百天線料窄幅整固

美股在聖誕假期後的首個交易日(26日)表現反覆，儘管標指一度創下新高，惟在交投清淡下缺乏承接，三大指數最終微跌收市。道指收市跌20點，或0.04%，報48710點；標普500指數跌2點，或0.03%，報6929點；納指跌20點，或0.09%，報23593點。

（Shutterstock圖片）

中概普遍造好，港股ADR普遍高走

主要中概股普遍造好；阿里巴巴升1.45%報152.24美元，拼多多升1.38%報115.01美元，京東升0.78%報29.40美元，百度升1.16%報124.80美元，萬國數據升1.72%報35.40美元，小鵬升6.18%報20.78美元，理想升3.93%報17.44美元，蔚來升3.87%報5.10美元。

ADR普遍較港股造價高；騰訊(00700)ADR較港股高0.62%，折合606.8港元；美團(03690)ADR較港股高0.60%，折合103.8港元；友邦(01299)ADR較港股高0.95%，折合84.0港元；滙控(00005)ADR較港股高0.39%，折合124.3港元；小米(01810)ADR較港股高1.80%，折合39.9港元；港交所ADR較港股高0.64%，折合412.6港元。

牛證重貨區下移至25400至25499區間，熊證重貨區不重

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25931，升56點，恒指料高開數十點。

參考恒指牛熊證街貨分布，上周三（24日）恒指未能突破對上一個交易日（23日）高位，且兩日齊受制於百天線（約25891點），好友表現分歧，牛證重貨區從25400至25499點下移至25000至25099點，有1063張對應期指張數；而原牛證重貨區25400至25499點仍有1003張對應期指張數，僅較重貨區少60張對應期指張數，料該位置仍有支持力。至於熊證部分，熊證重貨區依然位於26300至26399點，惟較上日減少18張對應期指至總數至663張，該重貨區不重，其他多個百點區間的熊證不少在500多張至600多張，料未造成上攻誘因，料短線恒指於高位窄幅整固。

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇