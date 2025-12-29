機械人股 | 工信部設立人形機器人標委會，機械人概念股炒上，優必選收購鋒龍可看高一線？

工信部上周末召開會議，成立人形機器人與具身智能標準化技術委員會，有分析指，這標誌行業結束「野蠻生長」階段，迎來國家級的標準制定組織，顯示內地人形機器人商業化更進一步。另「人形機器人第一股」優必選(09880)公布擬斥近17億元人民幣收購浙江鋒龍電氣(深:002931)約43%股權，指收購能創造協同效應，加速其人形機器人的開發與商業化，優必選又稱第1000台工業人形機械人Walker S2下線，並與廣西政府簽署戰略合作協議，而今年集團人形機器人訂單總金額已近14億元人民幣。優必選股價今早(29日)飆逾一成高見124.3元，部分機械人概念股亦炒上，可否再吼？是否以優必選為首選？

（優必選官網截圖）

工信部成立人形機器人與具身智能標委會 推動技術熟化與應用落地

工信部人形機器人與具身智能標準化技術委員會成立會議上周五(26日)在京召開。會議提到，成立人形機器人與具身智能標準化技術委員會是貫徹落實黨中央、國務院決策部署，發揮標準引領作用，加強高品質標準供給，推動人形機器人與具身智能技術熟化與應用落地的重要措施。標委會主要承擔人形機器人與具身智能基礎共通性、關鍵技術、部組件、整機與系統、應用、安全等領域產業標準制修訂工作，秘書處設於中國電子學會。

同期，標委會第一屆第一次全體委員會議召開，聽取了體系化推動人形機器人與具身智能產業發展的工作考慮，審議通過了章程、秘書處工作細則、標準制修訂工作程序等制度文件，研究部署了下一階段重點工作。

東海證券：更好推動研發成果商業化落地 廣發證券：產品量產指日可待

東海證券認為，以機器人技術和人工智慧(AI)為代表的智慧製造領域正在跨越式發展，但同時，產品同質化、低水平重複建設、數據難以互通共享等問題逐漸顯現。在此背景下，產業標準的研討有利於建立統一的技術規範，促進產業鏈上下游企業在基礎指標上達成協同，以更好地推動研發成果進行商業化落地。

標委會的成立也給2026年產業帶來指引，廣發證券指，人形機器人在產品、產能端均已準備充分，首批量產指日可待，預計2026年人形機器人產品將開始量產銷售，正式進入交付，出貨量相比2025年預計是指數級的上升。

優必選擬斥17億人幣購鋒龍電氣43%股權 以加速人形機器人開發與商業化

另外，優必選公布，斥約16.65億元(人民幣．下同)以收購股份及自願部分要約方式，收購浙江鋒龍電氣約43%股權，並控制該公司董事會，成為其非全資附屬公司，且鋒龍電氣的財務資料將合併入其帳目。有關交易須待股東批准。優必選指，以每股鋒龍電氣A股價格17.72元向誠鋒投資收購約29.99%股權，待交易完成後，將向建議受要約人提出以每股相同作價部分要約收購鋒龍電氣2845萬股A股，約佔鋒龍電氣13.02%股權，而受要約人已不可撤銷承諾接納部分要約。優必選又指，有關賣方提供3年財務業績承諾，在明年至2028年度承諾，鋒龍電氣年度純利由不低於1000萬元按年遞增至2000萬元，而誠鋒投資於收購完成後，向鋒龍電氣提供8300萬元現金的無條件捐贈。

優必選指，鋒龍電氣從事園藝機械發動機與電動整機、液壓控制系統及汽車零部件的研發、生產及銷售。今年9個月純利2150萬元。收購能創造協同效應，加速其人形機器人的開發與商業化，與鋒龍電氣的製造實力、供應鏈關係及廣泛客戶群，預計將增強整體產品競爭力。

優必選第1000台工業人形機械人Walker S2下線 與廣西政府簽戰略合作協議

另優必選表示，第1000台工業人形機械人Walker S2下線。據了解，該批機械人將交付到各地，投入產業一線應用，覆蓋汽車製造、智能製造、智慧物流、具身智能數據中心等重點領域。集團稱，目前Walker S系列已成為全球進入最多車廠實訓的工業人形機械人，而今年優必選工業人形機械人產能已突破1000台，交付量超過500台，並計劃在2026年將年產能提升至萬台規模。集團近日又新中標惠州市惠陽區人形機器人大灣區數據採集中心項目和呼和浩特市具身智能科技中心設備採購項目，中標金額分別為5962萬元、7780萬元，總金額超1.2億元。2025年，優必選人形機器人訂單總金額已近14億元，持續領跑全球人形機器人行業。

（優必選官網截圖）

此外，集團即將全面投產的優必選柳州機械人超級智慧工廠位於柳州市北部生態新區，工廠佔地74畝，總建築面積達4.2萬平方米，規劃建有辦公樓及三棟大型廠房，其中一棟廠房將專注於工業人形機械人的規模化生產，另外兩棟廠房將用於悟空系列機械人和智能生活產品線的生產，以及作為原材料與成品倉儲中樞。

在相關活動上，廣西壯族自治區人民政府副主席曹志強與優必選副總裁郝寶玉正式簽署戰略合作協議。根據協議內容，雙方將共同打造機械人製造與產業升級高地，推動人工智慧教育普及，加快發展智慧文旅，在多個領域展開深入合作，包括在柳州擴大人形機械人與相關智能裝備的製造規模，構建安全可控的本地供應鏈體系，推動產業鏈跨境協同與傳統產業智能化躍升，以及共同建設服務面向東盟的人工智慧教育高地等。

李偉傑：優必選獨特性高前景樂觀 近115元可分注吸中線看140元

（李偉傑）

天風國際李偉傑認為，機械人概念股以優必選為首選，雖然公司自上市以來持續定期有配股活動，但最少過去訂單沒令市場失望，而工信部亦推出對人形機器人的規範，將有更高的行業標準，遏止行業過度擴張，一些不成熟的公司可能進一步被收購，優必選又公布已有1000台人形機械人下線，變相其於行業中獨特性仍偏高。不過，優必選今日藉上述消息已放量了升幅，而未重回10月時高位也合理，其實近期很多科技類股份都處於橫行整固階段。

李偉傑續指，優必選今日升幅較大，且已升至50天線以上，若論公司前景值得樂觀，但若高追面對的回吐風險較大，宜待其挨近115至123元區間才分注吸納，中線目標可定於140元以上。雖然優必選早前隨其他科技股回吐，配股亦影響投資者短期信心，但始終公司能交出良好成績表，明年首季應有力重上140元以上。

優必選半日升12.24%收報122.9元，成交16.09億元。其他機械人概念股亦普遍上升，越疆(02432)升12.71%報35.64元，三花智控(02050)升4.36%報34.92元，小鵬(09868)升6.31%報80.9元，敏實集團(00425)升0.25%報31.92元，德昌電機(00179)升0.27%報30.06元，首程控股(00697)升2.35%報2.18元，惟地平線機器人(09660)跌1.49%報8.62元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

