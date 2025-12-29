異動股 | 電動車鋰電光伏三板塊急飆，發改委發文籲推動落後產能退出
29/12/2025
比亞迪(01211)H股現價升4.6%，報97.9元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅5.2%。該股成交約413萬股，涉資4.04億元。
26日發改委產業發展司發表題為《大力推動傳統產業優化提升》文章，指出對新能源汽車、鋰電池、光伏等「新三樣」產業，面臨市場競爭失序，在「十五五」時期要綜合整治「內卷式」競爭，推動落後低效產能退出。
文章提到，「新三樣」產業是我國在激烈市場競爭下培育出的優勢產業，但也面臨市場競爭失序、核心優勢還不牢固等問題挑戰。「十五五」時期要綜合整治「內卷式」競爭，維護公平競爭環境，加強價格監測、質量檢查，防止低價無序競爭。政府將加強宏觀調控，堅持用市場化、法治化手段推動落後低效產能退出。
「新三樣」概念全線急飆；小鵬(09868)升5.3%，報80.1元；理想(02015)升3.4%，報67.25元；蔚來(09866)升5.3%，報40.48元；金風科技(02208)升8.3%，報14.47元；協鑫科技(03800)升2.8%，報1.12元；信義光能(00968)升2.3%，報3.09元；鈞達股份(02865)升19.9%，報20.38元；龍蟠科技(02465)升0.6%，報14.18元；中創新航(03931)升1.9%，報25.58元。
