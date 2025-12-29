  • 會員
港股 | 午市前瞻 | 恒指料維持上落格局兩萬六難企穩 零跑兩大利好值得看高一線

29/12/2025

　　內地整治「新三樣」內捲，新能源車股價帶頭升。恒指高開過百點後，早段維持強勢，高位曾見26082點，為半個月來首次重上二萬六大關。恒生指數半日報25887，升68點或0.3%，主板成交逾1264億元。恒生中國企業指數報8983，升68點或0.8%。恒生科技指數報5587，升88點或1.6%。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指料維持上落格局兩萬六難企穩 零跑兩大利好值得看高一線

（Shutterstock圖片）

 

聶振邦：即使恒指企穩兩萬六關仍難擺脫上落市

 

　　聖誕節日後的首個交易日，港股整體向上，盤中曾升逾200點至兩萬六上方，惟未能企穩。高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指要企穩兩萬六關，需要成交金額配合，即至少達到兩千億元以上。但考慮到周三僅有半日市，周四休市，不排除成交金額較疲弱。但他提醒，從11月18日以來，恒指始終受制於26200點水平，因此恒指即使企穩於兩萬六關，仍難擺脫震盪格局。

 

　　展望本周大事，周三美聯儲將公布貨幣政策會議紀要，以及中國公布12月官方製造業PMI，聶振邦指出，對於美聯儲會議紀要，若美聯儲主席鮑威爾暗示明年首季甚至其任期結束前會減息的話，將會帶動美股走勢，港股亦可從中受惠。至於中國製造業PMI，目前市場預期是49.4，較上月數據49.2上升，意味著製造業收縮的情況稍有改善，但相較於出台國策或者公布國策出台時間表而言，單純從PMI改善的狀況對港股的利好作用有限。

 

零跑溢價配股兼全年或轉盈，股價上望56元


　
　　 零跑汽車(09863)公布，已與一汽股權訂立內資股認購協議，擬向其發行7483.2245萬股內資股，佔已發行內資股擴大後約5%，每股認購價人民幣50.03元（折合約港幣55.29元），相當於公司協議日收市價49.94元溢價約10.7%。所得款項總額約人民幣37.44億元（約港幣41.38億元），當中約50%將用於研發投入、約25%補充營運資金及約25%擴大銷售服務網絡。

 

　　集團表示，內資股認購屬於一汽股權的戰略性投資，顯示對零跑新能源及智能電動汽車業務的信心，有助於進一步深化雙方商業及產業合作。

 

　　零跑早盤高開4%，盤中高見53.5元，惟仍較認購價55.29元有一定差距，其後升幅更收窄至51.8元水平。聶振邦表示，消息公布後未出現大規模搶購可能是因為零跑是次配股未完成，以及新能源汽車板塊未完全回暖，車股個別發展，投資者擔心股價上揚後易面臨獲利回吐壓力，不願過度追高。

 

　　聶振邦認為，就零跑而言，一汽集團願意以溢價一成來認購零跑的內資股，反映市場對於零跑的前景比較樂觀。另外，考慮到零跑今年上半年業績實現扭虧為盈，有望帶動今年全年業績轉盈，相信在零跑公布全年業績後，市場會對零跑前景更加樂觀。結合上述兩大因素，聶振邦認為，零跑股價走勢可以高看一線，有望在明年一月達到配股价（約56元）附近。至於股價能否更上一步仍有不確定，保守的投資者可於51元下方買入，看好今年全年業績的投資者可於現價約52元買入。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指料維持上落格局兩萬六難企穩 零跑兩大利好值得看高一線

零跑股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

撰文：經濟通通訊社市場組

00300

美的集團

84.250

02556

邁富時

30.000

08547

PACIFIC LEGEND

0.050

