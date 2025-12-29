香港樓市 | 差估署︰11月樓價指數按月升0.92%，首11個月累升2.8%，租金指數再升0.2%創歷史新高

差餉物業估價署數據顯示，今年11月全港私人住宅樓價指數報297.3點，按月微升0.92%，連升6個月，按年升1.99%；今年首11個月累升2.8%。

（資料圖片）

租金指數按月再升0.2%，再創歷史新高

另外，11月份租金指數為200.7點，按月升0.2%，按年升4.59%；今年首11個月累升4.26%。

萊坊王兆麒︰明年樓價有望明顯回暖，料樓價最多升8%

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，⁠2025年整體樓市表現比2024年好，價量齊升。他指出，調整印花稅對細價樓成交量有幫助，但減息對刺激整體樓市最大效益市場氣氛明顯回暖，但由於貨尾量仍然處於高位，Hibor未能維持低位去帶動按息大幅回落，市場購買力繼續傾斜新盤，而新盤開價未見進取，二手樓價今年內仍未能明顯回升。

他又指，美聯儲局於12月議息再減息0.25厘以推動經濟，預測樓價農歷新年後會開始明顯好轉，但之前香港樓價仍未會見明顯回升，2025升約3%。2026年樓價有望明顯回暖，全年有機會升5%至8%。

王兆麒表示，政府各類人才計劃令勞動人口及高收入人士規模稍為回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，未來幾個月住宅租金走勢保持平穩。料2026年租金走勢繼續平穩向上，按年再升3%至5%。

樓價自3月谷底反彈4.35%，利嘉閣料全年樓價升3.3%

差估署公布最新數據顯示，2025年11月份私人住宅售價指數報297.3點，按月再升0.92%，已是連續8個月呈平穩或上升，期間自3月份的谷底累積反彈4.35%，創近16個月高位，而單計連續6個月升勢亦累漲3.77%。今年首11個月累計，樓價累升2.8%，而與2021年9月的398.1點歷史高位比較，跌幅收窄至25.32%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價及租金雙雙持續走高，料2025年分別漲逾3%及4%，前者一洗之前3年頹勢，後者則延續上升銳勢。

今年11月份樓價持續上升，且升幅再次加快，主要受惠當時憧憬再次減息，中美貿易風雲達成共識而解除威脅，加上股市反彈及新盤熱賣所刺激。展望12月份，陳海潮指出，反映11月下旬有宏福苑大火一度窒礙市場情緒，加上市場聚焦立法會選舉等而令市況略有放緩，故料12月份樓價升幅略為收窄至0.5%，整個第四季樓價料升1.87%，而全年則看升3.31%。

他表示，按半年計，今年下半年樓價最終料升4.21%，為過去5個「半年度」以來首錄升幅，並為自2019年下半年以來共13個「半年度」的最大升幅。

租金走勢方面，差估署最新數字顯示2025年11月份租金指數按月再升0.20%，錄200.7點，連續兩個月破頂，租金指數已連升12個月，累升4.59%。展望12月份，陳海潮表示，在新來港人士租務需求續有支持下，租金料可再升0.15%，觸及201點，料整個下半年升幅約2.6%，全年則料升4.42%。

撰文：經濟通採訪組

