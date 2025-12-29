  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

香港樓市 | 差估署︰11月樓價指數按月升0.92%，首11個月累升2.8%，租金指數再升0.2%創歷史新高

29/12/2025

　　差餉物業估價署數據顯示，今年11月全港私人住宅樓價指數報297.3點，按月微升0.92%，連升6個月，按年升1.99%；今年首11個月累升2.8%。

 

香港樓市 | 差估署︰11月樓價指數按月升0.92%，首11個月累升2.8%，租金指數再升0.2%創歷史新高

（資料圖片）

 

租金指數按月再升0.2%，再創歷史新高

 

　　　另外，11月份租金指數為200.7點，按月升0.2%，按年升4.59%；今年首11個月累升4.26%。

 

萊坊王兆麒︰明年樓價有望明顯回暖，料樓價最多升8%

 

　　萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，⁠2025年整體樓市表現比2024年好，價量齊升。他指出，調整印花稅對細價樓成交量有幫助，但減息對刺激整體樓市最大效益市場氣氛明顯回暖，但由於貨尾量仍然處於高位，Hibor未能維持低位去帶動按息大幅回落，市場購買力繼續傾斜新盤，而新盤開價未見進取，二手樓價今年內仍未能明顯回升。

 

　　他又指，美聯儲局於12月議息再減息0.25厘以推動經濟，預測樓價農歷新年後會開始明顯好轉，但之前香港樓價仍未會見明顯回升，2025升約3%。2026年樓價有望明顯回暖，全年有機會升5%至8%。

 

　　王兆麒表示，政府各類人才計劃令勞動人口及高收入人士規模稍為回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，未來幾個月住宅租金走勢保持平穩。料2026年租金走勢繼續平穩向上，按年再升3%至5%。

 

樓價自3月谷底反彈4.35%，利嘉閣料全年樓價升3.3%

 

　　差估署公布最新數據顯示，2025年11月份私人住宅售價指數報297.3點，按月再升0.92%，已是連續8個月呈平穩或上升，期間自3月份的谷底累積反彈4.35%，創近16個月高位，而單計連續6個月升勢亦累漲3.77%。今年首11個月累計，樓價累升2.8%，而與2021年9月的398.1點歷史高位比較，跌幅收窄至25.32%。

 

　　利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價及租金雙雙持續走高，料2025年分別漲逾3%及4%，前者一洗之前3年頹勢，後者則延續上升銳勢。

 

　　今年11月份樓價持續上升，且升幅再次加快，主要受惠當時憧憬再次減息，中美貿易風雲達成共識而解除威脅，加上股市反彈及新盤熱賣所刺激。展望12月份，陳海潮指出，反映11月下旬有宏福苑大火一度窒礙市場情緒，加上市場聚焦立法會選舉等而令市況略有放緩，故料12月份樓價升幅略為收窄至0.5%，整個第四季樓價料升1.87%，而全年則看升3.31%。

 

　　他表示，按半年計，今年下半年樓價最終料升4.21%，為過去5個「半年度」以來首錄升幅，並為自2019年下半年以來共13個「半年度」的最大升幅。

 

　　租金走勢方面，差估署最新數字顯示2025年11月份租金指數按月再升0.20%，錄200.7點，連續兩個月破頂，租金指數已連升12個月，累升4.59%。展望12月份，陳海潮表示，在新來港人士租務需求續有支持下，租金料可再升0.15%，觸及201點，料整個下半年升幅約2.6%，全年則料升4.42%。

 

撰文：經濟通採訪組

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00300

美的集團

84.250

異動股

02556

邁富時

30.000

異動股

08547

PACIFIC LEGEND

0.050

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00300 美的集團
  • 84.250
  • 02556 邁富時
  • 30.000
  • 08547 PACIFIC LEGEND
  • 0.050
  • 06690 海爾智家
  • 24.540
  • 08460 基地錦標集團
  • 2.070
股份推介
  • 02888 渣打集團
  • 189.000
  • 目標︰$210.00
  • 01093 石藥集團
  • 8.570
  • 目標︰$9.70
  • 02097 蜜雪集團
  • 438.000
  • 目標︰--
  • 09633 農夫山泉
  • 47.160
  • 目標︰$56.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.480
  • 目標︰$2.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 143.300
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 38.580
  • 00700 騰訊控股
  • 596.500
  • 00005 滙豐控股
  • 121.900
  • 00941 中國移動
  • 81.800
報章貼士
  • 00035 遠東發展
  • 0.740
  • 目標︰--
  • 06831 綠茶集團
  • 6.590
  • 目標︰$7.20
  • 03750 寧德時代
  • 497.800
  • 目標︰$565.00
熱炒概念股
即時重點新聞

29/12/2025 17:12  《盤後部署》港股兩萬六一觸即跌北水仍錄淨流出，炒新三樣吼中創新航築杯柄

29/12/2025 16:25  恒指倒跌183點收報25635，濠賭股全線挫金沙跌4%，美高梅瀉17%

29/12/2025 16:57  【賣地計劃】甯漢豪︰政府將為洪水橋產業園公司注入起始資金，具體金額將於明年預算案公布

29/12/2025 16:44  【賣地計劃】甯漢豪︰洪水橋首個片區明日招標，首28日支付地價15%其餘3年內支付，期間免息

29/12/2025 16:36  【賣地計劃】發展局下季推牛頭角及筲箕灣兩住宅地涉670伙，全年提供逾1.5萬伙超標兩成

29/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出３４﹒１４億元，買招行沽中移動

29/12/2025 09:04  【大行炒Ｄ乜】滙證微降京東目標維持買入評級，瑞銀維持小米看法中性

29/12/2025 16:23  《財資快訊》美電軟報７﹒７７３６，一周拆息較上日微升至４﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬綜指創今年最長連升，部分商品關稅稅率明年起調整新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

賣地計劃 | 發展局下季推牛頭角及筲箕灣兩住宅地涉670伙，全年提供逾1.5萬伙超標兩成新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指倒跌183點收報25635，濠賭股全線挫金沙跌4%，美高梅瀉17%新文章
品味生活
生活
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

澳門官也街氹仔街市重開｜新增特式美食與文創區，天台仲有露天咖啡茶座新文章
人氣文章

玩樂假期

AIA嘉年華2025︱香港經典主題＋加碼機動遊戲＋公仔獎品＋代幣9折＋免費入場攻略
人氣文章

手機情報站．徐帥

Huawei nova 14 Pro 配置紅楓原色鏡頭色彩更準確，旗艦級人像攝影體驗 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fitness & Wellness Feature

2026年星座運程預測（三）：人馬座、魔羯座、水瓶座、雙魚座！一看誰宜儲蓄？誰的伴侶最寵你？誰要外勤？塔羅師美子剖析！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

尋秦記中尋妮記 新文章
人氣文章

Fitness & Wellness Feature

2026年星座運程預測（一）： 白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座！誰適合投資？誰適合轉工？塔羅師美子剖析！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人家庭｜49歲鍾麗淇罕見病大女迎15歲生日，曾被醫生認為難活2歲新文章
人氣文章
致癌習慣 │ 26歲女子睡前玩手機驚患甲狀腺癌，醫生揭致命警告
人氣文章
中醫去皺｜針灸搭配日常3招養顏美肌，撫平歲月痕跡
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/12/2025 18:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事29/12/2025
神州經脈 | 滬綜指創今年最長連升，部分商品關稅稅率明年起調整
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

回顧展望風雲息變 | 特朗普強勢干預換得連續三次減息 日央...

29/12/2025 15:43

回顧25 展望26

定期存款 | 一周定存合集，銀行搶年結資金，PAObank推...

28/12/2025 10:55

貨幣攻略

平安夜拷問和平，阿桑奇撕開今屆和平獎的真面目

24/12/2025 17:23

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區