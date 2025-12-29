  • 會員
說說心理話
異動精選 | 工信部設立「標委會」人形機械人股上揚，發改委籲落後產能退出車股靠前

29/12/2025

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」

00300

美的集團

84.250

異動股

02556

邁富時

30.000

異動股

08547

PACIFIC LEGEND

0.050

  • 00300 美的集團
  • 84.250
  • 02556 邁富時
  • 30.000
  • 08547 PACIFIC LEGEND
  • 0.050
  • 06690 海爾智家
  • 24.540
  • 08460 基地錦標集團
  • 2.070
  • 02888 渣打集團
  • 189.000
  • 目標︰$210.00
  • 01093 石藥集團
  • 8.570
  • 目標︰$9.70
  • 02097 蜜雪集團
  • 438.000
  • 目標︰--
  • 09633 農夫山泉
  • 47.160
  • 目標︰$56.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.480
  • 目標︰$2.00
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 143.300
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 38.580
  • 00700 騰訊控股
  • 596.500
  • 00005 滙豐控股
  • 121.900
  • 00941 中國移動
  • 81.800
  • 00035 遠東發展
  • 0.740
  • 目標︰--
  • 06831 綠茶集團
  • 6.590
  • 目標︰$7.20
  • 03750 寧德時代
  • 497.800
  • 目標︰$565.00
29/12/2025 17:12  《盤後部署》港股兩萬六一觸即跌北水仍錄淨流出，炒新三樣吼中創新航築杯柄

29/12/2025 16:25  恒指倒跌183點收報25635，濠賭股全線挫金沙跌4%，美高梅瀉17%

29/12/2025 16:57  【賣地計劃】甯漢豪︰政府將為洪水橋產業園公司注入起始資金，具體金額將於明年預算案公布

29/12/2025 16:44  【賣地計劃】甯漢豪︰洪水橋首個片區明日招標，首28日支付地價15%其餘3年內支付，期間免息

29/12/2025 16:36  【賣地計劃】發展局下季推牛頭角及筲箕灣兩住宅地涉670伙，全年提供逾1.5萬伙超標兩成

29/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出３４﹒１４億元，買招行沽中移動

29/12/2025 09:04  【大行炒Ｄ乜】滙證微降京東目標維持買入評級，瑞銀維持小米看法中性

29/12/2025 16:23  《財資快訊》美電軟報７﹒７７３６，一周拆息較上日微升至４﹒…

神州經脈 | 滬綜指創今年最長連升，部分商品關稅稅率明年起調整新文章
賣地計劃 | 發展局下季推牛頭角及筲箕灣兩住宅地涉670伙，全年提供逾1.5萬伙超標兩成新文章
恒指倒跌183點收報25635，濠賭股全線挫金沙跌4%，美高梅瀉17%新文章
玩樂假期

東岸板道全線開通！玻璃觀景台＋寵物友善區＋小型廣場，堅尼地城至筲箕灣13公里海濱長廊新文章
容我世說．張翠容

平安夜拷問和平，阿桑奇撕開今屆和平獎的真面目
肥碌大食遊．曾智華

南京、揚州大食遊：XO版炒鱔糊「炒淮安軟兜」、膠口彈牙清鮮「生河蝦」新文章
港女講男．妮洛

償還風流債！享受多線戀愛的快活，卻難以兼顧節日時的安排？
電影寓言．朱相楠

《人之怒》：看佳烈治在類型片中的成熟演繹新文章
Fitness & Wellness Feature

2026年星座運程預測（一）： 白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座！誰適合投資？誰適合轉工？塔羅師美子剖析！
攜手前進 締造未來
視力退化｜看螢幕1小時，視網膜加速老化32日！低頭族必學5大護眼法
名人逝世｜《小丑回魂2》46歲男星自殺身亡遺2幼子，童年遭性侵曾酗酒吸毒
神州經脈 | 滬綜指創今年最長連升，部分商品關稅稅率明年起調整
回顧展望風雲息變 | 特朗普強勢干預換得連續三次減息 日央...

29/12/2025 15:43

回顧25 展望26

定期存款 | 一周定存合集，銀行搶年結資金，PAObank推...

28/12/2025 10:55

貨幣攻略

平安夜拷問和平，阿桑奇撕開今屆和平獎的真面目

24/12/2025 17:23

大國博弈

