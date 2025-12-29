異動精選 | 工信部設立「標委會」人形機械人股上揚，發改委籲落後產能退出車股靠前
29/12/2025
【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇
29/12/2025
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
29/12/2025 17:12 《盤後部署》港股兩萬六一觸即跌北水仍錄淨流出，炒新三樣吼中創新航築杯柄
29/12/2025 16:25 恒指倒跌183點收報25635，濠賭股全線挫金沙跌4%，美高梅瀉17%
29/12/2025 16:57 【賣地計劃】甯漢豪︰政府將為洪水橋產業園公司注入起始資金，具體金額將於明年預算案公布
29/12/2025 16:44 【賣地計劃】甯漢豪︰洪水橋首個片區明日招標，首28日支付地價15%其餘3年內支付，期間免息
29/12/2025 16:36 【賣地計劃】發展局下季推牛頭角及筲箕灣兩住宅地涉670伙，全年提供逾1.5萬伙超標兩成
29/12/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流出３４﹒１４億元，買招行沽中移動
29/12/2025 09:04 【大行炒Ｄ乜】滙證微降京東目標維持買入評級，瑞銀維持小米看法中性
29/12/2025 16:23 《財資快訊》美電軟報７﹒７７３６，一周拆息較上日微升至４﹒…
|中國故事29/12/2025
神州經脈 | 滬綜指創今年最長連升，部分商品關稅稅率明年起調整
