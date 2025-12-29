恒指倒跌183點收報25635，濠賭股全線挫金沙跌4%，美高梅瀉17%

恒指聖誕節假後首天先升後倒跌。內地整治「新三樣」內捲，新能源車股價帶頭升。恒指今早高開過百點後，早段維持強勢，高位曾見26082點，為半個月來首次重上二萬六大關。惟A股午後走軟，滬指今早升幅幾近全蒸發。恒指午後走勢持續向下，收報25635，跌183點或0.7%，主板成交逾2245億元。恒生中國企業指數收報8891，跌23點或0.3%。恒生科技指數收報5483，跌16點或0.3%。

摩根士丹利發表研究報告指，美高梅中國(02282)自明年起，需向母企美高梅國際支付的許可費用將從原本的月度綜合收益淨額1.75%提高至3.5%，預計其明年的新許可費用將為12億元，比今年6億元升一倍。該行將美高梅中國明年的企業EBITDA相比此前預測低7%。美高梅跌17.1%，報12.91元。

濠賭股全線挫，金沙(01928)跌4.5%，報19.91元，為最大跌幅藍籌。銀娛(00027)跌2.9%，報37.84元；永利澳門(01128)跌4%，報5.98元；澳博(00880)跌2%，報2.43元；新濠(00200)跌5.3%，報4.32元。

發改委產業發展司26日發表題為《大力推動傳統產業優化提升》文章，指出對新能源汽車、鋰電池、光伏等「新三樣」產業，要綜合整治「內卷式」競爭。新能源車逆市升；比亞迪(01211)升3.7%，報97.1元；吉利汽車(00175)升3.4%，報17.5元；為兩大最大升幅藍籌。小鵬汽車(09868)升3.9%，報79.05元；理想汽車(02015)升1.6%，報66.1元。

零跑汽車(09863)公布，已與一汽股權訂立內資股認購協議，擬向其發行7483.2245萬股內資股，佔已發行內資股擴大後約5%，每股認購價人民幣50.03元（折合約港幣55.29元），相當於公司協議日收市價49.94元溢價約10.7%，籌總額約人民幣37.44億元（約港幣41.38億元）。零跑汽車盤中曾飆7%，惟收市僅升0.9%，報50.4元。

小米集團-W(01810)公布，獲聯合創始人、執行董事、副董事長林斌通知，他計劃自明年12月開始，每12個月出售金額不超過5億美元的B類普通股，累計出售總金額不超過20億美元的B類普通股。股價先跌後升，小米跌1.6%，報38.58元。

優必選(09880)公布，斥約16.65億元人民幣收購浙江鋒龍電氣(深:002931)約43%股權，有關交易須待股東批准。優必選升9.1%，報119.5元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及小米(01810)；騰訊收報596.5元，跌6.5元或1.1%，成交111.33億元；阿里收報143.3元，跌2.7元或1.8%，成交91.31億元；小米收報38.58元，跌0.64元或1.6%，成交76.14億元。

恒指兩大跌幅股份依次為金沙及京東健康(06618)；金沙成交3.39億元；京東健康收報56.5元，跌2元或3.4%，成交4.11億元。

撰文：經濟通市場組

