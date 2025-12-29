  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

恒指倒跌183點收報25635，濠賭股全線挫金沙跌4%，美高梅瀉17%

29/12/2025

恒指倒跌183點收報25635，濠賭股全線挫金沙跌4%，美高梅瀉17%

 

 

　　恒指聖誕節假後首天先升後倒跌。內地整治「新三樣」內捲，新能源車股價帶頭升。恒指今早高開過百點後，早段維持強勢，高位曾見26082點，為半個月來首次重上二萬六大關。惟A股午後走軟，滬指今早升幅幾近全蒸發。恒指午後走勢持續向下，收報25635，跌183點或0.7%，主板成交逾2245億元。恒生中國企業指數收報8891，跌23點或0.3%。恒生科技指數收報5483，跌16點或0.3%。

 

　　摩根士丹利發表研究報告指，美高梅中國(02282)自明年起，需向母企美高梅國際支付的許可費用將從原本的月度綜合收益淨額1.75%提高至3.5%，預計其明年的新許可費用將為12億元，比今年6億元升一倍。該行將美高梅中國明年的企業EBITDA相比此前預測低7%。美高梅跌17.1%，報12.91元。

 

　　濠賭股全線挫，金沙(01928)跌4.5%，報19.91元，為最大跌幅藍籌。銀娛(00027)跌2.9%，報37.84元；永利澳門(01128)跌4%，報5.98元；澳博(00880)跌2%，報2.43元；新濠(00200)跌5.3%，報4.32元。

 

　　發改委產業發展司26日發表題為《大力推動傳統產業優化提升》文章，指出對新能源汽車、鋰電池、光伏等「新三樣」產業，要綜合整治「內卷式」競爭。新能源車逆市升；比亞迪(01211)升3.7%，報97.1元；吉利汽車(00175)升3.4%，報17.5元；為兩大最大升幅藍籌。小鵬汽車(09868)升3.9%，報79.05元；理想汽車(02015)升1.6%，報66.1元。

 

　　零跑汽車(09863)公布，已與一汽股權訂立內資股認購協議，擬向其發行7483.2245萬股內資股，佔已發行內資股擴大後約5%，每股認購價人民幣50.03元（折合約港幣55.29元），相當於公司協議日收市價49.94元溢價約10.7%，籌總額約人民幣37.44億元（約港幣41.38億元）。零跑汽車盤中曾飆7%，惟收市僅升0.9%，報50.4元。

 

　　小米集團-W(01810)公布，獲聯合創始人、執行董事、副董事長林斌通知，他計劃自明年12月開始，每12個月出售金額不超過5億美元的B類普通股，累計出售總金額不超過20億美元的B類普通股。股價先跌後升，小米跌1.6%，報38.58元。

 

　　優必選(09880)公布，斥約16.65億元人民幣收購浙江鋒龍電氣(深:002931)約43%股權，有關交易須待股東批准。優必選升9.1%，報119.5元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及小米(01810)；騰訊收報596.5元，跌6.5元或1.1%，成交111.33億元；阿里收報143.3元，跌2.7元或1.8%，成交91.31億元；小米收報38.58元，跌0.64元或1.6%，成交76.14億元。

 

　　恒指兩大跌幅股份依次為金沙及京東健康(06618)；金沙成交3.39億元；京東健康收報56.5元，跌2元或3.4%，成交4.11億元。

撰文：經濟通市場組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00300

美的集團

84.250

異動股

02556

邁富時

30.000

異動股

08547

PACIFIC LEGEND

0.050

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00300 美的集團
  • 84.250
  • 02556 邁富時
  • 30.000
  • 08547 PACIFIC LEGEND
  • 0.050
  • 06690 海爾智家
  • 24.540
  • 08460 基地錦標集團
  • 2.070
股份推介
  • 02888 渣打集團
  • 189.000
  • 目標︰$210.00
  • 01093 石藥集團
  • 8.570
  • 目標︰$9.70
  • 02097 蜜雪集團
  • 438.000
  • 目標︰--
  • 09633 農夫山泉
  • 47.160
  • 目標︰$56.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.480
  • 目標︰$2.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 143.300
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 38.580
  • 00700 騰訊控股
  • 596.500
  • 00005 滙豐控股
  • 121.900
  • 00941 中國移動
  • 81.800
報章貼士
  • 00035 遠東發展
  • 0.740
  • 目標︰--
  • 06831 綠茶集團
  • 6.590
  • 目標︰$7.20
  • 03750 寧德時代
  • 497.800
  • 目標︰$565.00
熱炒概念股
即時重點新聞

29/12/2025 17:12  《盤後部署》港股兩萬六一觸即跌北水仍錄淨流出，炒新三樣吼中創新航築杯柄

29/12/2025 16:25  恒指倒跌183點收報25635，濠賭股全線挫金沙跌4%，美高梅瀉17%

29/12/2025 16:57  【賣地計劃】甯漢豪︰政府將為洪水橋產業園公司注入起始資金，具體金額將於明年預算案公布

29/12/2025 16:44  【賣地計劃】甯漢豪︰洪水橋首個片區明日招標，首28日支付地價15%其餘3年內支付，期間免息

29/12/2025 16:36  【賣地計劃】發展局下季推牛頭角及筲箕灣兩住宅地涉670伙，全年提供逾1.5萬伙超標兩成

29/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出３４﹒１４億元，買招行沽中移動

29/12/2025 09:04  【大行炒Ｄ乜】滙證微降京東目標維持買入評級，瑞銀維持小米看法中性

29/12/2025 16:23  《財資快訊》美電軟報７﹒７７３６，一周拆息較上日微升至４﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬綜指創今年最長連升，部分商品關稅稅率明年起調整新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

賣地計劃 | 發展局下季推牛頭角及筲箕灣兩住宅地涉670伙，全年提供逾1.5萬伙超標兩成新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指倒跌183點收報25635，濠賭股全線挫金沙跌4%，美高梅瀉17%新文章
品味生活
生活
人氣文章

政經范局．范強

「船尾處的黑色小人」——從佩里叩關到侵略中國（一）
人氣文章

政政經經．石鏡泉

展望2026（一） 新文章
人氣文章

熱話 Feature

2026馬年生肖運程｜麥玲玲師傅：屬「兔」桃花旺利嫁娶、屬「龍」平穩之年可化險為夷、屬「蛇」升職加薪
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

被忽略的美妝瑰寶：Givenchy與Dolce & Gabbana Beauty！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

聖誕荒唐事：出軌、偷情、派對上作亂！是酒精惹的禍，還是浪漫氣氛誘發人類的作惡基因？
人氣文章

Fashion Feature

韓國小眾潮牌F.a.d登陸香港！Jisoo、權恩妃同款6大韓星必備單品新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
節日健康負擔｜20個肝膽失調警號，膽紅素處理能力下降致皮膚瘙癢新文章
人氣文章
害蟲出沒｜打死曱甴沖馬桶後患無窮？專家教你3步驟安全處理新文章
人氣文章
抗癌成功｜《單身即地獄》車炫承半年抗血癌宣布痊癒新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/12/2025 18:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事29/12/2025
神州經脈 | 滬綜指創今年最長連升，部分商品關稅稅率明年起調整
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

回顧展望風雲息變 | 特朗普強勢干預換得連續三次減息 日央...

29/12/2025 15:43

回顧25 展望26

定期存款 | 一周定存合集，銀行搶年結資金，PAObank推...

28/12/2025 10:55

貨幣攻略

平安夜拷問和平，阿桑奇撕開今屆和平獎的真面目

24/12/2025 17:23

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區