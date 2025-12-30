  • 會員
美股 | 2025年最後交易周開局疲軟，道指收市跌249點

30/12/2025

美股 | 2025年最後交易周開局疲軟，道指收市跌249點

 

 

　　美股在2025年最後一個交易周開局表現疲軟。隨著聖誕升市稍作歇息，投資者在一年即將結束之際選擇先行獲利，導致大市受壓。

 

　　道指周一（29日）收市跌249.04點，或0.51%，報48461.93點；標普500指數跌24.2點，或0.35%，報6905.74點；納指跌118.75點，或0.5%，報23474.35點。

 

　　科技股首當其衝，人工智能板塊出現明顯的獲利回吐，拖累納指與標普500指數下滑。英偉達(US.NVDA)股價全日受壓，最終收市跌約1.2%。甲骨文(US.ORCL)下跌1.3%，Palantir(US.PLTR)亦錄得　2.4%的跌幅。特斯拉(US.TSLA)跌幅顯著，下挫3.3%。

 

　　與此同時，芝加哥商品交易所宣布全面上調包括黃金、白銀在內的多項金屬期貨合約保證金要求，以應對近期極端波動的市況。消息一出，貴金屬市場隨即引發劇烈震盪。

 

金銀價格齊暴跌

 

　　白銀在歷史性突破每盎司80美元大關後遭遇拋售，單日急瀉超過8%。紐約期金一度低見4316美元水平，日內報4344美元，大跌4.5%。現貨黃金跌穿4400美元支撐位，日內報4330美元，單日跌幅約4.5%。

 

　　美匯指數全日窄幅上落，日內報98.03，微跌0.02%。美元兌日圓走勢偏軟，匯價回落至156.04水平，跌幅約0.3%。​歐元兌美元呈現高位整固格局，日內報1.1767，微跌0.03%。

 

　　國際油價止跌回升，紐約期油突破每桶57美元關口，報約57.99美元，上漲約2.2%。​布蘭特期油日內報61.4，升約1.9%。

撰文：經濟通國金組

