開市Go | 美股三指周一走軟，Labubu二手價見跌破原價，六新股今首掛

30/12/2025

要聞盤點

 

1、大型科技股及金融股走軟，拖累美股周一下跌，AI晶片龍頭英偉達收跌1.2%，特斯拉跌3.3%。美國運通和摩根大通都跌超過1%。美股收市，道指跌249點或0.51%，報48461點；標指下跌0.35%，報6905點；納指挫0.5%，報23474點。反映中概股表現的金龍指數下跌0.7%。日經期貨截至上午7時58分下跌65點。

 

2、美國總統特朗普表示，正考慮起訴聯儲局主席鮑威爾，指其無法勝任工作，形容對方「糟糕透頂，極其無能」。　

 

3、人民銀行決定下月1日（周四）起，數字人民幣錢包餘額將按活期存款計息，中國成首個為央行數字貨幣計息的經濟體。　

 

4、俄羅斯指烏克蘭周一企圖用無人機襲擊總統普京官邸，澤連斯基否認。俄方稱普京與特朗普通電話，後者對襲擊感震驚，俄方已確定回擊目標。

 

5、聯儲局本周將公布12月議息紀錄，美國10年期債息一度回落3基點至4.101厘，2年期債息降2.6基點至3.457厘。

 

6、特朗普周一在佛羅里達州海湖莊園會見以色列總理內塔尼亞胡，稱若伊朗持續發展彈道導彈及核武，將支持對伊朗發動打擊。

 

7、特朗普近日在電台訪談中表示，美軍上周在針對委內瑞拉的行動中摧毀一座大型設施。

 

8、國家市場監管總局召開全國市場監管工作會議，要求扎實推進2026年重點任務，加強反壟斷及反不正當競爭執法，整治「內捲式」競爭。

 

9、國務院關稅稅則委員會發布《2026年關稅調整方案》，自2026年1月1日起，對935項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。

 

10、財政部公布，1至11月全國國有及國有控股企業營業總收入756257.6億元人幣，同比增1%；利潤總額37194.5億元，同比降3.1%。

 

11、香港政府統計處公布，11月商品整體出口貨值4689億元，按年升18.8%；進口貨值5174億元，按年升18.1%，錄得貿易逆差485億元。

 

12、發展局局長甯漢豪公布2026年1至3月賣地計劃及洪水橋片區招標安排，稱政府將為洪水橋產業園公司注入起始資金，金額將於明年預算案公布。

 

【焦點股】

金礦股：紫金(02899)、招金礦業(01818)、山東黃金(01787) 　
　 - 國際貴金屬價格周一急瀉，現貨金價一度滑落5.1% 　
　 - 現貨白銀及現貨鉑金日內破頂後高位急回　

泡泡瑪特(09992) 　
　 - 據報Labubu系列二手價回落，部分款式跌破原價

優必選(09880)  
　- 優必選主席兼首席執行官周劍自願承諾禁售持股12個月
　　
越疆(02432)  
　- 越疆建議A股深圳上市，已交A股上市前輔導登記申請　 

中芯國際(00981) 　
　- 中芯國際購中芯北方49%股權最終作價406億人幣，發逾5億新A股支付　 

中國石油(00857)  
　- 中石油集團增持4190萬股

小米集團(01810) 
　- 昨斥1.5億元回購390萬股，每股最高價38.64元　 
　
招商銀行(03968)
　- 每股H股派1.118595港元中期股息

心動公司(02400) 
　- 斥資3718萬美元全擁遊戲《火炬之光》知識產權資產

碧桂園(02007)  
　- 碧桂園境外債務重組指定今日生效　 

三花智控(02050)
　 - 遭GIC減持202萬股套現6715萬元，最新持股量降至6.72%

微盟(02013)
　 - 遭摩根大通減持2741萬股套現4945.31萬元，持股量低於法定申報水平

騰訊控股(00700)
　 - 斥約6.36億元回購105.7萬股

六新股今日首掛
　 - 英矽智能(3696)超購1426倍一手分配率1%，暗盤升50%
　 - 五一視界(6651)超購255倍一手分配率10%，暗盤升近25%
　 - 林清軒(2657)超購1234倍一手分配率2%，暗盤升近18%
　 - 美聯股份(02671)下限定價超購145倍一手分配率0.75%，暗盤升近14%
　 - 迅策(3317)下限定價超購6倍一手分配率近13%，暗盤跌3.6%
　 - 臥安機器人定價73.8元超購254倍一手分配率7%，暗盤跌8%


【油金報價】

紐約期油下跌0.48%，報每桶57.80美元

布倫特期油上漲1.77%，報每桶61.31美元

黃金現貨上升0.30%，報每盎司4344.92美元

紐約期金上升0.38%，報每盎司4359.27美元

【你點睇？】本港2025年本港復甦緩慢，經濟受到衝擊，亦發生多宗社會重大事件。你點睇2025年的香港？展望2026年，你最期待哪方面？

異動股

異動股

08186

曼妠

1.260

異動股

09887

維立志博－Ｂ

51.000

異動股

08026

朗華國際集團

0.495

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,367.06
    -94.87 (-0.196%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,896.24
    -9.50 (-0.138%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,419.08
    -55.27 (-0.235%)
精選預託證券 More
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升4.481
變動率︰+1.295%
較港股︰-0.20%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升7.695
變動率︰+1.280%
較港股︰-0.32%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升39.878
變動率︰+0.836%
較港股︰+0.40%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.233
變動率︰-6.754%
較港股︰-12.09%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升132.380
變動率︰+4.392%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升140.450
變動率︰+0.797%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌47.810
變動率︰-1.463%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌28.710
變動率︰-1.913%
精選美股 More
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升144.140
變動率︰+1.851%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌30.410
變動率︰-2.376%
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰跌163.740
變動率︰-2.466%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌19.590
變動率︰-5.225%
異動股
  • 08186 曼妠
  • 1.260
  • 09887 維立志博－Ｂ
  • 51.000
  • 08026 朗華國際集團
  • 0.495
  • 08111 中國科技產業集團
  • 0.112
  • 01347 華虹半導體
  • 75.250
股份推介
  • 02899 紫金礦業
  • 35.360
  • 目標︰$36.92
  • 02172 微創腦科學
  • 10.930
  • 目標︰--
  • 02888 渣打集團
  • 189.200
  • 目標︰$210.00
  • 01093 石藥集團
  • 8.500
  • 目標︰$9.70
  • 02097 蜜雪集團
  • 428.400
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 144.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 39.360
  • 02318 中國平安
  • 65.950
  • 00005 滙豐控股
  • 123.000
  • 01347 華虹半導體
  • 75.250
報章貼士
  • 00388 香港交易所
  • 408.600
  • 目標︰$435.00
  • 00981 中芯國際
  • 72.500
  • 目標︰$78.00
  • 00390 中國中鐵
  • 3.820
  • 目標︰$4.30
熱炒概念股
