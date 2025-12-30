開市Go | 美股三指周一走軟，Labubu二手價見跌破原價，六新股今首掛

要聞盤點

1、大型科技股及金融股走軟，拖累美股周一下跌，AI晶片龍頭英偉達收跌1.2%，特斯拉跌3.3%。美國運通和摩根大通都跌超過1%。美股收市，道指跌249點或0.51%，報48461點；標指下跌0.35%，報6905點；納指挫0.5%，報23474點。反映中概股表現的金龍指數下跌0.7%。日經期貨截至上午7時58分下跌65點。

2、美國總統特朗普表示，正考慮起訴聯儲局主席鮑威爾，指其無法勝任工作，形容對方「糟糕透頂，極其無能」。

3、人民銀行決定下月1日（周四）起，數字人民幣錢包餘額將按活期存款計息，中國成首個為央行數字貨幣計息的經濟體。

4、俄羅斯指烏克蘭周一企圖用無人機襲擊總統普京官邸，澤連斯基否認。俄方稱普京與特朗普通電話，後者對襲擊感震驚，俄方已確定回擊目標。

5、聯儲局本周將公布12月議息紀錄，美國10年期債息一度回落3基點至4.101厘，2年期債息降2.6基點至3.457厘。

6、特朗普周一在佛羅里達州海湖莊園會見以色列總理內塔尼亞胡，稱若伊朗持續發展彈道導彈及核武，將支持對伊朗發動打擊。

7、特朗普近日在電台訪談中表示，美軍上周在針對委內瑞拉的行動中摧毀一座大型設施。

8、國家市場監管總局召開全國市場監管工作會議，要求扎實推進2026年重點任務，加強反壟斷及反不正當競爭執法，整治「內捲式」競爭。

9、國務院關稅稅則委員會發布《2026年關稅調整方案》，自2026年1月1日起，對935項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。

10、財政部公布，1至11月全國國有及國有控股企業營業總收入756257.6億元人幣，同比增1%；利潤總額37194.5億元，同比降3.1%。

11、香港政府統計處公布，11月商品整體出口貨值4689億元，按年升18.8%；進口貨值5174億元，按年升18.1%，錄得貿易逆差485億元。

12、發展局局長甯漢豪公布2026年1至3月賣地計劃及洪水橋片區招標安排，稱政府將為洪水橋產業園公司注入起始資金，金額將於明年預算案公布。

【焦點股】

金礦股：紫金(02899)、招金礦業(01818)、山東黃金(01787)

- 國際貴金屬價格周一急瀉，現貨金價一度滑落5.1%

- 現貨白銀及現貨鉑金日內破頂後高位急回

泡泡瑪特(09992)

- 據報Labubu系列二手價回落，部分款式跌破原價

優必選(09880)

- 優必選主席兼首席執行官周劍自願承諾禁售持股12個月



越疆(02432)

- 越疆建議A股深圳上市，已交A股上市前輔導登記申請

中芯國際(00981)

- 中芯國際購中芯北方49%股權最終作價406億人幣，發逾5億新A股支付

中國石油(00857)

- 中石油集團增持4190萬股

小米集團(01810)

- 昨斥1.5億元回購390萬股，每股最高價38.64元



招商銀行(03968)

- 每股H股派1.118595港元中期股息

心動公司(02400)

- 斥資3718萬美元全擁遊戲《火炬之光》知識產權資產

碧桂園(02007)

- 碧桂園境外債務重組指定今日生效

三花智控(02050)

- 遭GIC減持202萬股套現6715萬元，最新持股量降至6.72%

微盟(02013)

- 遭摩根大通減持2741萬股套現4945.31萬元，持股量低於法定申報水平

騰訊控股(00700)

- 斥約6.36億元回購105.7萬股

六新股今日首掛

- 英矽智能(3696)超購1426倍一手分配率1%，暗盤升50%

- 五一視界(6651)超購255倍一手分配率10%，暗盤升近25%

- 林清軒(2657)超購1234倍一手分配率2%，暗盤升近18%

- 美聯股份(02671)下限定價超購145倍一手分配率0.75%，暗盤升近14%

- 迅策(3317)下限定價超購6倍一手分配率近13%，暗盤跌3.6%

- 臥安機器人定價73.8元超購254倍一手分配率7%，暗盤跌8%



【油金報價】

紐約期油下跌0.48%，報每桶57.80美元

布倫特期油上漲1.77%，報每桶61.31美元

黃金現貨上升0.30%，報每盎司4344.92美元

紐約期金上升0.38%，報每盎司4359.27美元

