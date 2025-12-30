外圍經濟 | 芝交所年尾偷襲，上調保證金累金銀急瀉，紐約期金重挫4.5%

受累於芝加哥商品交易所突發上調保證金要求，加上地緣政治局勢降溫，黃金與白銀周一（29日）雙雙暴跌。金價單日跌幅達4.5%。銀價在早盤衝破84美元歷史新高後，更急挫8%。

芝加哥商品交易所宣布全面上調包括黃金、白銀在內的多項金屬期貨合約保證金要求，以應對近期極端波動的市況。消息一出，貴金屬市場隨即引發劇烈震盪，白銀日內一度急挫逾9%，失守71美元水平。

紐約期金出現大幅下跌，日內一度重挫逾200美元，不僅失守4400美元心理關口，更一度低見4316美元水平，日內報4344美元，大跌4.5%。



現貨黃金走勢同步疲弱，價格從早段的4550美元高位急速回落，跌穿4400美元支撐位，低見4302美元附近，日內報4330美元，單日跌幅約4.5%。

馬斯克言論導致白銀大幅波動

白銀價格在周一早段亞洲交易時段受市場瘋狂追捧，歷史性突破每盎司80美元大關，最高曾觸及84美元的紀錄新高，隨後在高位遭遇猛烈獲利回吐，單日急瀉超過8%。

市場分析指，儘管地緣政治緊張及減息預期仍支撐大市，但短線升勢過急引發流動性擔憂，加上特斯拉行政總裁馬斯克有關中國出口管制的言論，令波動性進一步加劇。

馬斯克上周末在社交平台X上回應有關中國收緊白銀出口限制的消息時直言，這情況不妙，白銀是許多工業製程的必需品。此番言論隨即在周一開市引發恐慌性買盤。

撰文：經濟通國金組

