新股上市 | GPU第二股登場，天數智芯(09903)招股入場費14606元錄15家基投

「國產GPU四小龍」最後一宗IPO登場，天數智芯(09903)今日至下周一（5日）招股，計劃全球發行2543.18萬股，其中約10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價144.6元，集資最多約36.8億元，每手100股，入場費14605.83元。公司預期於下周四（8日）掛牌，華泰國際為獨家保薦人。

公司是次引入包括中興通訊(00763)附屬中興通訊（香港）、瑞銀新加坡、衡信基金管理、華夏基金（香港）、匯添富（香港）、周大福控股之Wind Sabre Fund SPC、第四範式(06682)等15家基石投資者合共投資15.83億元，基於每股發售價144.6元計算，則可認購總數將為1094.03萬股發售股份，相當於緊隨全球發售完成後公司已發行股本總額約4.3%。

天數智芯估計從全球發售中獲得的所得款項淨額約34.79億元，其中約80%將用於研發我們的產品及解決方案；約10%將於未來五年內用於銷售及市場推廣，包括擴展我們的 銷售及服務網絡、提高服務質量、提升品牌知名度及增強服務滲透力；其餘10%則作營運資金及一般企業用途。

天數智芯於2015年成立，是中國最早投身通用GPU領域的公司之一，專注於提供針對不同產業的通用GPU 產品及AI 算力解決方案。天數智芯通用GPU 產品涵蓋天垓及智鎧系列，具備優效能、易遷移、高通用等優勢。

財務方面，截至今年上半年公司錄得收入達3.24億元人民幣，按年升64.2%；期內錄得母公司應佔淨虧損進一步擴大至6.1億元人民幣，去年同期虧損為4.04億元人民幣。

撰文：經濟通市場組

