新股上市 | 國產AI獨角獸智譜(02513)招股入場費11738元，成大模型六小虎首家IPO

國產AI新興獨角獸智譜(02513)今日至下周一（5日）招股，成「AI六小虎」首家啟動IPO的公司，計劃全球發售3741.95萬股，其中187.1萬股在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價116.2元，集資最高達43.5億元，每手100股，入場費11737.19元。公司預期於下周四（8日）掛牌，中金公司為其獨家保薦人。

國產「AI六小虎」其餘五虎包括MiniMax、百川智能、北京月之暗面、階躍星辰以及零一萬物。

智譜是次引入基石投資者包括北京市國資委有份參股的璟泉啟智（北京）股權投資 基金合夥企業、清華大學教育基金會、Perseverance Asset Management、上海高毅等11家單位，合共認購29.84億元，相當於可認購2568.16萬股，佔全球發售完成時公司已發行股本總額之5.83%（假設超額配股權未獲行使）。

智譜估計，公司將從全球發售中獲得獲得集資淨額約41.73億元，當中約70%將用於持續增強在通用AI大模型方面的研發能力；約10%將用於通過提供最新的基座模型以及訓練╱推理工具及基礎設施持續優化公司的MaaS平台；約10%將用於發展業務合作夥伴網絡以及進行戰略投資；其餘10%則為營運資金及其他一般企業用途。

智譜是中國人工智能公司，致力於開發通用大模型。2019年公司秉承著在中國追求通用人工智能(AGI)創新的大膽理念而創立。2021年，智譜發布中國首個專有預訓練大模型框架GLM框架，並推出模型即服務(MaaS)產品開發及商業化平台。MaaS平台主要提供四類模型：語言模型、多模態模型、智能體模型及代碼模型，以及用於模型微調、部署及智能體開發的集成工具。根據弗若斯特沙利文資料，按2024年收入計，智譜在中國獨立通用大模型開發商中位列第一，在所有通用大模型開發商中位列第二，市場份額為6.6%。

今年上半年智譜收入為1.91億元人民幣，按年升3.25倍，期內公司股東應佔虧損擴大至23.51億元人民幣，去年同期則錄得12.36億元人民幣的虧損。

撰文：經濟通市場組

