異動股｜百度升超半成冠藍籌，AI六小虎之一智譜今起搶先在港招股

百度(09888)現價升5％，報125.1元，暫為最佳表現藍籌。該股成交約466萬股，涉資5.79億元。

（官網圖片）

國產AI新興獨角獸智譜(02513)今日至下周一（5日）招股，成「AI六小虎」首家啟動IPO的公司，計劃全球發售3741.95萬股，其中187.1萬股在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價116.2元，集資最高達43.5億元，每手100股，入場費11737.19元。公司預期於下周四（8日）掛牌，中金公司為其獨家保薦人。

智譜是次引入基石投資者包括北京市國資委有份參股的璟泉啟智（北京）股權投資 基金合夥企業、清華大學教育基金會、Perseverance Asset Management、上海高毅等11家單位，合共認購29.84億元。國產「AI六小虎」其餘五虎包括MiniMax、百川智能、北京月之暗面、階躍星辰以及零一萬物。

現時，恒生指數報25652，升17點或升不足0.1%，主板成交超過278億元。國企指數報8912，升20點或升0.2％。恒生科技指數報5526，升43點或升0.8％。

撰文：經濟通市場組

