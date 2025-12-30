  • 會員
新世界︰年內兩個北都新盤項目動工涉3000伙單位，最快2027財年推售

30/12/2025

 

新世界︰年內兩個北都新盤項目動工涉3000伙單位，最快2027財年推售

　　新世界（00017）公布，集團把握北部都會區發展機遇，充分釋放農地價值，今年共有兩個區內大型住宅項目動工，將提供約3000伙住宅單位，計劃於2027財年推售，為未來業務發展注入增長動力。

 

加速農地儲備轉換，未來1至2年內完成逾200萬呎樓面面積換地程序

 

　　集團目前擁有佔地約1500萬平方呎土地面積的農地儲備，而且不少位於北都的優質地段。繼粉嶺馬適路及元朗南兩個已換地項目後，集團繼續加速農地儲備轉換，充分釋放發展價值，當中逾200萬平方呎的應佔可建樓面面積，將於未來1至2年內完成換地程序，包括元朗南住宅項目的第二幅用地及元朗欖口村項目等，以滿足集團短中長期的業務發展需要。

 

　　另外，受惠完善的交通及基建等地利優勢，集團轉換農地儲備的進展理想，北都兩個大型住宅項目已於今年動工，包括新世界發展與招商局蛇口工業區控股股份有限公司合作發展的粉嶺馬適路大型商住項目，可提供約2300伙住宅單位，並將設有區內最大型商場，可建樓面面積逾110萬平方呎。另外，新世界發展與華潤置地（海外）有限公司合作發展的元朗南首幅住宅用地近日亦已動工，可提供約700伙住宅單位，可建樓面面積近28萬平方呎。

 

瑧爾全盤63伙即日沽清

 

　　香港物業銷售方面，集團貫徹貨如輪轉策略，最近的西九高鐵藝文商圈型格地標項目「AUSTIN BOHEMIAN 瑧爾」於12月推售全盤63伙，即日全數沽清，最高成交呎價近2.7萬元。

 

　　另外，港島豪宅項目「STATE PAVILIA 皇都」全盤388伙單位於12月悉數售罄。項目自開售以來不足一年，累計套現逾42億元，呎價高達5.1萬元，創下項目新高。

 

瀋陽K11甜品節吸引逾20萬人次到場

 

　　臨近年末，K11各項目陸續迎來活動高峰期。K11 ECOAST與香港迪士尼樂園共同打造香港迪士尼20周年慶典「一步直達奇妙不停」深圳首展，米奇老鼠、米妮老鼠、LinaBell及CookieAnn等迪士尼朋友於12月14日亮相，與消費者零距離互動，活動將會延續至農曆新年。

 

　　此外，在12月27日至28日，新世界明星公益項目「第六屆奇妙星空市集暨2026新年新世界音樂會」於漢溪K11舉行，活動籌得善款將用於救助困境兒童。

 

　　瀋陽K11打造城市級IP活動－瀋陽首屆甜品節「Aha!是甜品節！」。活動在11月27日至30日感恩節盛大舉行，匯聚全國超過60間人氣甜品品牌，呈獻過千款人氣甜品及沈城限定款，合共吸引逾20萬人次到場，實現客流與銷售雙位增長。

 

武漢光谷K11舉辦多場遊戲賽事令該月客流量按年增長16%

 

　　武漢光谷K11瞄準年輕消費群體，打造華中首家暴雪主題快閃店，首度推出《魔獸世界》、《爐石傳說》及《守望先鋒》等熱門遊戲的全球限量周邊精品。同時，商場亦化身「電競主場」，舉辦多場遊戲賽事，促成職業電競選手與高校隊伍同場競技。連串精彩活動深受Z世代歡迎，帶動商場該月的客流量按年增長16%，而會員轉化率則高達60%。

 

　　物業銷售方面，集團在華南地區的項目延續「十一黃金月」樓市旺季勢頭，廣州地標商圈白鵝潭的「新世界．天馥」、廣州番禺萬博CBD的「新世界耀勝尊府」，以及「瀋陽悅景．新世界」均延續強勁銷售表現，其中「瀋陽悅景．新世界」更榮登該區域板塊私人住宅市場銷售額第一，持續領跑市場。

 

撰文：經濟通採訪組

