機械人股｜優必選(09880)創逾1個月高，值得跟進？

30/12/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=MceH_6fxyWE

 

 

【你點睇？】本港2025年本港復甦緩慢，經濟受到衝擊，亦發生多宗社會重大事件。你點睇2025年的香港？展望2026年，你最期待哪方面？

異動股

異動股

08186

曼妠

1.260

異動股

09887

維立志博－Ｂ

51.000

異動股

08026

朗華國際集團

0.495

