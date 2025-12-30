港股 | 午市前瞻 | 四小龍後又有六小虎，AI概念新股抽唔抽得過

年底前港股持續區間窄幅上落，半日成交不足千億元，僅965億元，全靠AI概念帶旺市況。期指結算前恒生指數今早報25749，升113點或0.4%，收復10天線（約25630）及20天線（約25723）。恒生中國企業指數報8950，升59點或0.7%。恒生科技指數報5540，升57點或1%。

溫鋼城：北水連日流出不妙，重回日均淨流入40億才支撐後市

昨日假期後港股復市先升後跌，今早恒指略見支持，上午反彈過百點。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，年尾內地資金明顯趨向緊張，北水若今日連續第三個交易日淨流出，將創下5月以來最大連續淨流出紀錄，港股對北水流向敏感，溫鋼城不諱言長此下去港股會缺乏上升動力，有可能轉勢下跌。

但溫鋼城又提到，恒指上方26000受阻，不過下方25500有一定短線支持，料短期內恒指可望在極窄幅約500點間波動。他預期本周五（2日）可望新年新豬肉，資金或會重新部署，市況有望活躍起來。如要證實後市仍有指望遠，相對北水日均淨流入水平要重回40億元以上，證明內地銀根緊張只是短期，才能令港股後市維持樂觀。

GPU概念新股會升但不會太誇張

近日中國資本市場掀起AI新股熱潮，「GPU四小龍」陸續在A股港股上市，繼摩爾線程(滬:688795)及沐曦股份(滬:688802)上市倍升後，壁仞(06082)昨日港股招股截飛，孖展額近4600億元，超購1893倍；至於壓軸上市的天數智芯(09903)亦於今日起開始在港招股。另外國產AI新興獨角獸智譜(02513)同樣於今日開招，為「AI六小虎」當中率先上市。溫鋼城提到，「四小龍」、「六小虎」之類股份在港上市也會引發一輪炒作，但港股市場內就難以期望能如沐曦及摩爾一樣錄得成倍升幅，他預期這些熱門AI新股上市會有約五成升幅，按市場熱度上下調整。

他不反對投資者乘熱度抽新股，但以投資角度及基本面而言，這類AI新股主打市場熱度及前景預期，實際仍未盈利，若以全球水平來看，「四小龍」及「六小虎」都不能算是極先進科技公司，始終中國在AI研發上仍遭受打壓，因此他對這些股份的前景信心算中性，不敢一面倒看好。他認為，「四小龍」「六小虎」十間公司當中總會有一至兩隻跑出，如同當年B仔股熱潮一樣，但上市憧憬變成現實亦需時，待公司推出更多產品後的市場反應以至盈利表現，才是真正反映公司盈利前景預期之時。相對多隻高新科技新股當中，溫鋼城坦言資本市場最期待都是宇樹科技，不少外資都表明有興趣投資，但目前宇樹科技仍在籌備A股上市當中，未來會否H股上市仍有待觀察。

溫鋼城補充，在多隻AI新股加持下，港股明年新股市場仍會有熱度，雖然今年尾個別新股上市後「仆直」有損信心，但料AI主題新股表現應該理想，只要內地維持寬鬆放水，港股及A股新股市場仍會興旺。

撰文：經濟通通訊社市場組

