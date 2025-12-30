恒指全日升219點收報25854，成交近2000億惟北水連續三日流出，GPU新股駕到前概念股炒起

今日為港股今年最後一個全日市，因應歲末內地流動性偏緊，北水連續三日淨流出港股，但在AI晶片概念炒作支持下，市況有支持，恒指在期指結算最後交易日收報25854，升219點或0.9%，收復10天線（約25640）及20天線（約25728），惟全日成交不足兩千億元，近1998億元，恒生中國企業指數收報8991，升99點或1.1%。恒生科技指數收報5578，升95點或1.7%。

南下資金今日循港股通淨流出38.45億元，最近三個交易日北水合共淨流出港股超過84億元。

壁仞科技(06082)招股剛結束，「國產GPU四小龍」最後一宗IPO歲末登場，天數智芯(09903)今日至下周一（5日）招股，同日招股的還有國產AI獨角獸智譜(02513)，其為國產「AI六小虎」之中首家啟動IPO的企業。旗下擁有AI模型及AI晶片雙業務的百度(09888)股價全日大升8.9%，報129.7元，領升藍籌，為AI晶片企業進行代工服務的中芯(00981)股價升4.24%，報72.5元，華虹(01347)則升3.86%，報75.25元。

據報泡泡瑪特(09992)一款Labubu盲盒炒價跌穿原價，黃牛暫停收購，股價急跌4.55%，報190.8元，為表現最差藍籌；其他新消費股同受拖累，老鋪黃金(06181)跌5.62%，報629.5元，古茗(01364)跌3.27%，報24.88元，布魯可(00325)跌2.02%，報67.9元。

國際油價止跌回升，紐約期油突破每桶57美元關口，加上俄羅斯總統普京簽署命令，要求在2026年全年徵召26.1萬名18至30歲的俄羅斯公民服兵役。三桶油股價上漲，中海油(00883)升3.97%，報21.46元，中石油(00857)升2.42%，報8.46元，中石化(00386)揚1.96%，報4.68元。

龍湖(00960)跌1.73%，報8.53元，百威亞太(01876)跌1.67%，報7.64元；網易(09999)升2.59%，報221.8元。

家電股造好，小米(01810)升2.02%，報39.36元，美的集團(00300)升1.72%，報85.7元，海爾智家(06690)揚0.9%，報24.76元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里(09988)、騰訊(00700)及中芯。阿里收報144.5元，升0.8%；騰訊收報600元，升0.6%。

撰文：經濟通市場組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽