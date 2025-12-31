開市Go | 聯儲多數官員支持續減息，內地提晶片國產化指標，AI模型第二虎登陸港股

要聞盤點

1、美國聯儲局於香港時間周三（31日）凌晨3時公布本月本月初的議息會議紀錄，市場觀望氣氛濃厚，美股周二走勢偏軟。議息會議記錄公布後，三大指數變動不大。道指最終收跌94點，報48367點；標指連跌第三日，收跌9點，報6896點；納指跌55點，報23419點。反映中概股表現的金龍指數跌0.27%。日經期貨截至上午7時58分下跌95點。

2、美國聯儲局公布本月議息紀錄，大多數與會者認為若通脹持續下降，進一步下調聯邦基金利率目標區間可能合適。交易員預期2026年減息兩次維持不變。

3、據報南韓三星電子及SK海力士獲美國批准，可於2026年前向中國出口美國製晶片生產設備。

4、中國商務部副部長李成鋼與南韓通商部本部長呂翰九會面，雙方就推進中韓自貿協定第二階段談判路徑進行深入溝通。

5、中國政府推動建立自給自足半導體供應鏈，要求晶片製造商新增產能時至少使用50%國產設備，目標最終全面國產化。

6、中國財政部公告，個人出售購買兩年以上（含兩年）住宅繼續免徵增值稅，買樓兩年內轉售之增值稅率由5%下調至3%。

7、中國多部門印發《汽車行業數字化轉型實施方案》，提出至2027年推動數智技術深度應用，2030年實現行業數智化發展達較高水平。

8、據《央視新聞》，中國自7月起於多地試點向中度以上失能老年人發放養老服務消費補貼，為首次全國範圍內實施相關項目。

9、日本軟銀集團完成向OpenAI投資400億美元承諾，上周追加220億至225億美元，早前已籌集100億美元並直接投資80億美元。

10、地政總署今日招標洪水橋片區發展用地，包括3幅住宅地及3幅企業及科技園用地，住宅地可建樓面面積共182萬平方呎，提供3120伙單位，截標日期為2026年7月3日。

11、年底前企業湧入港股上市，今日再增六家企業招股，其中包括「國產AI大模型六小虎」之一的MINIMAX稀宇科技(00100)，計劃發行約2539萬股，每股作價介乎151至165元，集資額最高達41.9億元，每手20股，入場費3333.28元。

【焦點股】

晶片股：中芯(00981)、華虹(01347)、ASMPT(00522)

- 中國要求本土晶片商新增產能時至少使用50%國產設備，最終希望全面國產化

百度(09888)

- 與Uber及Lyft合作，計劃明年於英國試點無人駕駛的士服務

金礦股：紫金(02899)、招金礦業(01818)、山東黃金(01787)

- 地緣政局升溫，貴金屬價格反彈，現貨金最多升1.67%

車股：比亞迪(01211)、吉利(00175)、小鵬(09868)

- 全球車市11月銷量859萬輛，同比增1%，1-11月增6%

內房股：龍湖(00960)、萬科(02202)、中海外(00688)

- 內地對個人出售購買兩年以上（含兩年）住宅繼續免徵增值稅，買樓兩年內轉售之增值稅率由5%下調至3%。

紫金礦業(02899)

- 預計全年歸屬股東淨利最多520億元人民幣，增62%

紫金黃金國際(02259)

- 預計全年淨利最多16億美元，增2.3倍

中國國航(00753)

- 購置60架空客A320NEO系列飛機，目錄價95億美元

快手(01024)

- 昨斥2989萬元回購46萬股，每股最高價64.75元

曹操出行(02643)

- 以2.3億元人民幣收購蔚星科技全部股權

麗珠醫藥(01513)

- 擬斥最多18.5億元人民幣收購越南IMP公司股權

中信股份(00267)

- 附屬特鋼集團斥15億元人民幣收購富景特全部股權

理士國際(00842)

- 建議分拆Leoch Energy於美國證交所上市，已提交表格20-F

碧桂園(02007)

- 境外債務重組生效，發行2.89億美元現金及135.24億美元金融工具



【油金報價】

紐約期油下跌0.02%，報每桶58.07美元

布倫特期油上漲0.10%，報每桶61.31美元

黃金現貨下跌0.05%，報每盎司4337.42美元

紐約期金下跌0.07%，報每盎司4349.20美元

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽