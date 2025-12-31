異動股｜車股逆市升吉利漲2％，內地延續以舊換新政策擴大汽車補貼範圍

吉利汽車(00175)現價升2.3％，報18.44元；長汽(02333)升2.8％，報15.23元；理想汽車(02015)升1.1％，報66.5元；小鵬汽車(09868)升1.9％，報81.65元；蔚來(09866)升2.4％，報42.2元。

（官網圖片）

國家發改委、財政部30日印發通知明確，車市「以舊換新」政策延續到2026年，補貼金額上限和2025年保持一致，但具體補貼額度調整為按比例與車價掛勾。此外，商務部等部門31日發布2026年汽車以舊換新補貼實施細則，明確參與申領2026年汽車報廢更新補貼舊車的註冊登記時間，相比2025年進一步擴大支持範圍。

根據《關於2026年實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知》，2026年消費者報廢登記在本人名下的乘用車，並購入新能源乘用車，可得到相當於車價12％、最高不超過2萬元人民幣的補貼；若購買排量不高於2.0升的燃油乘用車，可獲得相當於車價10%、最高不超過1.5萬元的補貼。

汽車置換更新方面，消費者轉讓本人乘用車，並購買新能源乘用車，可獲得相當於車價8％、最高不超過1.5萬元人民幣的補貼；若購買排量不高於2.0升的燃油乘用車，可得到相當於車價6％、最高不超過1.3萬元的補貼。

現時，恒生指數報25741，跌113點或跌0.4％，主板成交超過119億元。國企指數報8958，跌32點或跌0.4％。恒生科技指數報5559，跌18點或跌0.3%。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好