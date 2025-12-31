  • 會員
異動股｜車股逆市升吉利漲2％，內地延續以舊換新政策擴大汽車補貼範圍

31/12/2025

　　吉利汽車(00175)現價升2.3％，報18.44元；長汽(02333)升2.8％，報15.23元；理想汽車(02015)升1.1％，報66.5元；小鵬汽車(09868)升1.9％，報81.65元；蔚來(09866)升2.4％，報42.2元。

 

異動股｜車股逆市升吉利漲2％，內地延續以舊換新政策擴大汽車補貼範圍

（官網圖片）

 

　　國家發改委、財政部30日印發通知明確，車市「以舊換新」政策延續到2026年，補貼金額上限和2025年保持一致，但具體補貼額度調整為按比例與車價掛勾。此外，商務部等部門31日發布2026年汽車以舊換新補貼實施細則，明確參與申領2026年汽車報廢更新補貼舊車的註冊登記時間，相比2025年進一步擴大支持範圍。

 

　　根據《關於2026年實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知》，2026年消費者報廢登記在本人名下的乘用車，並購入新能源乘用車，可得到相當於車價12％、最高不超過2萬元人民幣的補貼；若購買排量不高於2.0升的燃油乘用車，可獲得相當於車價10%、最高不超過1.5萬元的補貼。

 

　　汽車置換更新方面，消費者轉讓本人乘用車，並購買新能源乘用車，可獲得相當於車價8％、最高不超過1.5萬元人民幣的補貼；若購買排量不高於2.0升的燃油乘用車，可得到相當於車價6％、最高不超過1.3萬元的補貼。

 

　　現時，恒生指數報25741，跌113點或跌0.4％，主板成交超過119億元。國企指數報8958，跌32點或跌0.4％。恒生科技指數報5559，跌18點或跌0.3%。

 

撰文：經濟通市場組

 

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,190.97
    -176.09 (-0.364%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,870.60
    -25.64 (-0.372%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,331.83
    -87.25 (-0.373%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.779
變動率︰+8.704%
較港股︰-3.30%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.443
變動率︰-0.882%
較港股︰-0.38%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌65.146
變動率︰-1.933%
較港股︰-0.01%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌79.643
變動率︰-2.986%
較港股︰-0.32%
精選中資美股 More
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌20.860
變動率︰-1.184%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.925
變動率︰-1.282%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌137.745
變動率︰-1.926%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌129.450
變動率︰-2.213%
精選美股 More
NKE
耐克
按盤價(USD)︰升62.730
變動率︰+2.517%
TSM
台積電
按盤價(USD)︰升305.210
變動率︰+1.879%
GME
遊戲驛站
按盤價(USD)︰跌20.178
變動率︰-1.573%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌29.820
變動率︰-1.940%
