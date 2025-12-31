  • 會員
美國議息 | 聯儲局議息會議紀要顯示分歧加劇，官員傾向漸進式減息

31/12/2025

　　美國聯儲局公布12月份的議息會議紀要，顯示局內官員對貨幣政策走向的看法出現顯著分歧。

 

美國議息 | 聯儲局議息會議紀要顯示分歧加劇，官員傾向漸進式減息

 

　　儘管大部分官員仍判斷，隨著通脹數據回落，繼續減息在長遠而言是合適之舉，惟對於減息的幅度及時機，內部辯論已趨白熱化，顯示未來的政策路徑將更為審慎。

 

　　會議紀要顯示，大多數與會者認為，若通脹如預期般持續降溫，進一步下調聯邦基金利率目標區間是合理方向。然而，對於聯邦公開市場委員會(FOMC)應採取何種程度的寬鬆政策，官員表達憂慮。部分官員明確指出，根據其對經濟前景的預測，在是次會議下調利率後，暫停減息步伐並維持利率不變一段時間，或是更穩妥的做法，以觀察政策滯後效應對實體經濟的影響。

 

　　在經濟評估方面，委員普遍相信美國經濟將維持溫和擴張。不過，會議紀要同時強調雙重風險，就業市場的下行風險與通脹重燃的上行風險。這種兩難局面令FOMC決策層意見對立。

 

　　儘管最終投票結果通過減息，但紀要顯示這次決策過程極為膠著。部分最終投下贊成票的官員坦言，這是一次非常微妙的決定，暗示他們在投票前曾考慮支持維持利率不變。這反映出局方在平衡增長與通脹之間的困難正在加大。

 

撰文：經濟通採訪組

