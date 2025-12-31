  • 會員
新股上市｜國產AI大模型第二虎登陸，MINIMAX稀宇科技招股入場費3334元，獲阿布扎比投資局及阿里基投

31/12/2025

　　AI企業IPO熱潮不絕，國產AI大模型「六小虎」之一的稀宇科技MINIMAX-WP(00100)啟動招股程序至下周二（6日），計劃發行2538.92萬股，當中126.945萬在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價介乎151至165元，集資額最高達41.9億元，每手20股，入場費3333.28元。公司預期於下周五（9日）掛牌，聯席保薦人為中金公司及瑞銀集團。

 

新股上市｜國產AI大模型第二虎登陸，MINIMAX稀宇科技招股入場費3334元，獲阿布扎比投資局及阿里基投

（etnet圖片）

（etnet圖片）

 

　　MINIMAX是次引入基石投資者包括阿布扎比主權財富基金ADIA、阿里巴巴(09988)旗下Alisoft China、博裕資本、易方達、IDG Breyer Fund、Mirae Asset Securities及泰康人壽等14家公司合共認購3.5億美元（約27.23億港元），以中位招股價158元計算，則可認購約1723.51萬股，假設發售量調整權及超額配股權未獲行使則佔發行股份5.64％。

 

　　公司估計全球發售所得款項淨額約38.18億元，當中約90％將於未來五年的研發，包括開發大模型和AI原生產品；其餘10％則為營運資金及一般企業用途。

 

　　MINIMAX以MiniMax M2、Hailuo-02和Speech-02為核心的自研大模型組合，具備長上下文處理能力，可理解、生成並融合文本、視覺、音頻等多種模態。這些模型支持著核心AI原生產品-包括MiniMax、海螺AI、MiniMax語音、Talkie/星野，以及面向企業和開發者的開放平台。

 

　　截至2025年9月30日，MINIMAX的AI原生產品累計為來自超過200個國家及地區的逾2億名個人用戶，及來自超過100個國家及地區的超過10萬家企業以及開發者提供服務。期內AI原生產品矩陣已吸引龐大用戶群體，平均MAU為2760萬。AI原生產品的累計用戶數增至2.1億以上，付費用戶數增至約177.2萬名。

 

　　MiniMax的投資者包括阿里巴巴、米哈遊、IDG、騰訊(00700) 、李澤楷旗下的盈科拓展集團、高瓴、紅杉中國等。MINIMAX收入主要有兩大來源：AI原生產品，及開放平台及其他基於AI的企業服務。截至9月30日止首九個月，公司收入5343.7萬元人民幣，按年升174.7%，但母公司擁有人應佔虧損則持續擴大至5.12億元人民幣，去年同期虧損3.04億元人民幣。

 

撰文：經濟通市場組

 

