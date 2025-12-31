異動股｜百度盤中倒升兩日累漲一成，蘿蔔快跑項目拓至英國

百度(09888)昨日（30日）急升8.9％，今早低開回吐，盤中倒升1.62％，報131.8元，兩日累計升幅超過一成。該股成交約450萬股，涉資5.87億元。

（官網圖片）

美國叫車平台Uber和Lyft宣布，已經與百度達成合作協議，計劃明年在英國推出無人駕駛的士(Robotaxi)試點計劃。據Uber表示，將在倫敦啟動一項Robotaxi試點項目，採用百度旗下自動駕駛出行服務平台蘿蔔快跑(Apollo Go)的RT6版本，預計於明年上半年啟動，並於明年年底前在倫敦提供商業服務。

此外，AI企業IPO熱潮不絕，國產AI大模型「六小虎」之一的稀宇科技MINIMAX-WP(00100)啟動招股至下周二（6日），計劃發行2538.92萬股，當中126.945萬在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價介乎151至165元，集資額最高達41.9億元，每手20股，入場費3333.28元。

現時，恒生指數報25687，跌167點或跌0.65％，主板成交718.67億元。國企指數報8930，跌60點或跌0.67％。恒生科技指數報5530，跌47點或跌0.86％。

撰文：經濟通市場組

