港股收官 | 恒指半日市跌224點報25630成交1190億元，全年累升5570點創八年來最佳表現

31/12/2025

 

　　美國聯儲局於公布本月初議息會議紀錄，多數委員認為若通脹持續下降，進一步下調聯邦基金利率目標區間可能合適，市場預期2026年減息兩次維持不變。美股隔晚偏軟，港股除夕半日市，盡管北水重新淨流入約34.5億元，但疑受基金年底調倉影響，恒指半日跌224點或0.9%，收報25630，主板成交近1190億元。恒生中國企業指數收報8913，跌77點或0.9%。恒生科技指數收報5515，跌62點或1.1%。

 

港股收官 | 恒指半日市跌224點報25630成交1190億元，全年累升5570點創八年來最佳表現

 

　　總結全年，受惠AI、晶片、智駕、人形機械人、生科等概念獲資金押注，恒指久違取得佳績，全年累計上升5570點或27.8%，為最近八年來最佳表現，而且是連續第二年上升；國指全年累升1623點或22.3%，科指全年升1047點或23.5%，至於恒生生物科技指數中斷連續四年下跌趨勢，全年大升5557點或64.5%。

 

　　回到今日股市表現，科網股集體走軟，網易(09999)跌3.25%，報214.6元，京東集團(09618)跌1.76%，報111.6元，阿里(09988)跌1.18%，報142.8元，美團(03690)跌0.96%，報103.3元，快手(01024)跌0.85%，報63.95元，騰訊(00700)軟0.17%，報599元。

 

　　今日再增兩家半導體企業及一家國產AI大模型獨角獸招股，中芯(00981)股價仍吐1.45%，報71.45元。

 

　　美國叫車平台Uber和Lyft宣布，已經與百度(09888)達成合作協議，計劃明年在英國推出無人駕駛的士(Robotaxi)試點計劃。百度低開後倒升，收市揚1.39%，報131.5元，為今日表現最佳藍籌，兩日累計升幅10.41%。

 

　　舜宇光學(02382)升1.16%，報65.55元；銀娛(00027)升0.79%，報38.32元。

 

　　藍籌新丁信達生物(01801)跌3.66%，報76.25元，為今日跌幅最大藍籌股，攜程(09961)跌2.98%，報554元；新東方(09901)同跌2.49%，報42.24元。

 

　　另外，電盈(00008)今日股價跌勢顯著，收市挫5.26%，報5.4元，連跌3日累計跌幅8.32%。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中芯。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

即時重點新聞

31/12/2025 13:17  《盤後部署》憂慮削派息電訊股撈底仍需吼位，車股轉弱惟比亞迪未至於跌穿90元

31/12/2025 17:45  【回顧展望久旱逢霖】港股2025創下八年來最佳表現，專家料明年仍有得升挑戰三萬關

31/12/2025 16:59  【回顧展望－Ａ股翻身】「科技牛」帶動，A股衝4000，全年升18%六年最大升幅

31/12/2025 17:09  【２０２５大事紀】浮金沫影

31/12/2025 17:10  【２０２５大事紀】水窮雲起

31/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒４９億元，買招行沽紫金

31/12/2025 08:52  【大行炒Ｄ乜】大行維持紫金系目標，中信建投首予京東工業買入

31/12/2025 16:43  《財資快訊》美電升報７﹒７８３７，一周拆息較上日微軟至４﹒…

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

