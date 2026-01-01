美股收盤 | 道指除夕收市跌303點，標指連續第三年雙位數增長

2025年最後一個交易日，美股三大指數周三（31日）全線報跌，標指錄得連續第四日回調。然而，總結全年的成績表，美股在歷經4月的關稅驚魂後展現驚人韌性，三大指數年線全數報捷。在人工智能浪潮持續與資金輪動的雙重驅動下，納指全年累升逾兩成，跑贏道指和標指。

重磅股日內表現方面，特斯拉(US.TSLA)跌1%，英偉達(US.NVDA)跌0.6%，Meta(US.META)跌0.9%，蘋果(US.AAPL)跌0.5%，微軟(US.MSFT)跌0.8%，Alphabet(US.GOOGL)跌0.3%，亞馬遜(US.AMZN)跌0.7%。

道指周三收市跌303.77點，或0.63%，報48063.29點；標普500指數跌50.74點，或0.74%，報6845.5點；納指跌177.09點，或0.76%，報23241.99點。

回顧2025年，美股走勢可謂先苦後甜。市場年初一度陷入恐慌，源於4月初美國總統特朗普突然宣布全面提高關稅，引發環球資產價格劇烈震盪。當時標指從2月高位一度急瀉近19%，甚至自2024年4月以來首次跌穿5000點大關，瀕臨技術性熊市邊緣。

然而，隨著市場消化政策衝擊及企業盈利展現韌性，美股隨後展開V型反彈。最終標普500指數全年累升16.39%，成功實現連續第三年雙位數增長，反映美股長牛格局未變。

美股2025年出現強勁V型反彈，反映長牛格局未變。(AP)

納指全年累計升幅達20.36%，繼續成為表現最佳的主要指數，這主要歸功於AI技術的商業化落地加速。然而，2025年的AI投資邏輯已出現明顯分化。

昔日齊漲的「科技七雄」走勢亦出現分歧。Alphabet全年狂飆逾65%，市場資金強烈押注其在生成式AI領域將超越OpenAI，重奪霸主地位。亞馬遜表現相對疲弱，全年僅錄得約6%升幅，遠遜同業。

由於道指的科技股權重相對較低，未能完全受惠於這波科技浪潮，全年升幅為12.97%，在三大指數中表現最弱。

2025年另一大投資主題是資金向非科技板塊擴散。在地緣政治風險及通脹預期的推動下，避險資產表現亮麗。金價全年暴漲逾66%，銀價表現更瘋狂，全年升幅超過165%，大幅跑贏主要股票資產，成為年度最強勢的資產類別之一。

雖然美股在年尾最後數日出現整固，但全年強勁的表現顯示投資者信心猶在。隨著AI應用場景深化以及資金流向更多元化的板塊，市場普遍關注2026年美股能否延續牛市態勢，以及美國聯儲局在通脹與經濟增長之間的平衡。

金銀價格齊受壓

美匯指數報98.28，微升0.06%。美元兌日圓持續高位徘徊，日內升幅約0.3%，報156.85。歐元兌美元徘徊於1.1746附近，輕微回落約0.01%。

現貨黃金報每盎司4313美元，下跌約0.6%。紐約期金報每盎司4322美元左右，跌約1.4%。紐約期銀盤中一度跌穿每盎司70美元心理關口，急挫10%。現貨市場同樣受壓，白銀回落至約每盎司71.4美元水平附近。

市場情緒仍受需求疲弱主導，布蘭特期油報每桶60.89美元，日內下跌約0.7%。紐約期油亦失守58美元關口，報每桶57.4美元，跌幅約0.9%。

撰文：經濟通國金組

