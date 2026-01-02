  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
回顧25 展望26
etnet專輯

開市Go | 百度拆昆侖芯上市遞招股書，車企放榜，澳門上月賭收增15%

02/01/2026

要聞盤點

 

1、2025年最後一個交易日，美股三大指數周三（31日）全線報跌，標指錄得連續第四日回調。然而，總結全年的成績表，美股在歷經4月份的關稅驚魂後展現驚人韌性，三大指數年線全數報捷。在人工智能浪潮持續與資金輪動的雙重驅動下，納指全年累升逾兩成，跑贏大市。道指周三收市跌303點，或0.63%，報48063點；標普500指數跌50點，或0.74%，報6845點；納指跌177點，或0.76%，報23241點。中國金龍指數無升跌。日經期貨截至上午8時05分上升82點。

 

2、美國總統特朗普政府宣布，將軟墊家具、櫥櫃和梳妝台產品的關稅上調計劃推遲一年。白宮在除夕夜聲明指出，該計劃於去年9月宣布，原定於2026年1月1日生效。

 

3、巴菲特於去年12月31日正式退休，卸任巴郡首席執行官職務。巴菲特表示，將繼續擔任董事會主席，並保留「相當數量」的股份。

 

4、中國住房城鄉建設部發布《關於提升住房品質的意見》，提出推動既有住房更新改造，包括穩步推進城中村和危舊房改造、持續開展老舊小區改造、統籌推進住房節能改造，並完善城市社區服務設施，打造高品質居住空間。

 

5、美國政府核發年度出口許可，允許台積電持續將受美國出口管制的晶片製造設備運往其位於中國南京的工廠。

 

6、中國商務部公告，自2026年1月1日起，進口牛肉在未超出規定數量時，按現行適用關稅稅率徵稅；一旦超出規定數量，自第3日起將在現行稅率基礎上加徵55%關稅，且未用完的配額數量不結轉至下一年度。

 

7、印度政府年終報告指出，2025年GDP達4.18萬億美元，超越日本成為全球第四大經濟體，並預測未來2.5至3年內有望取代德國進入前三，僅次於美國和中國，2030年GDP或升至7.3萬億美元。

 

8、香港金管局公布，截至2025年11月底，外匯基金總資產為41069億元，較10月底減少107億元，其中外幣資產減少99億元，港元資產減少8億元。

 

9、中原地產表示，10大屋苑於12月錄得188宗成交，按月下滑9.2%。2025年全年錄得2275宗成交，較去年增長6.2%，創3年新高，顯示二手樓市明顯回暖。

 

開市Go | 百度拆昆侖芯上市遞招股書，車企放榜，澳門上月賭收增15%

 

開市Go | 百度拆昆侖芯上市遞招股書，車企放榜，澳門上月賭收增15%

 

開市Go | 百度拆昆侖芯上市遞招股書，車企放榜，澳門上月賭收增15%

 

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00241

阿里健康

5.210

異動股

02179

瑞科生物－Ｂ

3.550

異動股

01725

中國技術集團

1.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00241 阿里健康
  • 5.210
  • 02179 瑞科生物－Ｂ
  • 3.550
  • 01725 中國技術集團
  • 1.000
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 19.980
  • 02628 中國人壽
  • 28.840
股份推介
  • 00148 建滔集團
  • 29.580
  • 目標︰$35.00
  • 02899 紫金礦業
  • 36.940
  • 目標︰$36.92
  • 02172 微創腦科學
  • 11.300
  • 目標︰--
  • 02888 渣打集團
  • 191.900
  • 目標︰$210.00
  • 01093 石藥集團
  • 8.480
  • 目標︰$9.70
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 149.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.280
  • 00700 騰訊控股
  • 623.000
  • 06082 壁仞科技
  • 34.460
  • 00388 香港交易所
  • 415.800
報章貼士
  • 01519 極兔速遞－Ｗ
  • 10.410
  • 目標︰$11.90
  • 00699 均勝電子
  • 19.110
  • 目標︰$20.50
  • 03069 華夏恒生生科
  • 14.590
  • 目標︰$15.70
熱炒概念股
即時重點新聞

02/01/2026 17:10  《盤後部署》港股落鑊低成交炒高707點，百度雙重利好股價料未升完

02/01/2026 17:04  【地皮截標】地政總署︰佐敦谷住宅地共接獲8份標書

02/01/2026 16:43  《本港經濟》11月零售業總銷貨價值臨時統計按年升6.5%，低過市場預期

02/01/2026 16:08  《本港樓市》中原CCL報144.11點按周升0.38%，2025年全年累升4.7%

02/01/2026 16:08  《新股掛牌》GPU第一股壁仞科技首掛盤中曾翻倍，收高76%惟低於開市價，每手賺2972元

02/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒４９億元，買招行沽紫金

02/01/2026 08:58  【大行炒Ｄ乜】中國銀河恢復點評車股及內銀股，花旗維持小米目標

02/01/2026 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒７９０４，一周拆息較上日跌至２﹒５…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指新年紅盤大升707點收報26338，近年最強開局，北水未開閘全日成交仍超千四億新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

芯片股 | 華虹向母企發A股收購華力微，股價飆一成，芯片股轉強應如何部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 黃偉豪：憧憬中美關係向好加上內地政策出台，港股上望30000點？機械人、智能駕馭概念仍然看高一線？新文章
品味生活
生活
人氣文章

易經看世界．岑逸飛

從九宮飛星看2026年凶星方位（有片）新文章
人氣文章

陶冬天下．陶冬

2026世界經濟展望新文章
人氣文章

購物兵團

Chiikawa Baby期間限定店登場！必買日本同步新品清單＋ 巨型BB床場景打卡位
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

水墨遊戲與信箋餘溫——油畫與版畫以外的趙無極
人氣文章

Fashion Feature

韓國小眾潮牌F.a.d登陸香港！Jisoo、權恩妃同款6大韓星必備單品
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

2025必回購護膚品清單：5款空瓶推薦！抗老保濕亮膚全包辦
健康好人生 Health Channel
人氣文章
最新研究揭橙汁有效護心，營養師拆解利與弊 新文章
人氣文章
女星整容 │ 23歲女團前成員自爆花30萬，公開整容前照片震驚網民
人氣文章
長者時尚革命！時裝店「BOUNDLESS」：把共融服飾從工廠帶進高齡化社區新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/01/2026 20:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/01/2026
恒指新年紅盤大升707點收報26338，近年最強開局，北水未開閘全日成交仍超千四億
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

可重用火箭 | FOCUS | 萬星待發決勝運力，商業航天迎...

02/01/2026 14:09

大國博弈

2026世界經濟展望

02/01/2026 11:35

回顧25 展望26

白銀大翻身

29/12/2025 09:53

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區