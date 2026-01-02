開市Go | 百度拆昆侖芯上市遞招股書，車企放榜，澳門上月賭收增15%

要聞盤點

1、2025年最後一個交易日，美股三大指數周三（31日）全線報跌，標指錄得連續第四日回調。然而，總結全年的成績表，美股在歷經4月份的關稅驚魂後展現驚人韌性，三大指數年線全數報捷。在人工智能浪潮持續與資金輪動的雙重驅動下，納指全年累升逾兩成，跑贏大市。道指周三收市跌303點，或0.63%，報48063點；標普500指數跌50點，或0.74%，報6845點；納指跌177點，或0.76%，報23241點。中國金龍指數無升跌。日經期貨截至上午8時05分上升82點。

2、美國總統特朗普政府宣布，將軟墊家具、櫥櫃和梳妝台產品的關稅上調計劃推遲一年。白宮在除夕夜聲明指出，該計劃於去年9月宣布，原定於2026年1月1日生效。

3、巴菲特於去年12月31日正式退休，卸任巴郡首席執行官職務。巴菲特表示，將繼續擔任董事會主席，並保留「相當數量」的股份。

4、中國住房城鄉建設部發布《關於提升住房品質的意見》，提出推動既有住房更新改造，包括穩步推進城中村和危舊房改造、持續開展老舊小區改造、統籌推進住房節能改造，並完善城市社區服務設施，打造高品質居住空間。

5、美國政府核發年度出口許可，允許台積電持續將受美國出口管制的晶片製造設備運往其位於中國南京的工廠。

6、中國商務部公告，自2026年1月1日起，進口牛肉在未超出規定數量時，按現行適用關稅稅率徵稅；一旦超出規定數量，自第3日起將在現行稅率基礎上加徵55%關稅，且未用完的配額數量不結轉至下一年度。

7、印度政府年終報告指出，2025年GDP達4.18萬億美元，超越日本成為全球第四大經濟體，並預測未來2.5至3年內有望取代德國進入前三，僅次於美國和中國，2030年GDP或升至7.3萬億美元。

8、香港金管局公布，截至2025年11月底，外匯基金總資產為41069億元，較10月底減少107億元，其中外幣資產減少99億元，港元資產減少8億元。

9、中原地產表示，10大屋苑於12月錄得188宗成交，按月下滑9.2%。2025年全年錄得2275宗成交，較去年增長6.2%，創3年新高，顯示二手樓市明顯回暖。

