盤前攻略 | 美股全年收升納指漲兩成 A股休市港股乏方向壁仞首掛成焦點

美國最新一周首次申領失業救濟人數減少1.6萬人，至19.9萬人，少過預期的21.8萬人，持續申領失業救濟人數亦減少4.7萬人，至186.6萬人，少過預期的190.2萬人。不過，美股在2025年最後一個交易日走軟，道指收跌303點或0.63%，報48063點；標指跌50點或0.74%，報6845點；納指跌177點或0.76%，報23241點。

（Shutterstock圖片）

以2025年全年計算，道指累升13%；標普500指數累升16.4%，連續第三年雙位數增長；納指則累升20.4%，表現勝於其他兩指。

反映中概股表現的金龍指數周三跌1.13%。阿里巴巴跌0.53%，報146.58美元；京東跌0.04%，報28.70美元；百度跌1.30%，報130.66美元；理想跌1.97%，報16.93美元；小鵬跌4.70%，報20.28美元；蔚來跌7.27%，報5.10美元；嗶哩嗶哩升0.16%，報24.59美元。

港股ADR普遍低走

隔夜ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股低0.56%，折合102.7港元；長和(00001)ADR較港股低0.17%，折合52.9港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.51%，折合595.9港元；小米(01810)ADR較港股低0.20%，折合339.2港元；港交所(00388)ADR較港股低0.45%，折合405.8港元；滙控(00005)ADR較港股高0.07%，折合122.5港元。





車企公布12月銷量，小鵬蔚來ADS急挫

恒指在2025年最後一個交易日收跌逾200點，部分淡友埋單獲利離場，熊證街貨減少逾900張至總數7658張，多個百點區間均有減倉情況，僅在較貼近恒指現價的25800至25999兩個百點區間合共新增130張。而好友在最後一個交易日損手後，未有影響看好的信心。最新牛證在所有百點區間全面增持，牛證總數升870張至12865張。重貨區維持在25000至5099區間，但最多新增區則下移至24800至24899區間，該區新增155張對應期指。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升26點，報25605，輕微低水5點，預料恒指接近平開。今日A股仍然休市，預料恒指在2026年首個交易日走勢反覆。多家車企公布12月銷量，其中包括比亞迪(01211)、理想汽車(02015)、長城汽車(02333)銷量按年下跌，其他如吉利汽車(00175)、小鵬汽車(9868)、蔚來(09866)按年上升，其中蔚來12月交付量創新高。不過，小鵬及蔚來美股ADS分別收挫約5%及7%，兩股今日或受壓。此外，港股GPU第一股壁仞科技(06082)今日首掛，該股早前招股獲超購2346倍，暗盤大升80%，以及百度(09888)就旗下昆侖芯遞交上市申請，預料成為今日港股焦點，值得關注。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽