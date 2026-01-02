百度 | 擬分拆崑崙芯港上市已遞申請，股價最多飆逾8%破頂仍可追入？

百度(09888)早前表示評估分拆旗下人工智能(AI)晶片業務崑崙芯上市，集團最新宣布已向港交所提交上市申請，獲富瑞上調目標價至176元，今早（2日）股價最多飆逾8%高見142.9元，連升3日兼創52周新高。值得一提，百度近日與美國叫車平台Uber及Lyft達成合作，計劃明年在英國推出無人駕駛的士（Robotaxi）試點計劃。另有券商指，百度於AI時代優勢盡顯，上調評級至「買入」，是否仍可追入？應如何部署？

（AP圖片）

百度：旗下AI晶片業務崑崙芯已向港交所提交上市申請

百度公布，於2026年1月1日，旗下AI晶片業務崑崙芯已透過其聯席保薦人以保密形式向香港聯交所提交上市申請表格（A1表格），以申請批准崑崙芯股份於香港聯交所主板上市及買賣。現時方案為透過全球發售方式進行分拆，包括香港公開發售及向機構及專業投資者配售股份。百度指，公司已按上市規則PN15向聯交所提交分拆方案，且獲聯交所確認可進行建議分拆，崑崙芯目前為百度的非全資附屬公司，預期分拆完成後仍將為其附屬公司。另外，百度已獲聯交所批准豁免向現有股東提供崑崙芯股份保證配額的規定。

崑崙芯為百度之非全資附屬公司，是AI計算晶片及相關集成軟硬件系統供應商，是次分拆的發售規模、結構及百度於崑崙芯的持股攤薄幅度仍有待落實。資料顯示，昆侖芯於2012年成立，最初是百度智能晶片及架構部，後來發展成為獨立營運公司，但百度仍持有控股權。公司由原本主要向百度供應晶片，到過去兩年已發展至逐步擴大對外銷售，外部客戶佔比約40%，包括網際網絡巨頭、手機廠商、運營商及央企等。

百度認為，分拆有助更清晰反映崑崙芯的業務價值及提升營運和財務透明度，同時，崑崙芯的業務(有別於保留集團業務相對較為多元化的業務模式)將吸引專注於通用AI計算芯片及相關軟硬件系統業務的投資者群體，並讓其可獨立進入資本市場，有助提升市場形象、資源配置效率及企業管治水平，也有利於百度長遠發展及符合股東整體利益。

（崑崙芯網頁截圖）

富瑞：分拆可釋放崑崙芯價值 升百度目標價至176元

富瑞發表報告指，繼百度2025年12月發布分拆進展後，最新宣布建議分拆崑崙芯於香港主板獨立上市，此舉旨在彰顯崑崙芯價值、提升市場能見度、拓寬融資管道，並強化管理層績效問責制。此外，此舉亦將釋放百度在AI驅動業務領域的潛在價值。完成分拆後，崑崙芯仍將作為百度子公司。富瑞維持對百度「買入」評級，目標價因分拆上調14%，由154港元升至176港元，其美股目標價亦上調至181美元。

富瑞指，百度持有崑崙芯約59%，預計後者在2025年貢獻百度逾35億元人民幣營收；考量A股與H股折價及產業發展趨勢，富瑞估算崑崙芯估值(以100%持股計算)將介乎160億至230億美元間。若將百度持股崑崙芯的價值納入計算，其估值應介乎90億至130億美元間。

百度與Uber及Lyft達成合作 明年倫敦推Robotaxi試點

另外，美國叫車平台Uber和Lyft近日宣布，已經與百度達成合作協議，計劃明年在英國推出無人駕駛的士(Robotaxi)試點計劃。據Uber表示，將在倫敦啟動一項Robotaxi試點項目，採用百度旗下自動駕駛出行服務平台蘿蔔快跑(Apollo Go)的RT6版本，預計於明年上半年啟動，並於明年年底前在倫敦提供商業服務。

Uber在2020年放棄自主研發自動駕駛技術，轉為尋求與多家Robotaxi技術公司合作，計劃在明年年底前在超過10個市場提供無人駕駛服務。Lyft行政總裁David Risher在社交媒體發帖稱，集團亦將採用Apollo Go RT6，明年在英國推出數十輛的士進行測試，目前正在等待監管部門批准。

（AP圖片）

申萬宏源：AI時代百度優勢盡顯 予目標價172.54元

申萬宏源日前發布研報，將百度評級上調至「買入」。該行預計，百度整體2025至2027年收入將分別達到1285億、1331億、1410億元人民幣。在SOTP估值方法下，集團整體目標估值達4302億元人民幣，對應港股目標價172.54港元。

該行指，從業務層面看，AI時代百度優勢盡顯。2025年，百度持續推進AI全棧建設，成果斐然。在百度世界大會上，發布昆侖芯M系列芯片、全模態文心大模型5.0及多款企業級智能體應用。智能雲業務增長提速，2025年第三季百度AI雲營收62億元人民幣，AI基礎設施收入同比增33%，加速器訂閱收入增128%，25年前三季度智能雲營收193.3億元人民幣，同比增31%，雲收入佔百度核心收入比例達37%。同時，自研AI芯片昆侖芯有望進入放量期，商業化進展順利，已覆蓋多領域並進入頭部客戶體系。智能駕駛方面，蘿蔔快跑訂單量高增，盈利能力大幅改善。

郭家耀：新業務惹憧憬惟存不確定性 宜分段買回至130元以下更好

（郭家耀facebook截圖）

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀指，最近外界對百度此類AI芯片相關股份興趣很大，今日也有一間做GPU的芯片公司壁仞科技(06082)掛牌，亦有相當強勁表現，所以大家都正尋找周邊有否此類投資機會，而百度於此時間點公布分拆崑崙芯上市計劃，的確令股價有較大反應。郭家耀表示，崑崙芯上市能獲多少估值，以及有多少會反映在百度身上，現時仍眾說紛紜，券商預期給予的估值由30億至100多億美元都有，佔百度整體市值亦絕對不小。而百度廣告本業的表現一直不太理想，所以其股價表現頗依賴往後對新業務的憧憬，包括今次分拆計劃及無人駕駛在應用層面上的帶動，存在一些不確定性。

因此，郭家耀認為，若追入百度，可能是買其未來，雖他不太反對，但若於股價升破52周高位時買入，時機不算特別好，可考慮先買一注，萬一此概念繼續爆發也有些「貨底」在手，惟不宜買太多，第二注則待其回至130元以下才買會較好。郭家耀指出，百度股價波幅一直頗大，2025年整體股價介乎大概80至140元，一年波幅達七八成，惟百度與騰訊(00700)不同，後者本業已有很穩定的現金流，盈利確定性高，故股價波動性沒那麼高，百度本業表現卻不算特別好，甚至一直受宏觀經濟影響，若買其未來故事，宜盡量分段及待調整較深才買。

百度半日升7.45%收報141.3元，連升3日，累計升幅18.64%，成交226.94億元。其他科技股也普遍造好，騰訊升3.01%報617元，阿里(09988)升3.15%報147.3元，美團(03690)升1.55%報104.9元，京東(09618)升2.69%報114.6元，快手(01024)升3.13%報65.95元，小米(01810)升2.44%報40.26元，網易(09999)升5.87%報227.2元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

