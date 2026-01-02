  • 會員
異動股｜百度股價飆創近三個月高，就分拆AI晶片業務崑崙芯港上市遞申請

02/01/2026

　　百度(09888)現價升4.9％，報137.9元，該股暫連升3日，累計升幅15.8％。該股成交約329萬股，涉資4.42億元。盤中高見137.9元，創近三個月新高。

 

異動股｜百度股價飆創近三個月高，就分拆AI晶片業務昆侖芯港上市遞申請

（官網圖片）

 

　　百度公布，於2026年1月1日，旗下AI芯片業務崑崙芯已透過其聯席保薦人以保密形式向香港聯交所提交上市申請表格（A1表格），以申請批准崑崙芯股份於香港聯交所主板上市及買賣。現時方案為透過全球發售方式進行分拆，包括香港公開發售及向機構及專業投資者配售股份。

 

　　百度指出，公司已按上市規則PN15向聯交所提交分拆方案，且獲聯交所確認可進行建議分拆，崑崙芯目前為百度的非全資附屬公司，預期分拆完成後仍將為其附屬公司。另外，百度已獲聯交所批准豁免向現有股東提供崑崙芯股份保證配額的規定。

 

　　崑崙芯為百度之非全資附屬公司，是AI計算晶片及相關集成軟硬件系統供應商，是次分拆的發售規模、結構及百度於崑崙芯的持股攤薄幅度仍有待落實。

 

　　資料顯示，昆侖芯於2012年成立，最初是百度智能晶片及架構部，後來發展成為獨立營運公司，但百度仍持有控股權。公司由原本主要向百度供應晶片，到過去兩年已發展至逐步擴大對外銷售，主要向百度供應晶片，但在過去兩年逐步擴大對外銷售，外部客戶佔比約40％，包括網際網絡巨頭、手機廠商、運營商及央企等。

 

　　現時，恒生指數報25795，升164點或升0.6％，主板成交超過81億元。國企指數報8967，升53點或升0.6％。恒生科技指數報5572，升56點或升1％。即月

撰文：經濟通市場組

 

