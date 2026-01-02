芯片股 | 華虹向母企發A股收購華力微，股價飆一成，芯片股轉強應如何部署？

華虹半導體(01347)公布向母企華虹集團收購上海華力微電子，總代價近83億元人民幣，將發行約1.91億股新A股支付，另集團建議發行A股募集配套資金近76億元人民幣，今日（2日）股價最多飆逾一成高見83.8元，中芯國際(00981)亦受帶動飆半成。值得一提，中芯早前亦宣布收購子公司中芯北方（SMNC）剩餘49%股權，以及向子公司中芯南方（SMSC）注資。另「國產GPU四小龍」短時間內全部上市，其中壁仞科技(06082)今日掛牌最多飆近1.2倍，百度(09888)旗下人工智能（AI）芯片業務崑崙芯也已向港交所提交上市申請，亦利好芯片股投資氣氛。有券商指半導體板塊受漲價潮及國產替代邏輯強化等驅動，迎來結構性行情，若想吸納應如何部署？

（截自華虹半導體網頁）

華虹發近83億人幣A股購華力微電子 另發A股籌近76億人幣

華虹半導體向母企華虹集團及其他三名賣方收購上海華力微電子約97.5%股權，令上海華力微電子成為其全資附屬公司，最終總代價金額為約82.67億元(人民幣，下同)，將以每股43.34元發行約1.91億股新A股支付。集團指，每股代價股份發行價較收購協議日期所報78.5元折讓約44.79%，緊隨建議收購事項及建議非公開發行人民幣股份完成後，華虹一致行動集團持股由34.7%升至39.35%，其中賣方包括華虹集團已承諾禁售期36個月，上海集成電路基金、國家集成電路產業基金II及國投先導基金已承諾禁售期12個月。

此外，集團建議非公開發行A股募集配套資金總額約75.6億元，即不超過建議收購事項最終總代價的100%，且將予發行的人民幣股份數目不得超過擴大後已發行股本總額的30%，募集資金擬用於補充營運資金及償還債務等。

集團指，上海華力微電子在中國從事12英寸集成電路晶圓代工服務業務，在2025年8個月純利5.1億元，收購預計將進一步提升其12英寸晶圓代工產能。雙方的工藝平台優勢高度互補，這有助於開發更全面的晶圓代工及配套服務。

（上海華力網頁截圖）

中芯擬購中芯北方49%股權涉406億人幣 法巴予目標價87元



值得一提，中芯日前亦公布，擬收購中芯北方49%股權與賣方簽訂補充協議，最終作價為406億元人民幣，發行代價股份數量共計約5.47億股新A股，擬議收購完成後，中芯北方將成為其全資附屬公司。集團指，每股A股發行價74.2元人民幣，其中賣方之一國家集成電路基金持股由4.79%升至8.66%。根據東洲評估出具的《資產評估報告》，截至評估基準日，中芯北方100%股權的所有者權益評估值為828.6億元人民幣，而於8月31日，中芯北方總資產及淨資產分別約452.8億人民幣及418億元人民幣。另外，中芯指，中芯南方註冊資本將由65億美元增加至約100.77億美元，中芯增資36.6億美元，持股由38.5%升至41.56%。

法巴發表研報指，中芯公布向子公司中芯南方注資，以及宣布收購子公司中芯北方剩餘49%少數股權的詳情。對於前者，反映中芯加速高端晶片產能擴張決心，以滿足中國人工智能晶片本地化需求。根據備考財務數據，預計中芯2024財年盈利將增長3%。對於後者，根據備考財務報表，收購將使中芯2024財年每股盈利增加約15%，交易估值約為市帳率2倍，與A、H類同業估值相比頗具吸引力。而且最重要的是，預期中芯領先的產能擴張，將推升半導體生產設備(SPE)本地化程度，對整個中國SPE企業而言屬好消息，予中芯「優於大市」評級，H股目標價87元。

（中芯網頁中芯宣傳片截圖）

發改委：國產芯片加速適配不同場景 應用成效非常好

另國家發改委新聞發言人李超近日在發布會上表示，目前國產芯片產品在不同場景中加速適配，應用成效非常好。特別是「超節點」等集群互聯技術發展，為國產算力趕上國際領先水平提供了良好機遇，拓展了廣闊發展空間。未來，隨著產業鏈上下游協同持續深化，國產算力水平將不斷提升，為人工智能產業發展提供更加有力的支撐。

李超並指出，中國深入實施「人工智能+」行動，為人工智能算力芯片提供了廣泛應用場景，各類型算力芯片需求增長迅速、創新非常活躍。

銀河證券：半導體板塊迎結構性行情 受漲價潮及國產替代邏輯強化驅動

中國銀河證券近日發表半導體行業報告指，2025年12月半導體板塊在產業鏈漲價潮、AI需求持續以及國產替代邏輯強化的共同驅動下，走出一輪結構性行情。在外部環境背景下，供應鏈安全與自主可控是長期趨勢。設備與材料在國產替代頂層設計下邏輯最硬，數字芯片是算力自主的核心載體，先進封測受益於技術升級。

該行提到，國際半導體設備與材料協會(SEMI)預測，2025年全球半導體製造設備市場規模將再創新高，按年增長13.7%至1330億美元。在AI和高頻寬記憶體(HBM)需求的推動下，2026年半導體製造設備市場規模將再度增長至1450億美元。內地儲存大廠擴產加速，國產設備在核心工藝環節迎來機遇，份額提升預期增強。

該行表示，內地模擬芯片設計板塊逐漸結束沉寂，多家海外龍頭釋放漲價訊號。同時，AI服務器電源芯片和高階智駕芯片等需求爆發，行業或將迎來周期性反轉。從國內市場來看，海外市場的價格提升將為國產芯片創造更多的導入機會，並一定程度上修復毛利率。去年12月，數字芯片設計板塊表現相對穩健，AI算力芯片仍是核心增長引擎。AI算力芯片的戰略價值和國產替代緊迫性凸顯，高端芯片設計領域關注度不減。AI持續向終端滲透，AI PC、AI手機等創新產品的滲透為部分設計公司帶來增量機遇。

郭家耀：若國產芯片技術提升估值可再升 華虹75元中芯72元可吸

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀指，芯片股明顯扭轉去年第四季弱勢，近半個月由低位反彈不少。華虹今次公告收購華力微電子可說消除了市場一些疑慮，以往同集團內始終有一定相同業務競爭，若收購回來則可徹底解決此類公司結構問題的憂慮，亦可進一步將其直接納入更成熟的工藝平台，相信市場對此方面會有較大期望，因無論華虹或中芯都會受惠國產芯片技術進一步提升，其往後需求大家都覺得沒太大問題，若技術上一直取得突破，估值自然仍有提升空間。當然，今日其股價升了那麼多，策略上分段買入會較穩妥。

郭家耀指自己對芯片股前景看法正面，因無論從國家層面來看，或考慮到AI數據中心對芯片需求仍很旺盛，它們仍是主要受惠者。其中華虹股價若有機會回至70元當然最好，但未必那麼容易，若能回至50天線75元附近買入已較合適，而中芯走勢與華虹大體一致，回至50天線約72元買入會更理想。

華虹今日升9.42%收報81.3元，成交22.89億元；中芯升5.11%報75.1元，成交30.29億元。其他芯片股也普遍造好，ASMPT(00522)升4.84%報81.2元，上海復旦(01385)升4.24%報47.24元，晶門半導體(02878)升3.53%報0.44元，宏光半導體(06908)升2.17%報0.47元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

