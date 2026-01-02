滙豐調查：本港百萬富翁平均39歲前晉升千萬富翁，中產階級流動資產門檻大幅提升至835萬元

滙豐銀行發布「滙豐富裕人士年度報告」指出，香港百萬富翁通常在39歲前晉升為千萬富翁，平均僅需約八年便能將資產由100萬元提升至1000萬元。另外，受訪者中每13人即有1人持有至少1000萬元流動資產。

近七成受訪者並非「含著金鎖匙」出生





調查反映出自力更生的主流趨勢，近70%受訪者並非「含著金鎖匙」出生，而是主要透過投資、自營業務利潤、利息收入及租金收入等累積財富。





調查亦發現，千萬富翁通常展現更成熟的理財習慣，包括運用融資來提升投資回報。他們通常會將財富的更大比例分配給具有較高回報潛力的投資，例如股票和投資基金，同時也注重配置保障型產品。相較於一般投資者，千萬富翁更傾向於投資另類資產，這類資產不僅能提供更高的回報潛力，而其與傳統市場的相關性亦相對為低。在財富管理方面，他們採取更全面的視角，超過90%的受訪者重視跨代規劃，並著重於將財富傳承給孫輩。

中產階級流動資產門檻大幅提升至835萬元

調查亦顯示客戶財富觀念的轉變，中產階級流動資產的門檻已大幅提升至835萬港元。隨著股市回升，他們對物業租金收入的依賴減少，而「現金為王」的心態亦逐漸淡化。創新板塊繼續受投資者追捧，超過六成受訪者已投資或計劃於五年內投資人工智能企業或相關理財產品。

近七成受訪者傾向靈活退休模式如「微退休」

在退休規劃方面，近七成受訪者傾向靈活退休模式，例如「微退休」，接近三成受訪者則嚮往「旅居式退休」，即於不同地點旅居或間歇居住，熱門目的地包括中國內地等亞洲國家。為實現理想退休生活，他們目標每月被動收入達48580港元，突顯提前及全面財富規劃的重要性。

滙豐香港區零售銀行及財富管理業務首席客戶官許長虹表示，調查結果與該行客戶情況不謀而合，他們重視策略性資產配置、多元化及長遠規劃。事實上，85%滙豐千萬富翁客戶去年均錄得正回報，而相關客群於過去一年更錄得雙位數增長。

撰文：經濟通採訪組

