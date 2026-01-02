領展：宋俊彥與黃國祥組成臨時領導架構，將全球徵聘新任集團行政總裁

領展(00823)發表公告指，董事會主席歐敦勤已同意根據自2026年1月1日起至2027年5月底止之新安排，以領展獨立非執行主席之身份投放更多時間。歐敦勤不會於領展擔任任何執行職務，惟將為兩位執行董事提供支援及指引，並監督集團行政總裁之徵聘、任命及後續就職事宜。

根據領展薪酬委員會之建議並經董事會批准，歐敦勤將就其在臨時安排中所承擔之職責，於新安排期間收取每年284.9萬港元的現金酬金作為額外職務津貼，並將符合資格根據領展現行之獨立非執行董事薪酬框架收取每年199.43萬港元之受限制基金單位。

臨時領導架構更新，首席投資總裁宋俊彥獲委任執董

另外，集團首席投資總裁宋俊彥獲委任為執行董事，自2026年1月1日起生效。宋俊彥將與執行董事兼集團首席財務總裁黃國祥先生共同組成臨時領導架構。在前任集團行政總裁王國龍於2025年12月31日離任後，直至新任集團行政總裁獲委任前，彼等向領展主席歐敦勤及主席委員會匯報。

宋俊彥將繼續專注於投資、第三方資本合作，並將支持及監察由集團資產管理董事總經理范世牧日常領導之現有物業組合之資產管理工作。黃國祥將領導所有企業職能，包括財務、法務、資訊科技、人力資源及投資者關係。宋俊彥表示很榮幸能夠加入領展董事會成為執行董事。在領展邁向精彩的下一階段期間，期待與黃國祥、主席委員會及其他董事會成員及管理團隊緊密合作。

目前領展董事會正與一間國際獵頭公司合作，開展全球徵聘程序，以物色新任集團行政總裁。領展正物色一名具備上市公司房地產投資及業務管理經驗之資深人士，能夠領導集團下一階段之策略發展。鑑於此職位之資深程度及以外部候選人為主要目標，預計此次徵聘及任命程序將嚴謹且需時。

歐敦勤：領展負債表中不少於80%的資本將投資於核心專長領域

對於集團策略，歐敦勤表示，雖然領展在剛發布的中期業績提到，未來將會面臨一定挑戰，董事會仍將專注於我們具備良好往績的核心優勢，即在亞太區擁有及積極管理商場及停車場，涵蓋香港、中國內地一線城市，以及澳洲及新加坡等主要市場。

領展房託的基金單位持有人可預期，領展資產負債表中不少於80%的資本將投資於該核心專長領域。此外，領展將繼續拓展新資本合作夥伴關係，共同持有或管理第三方資本，同時探索具較高回報潛力的增值機遇，進一步實現多元化，並提升回報及基金單位持有人的價值。

撰文：經濟通採訪組

