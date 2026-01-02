  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

領展：宋俊彥與黃國祥組成臨時領導架構，將全球徵聘新任集團行政總裁

02/01/2026

　　領展(00823)發表公告指，董事會主席歐敦勤已同意根據自2026年1月1日起至2027年5月底止之新安排，以領展獨立非執行主席之身份投放更多時間。歐敦勤不會於領展擔任任何執行職務，惟將為兩位執行董事提供支援及指引，並監督集團行政總裁之徵聘、任命及後續就職事宜。

 

領展：宋俊彥與黃國祥組成臨時領導架構，將全球徵聘新任集團行政總裁

 

　　根據領展薪酬委員會之建議並經董事會批准，歐敦勤將就其在臨時安排中所承擔之職責，於新安排期間收取每年284.9萬港元的現金酬金作為額外職務津貼，並將符合資格根據領展現行之獨立非執行董事薪酬框架收取每年199.43萬港元之受限制基金單位。

 

臨時領導架構更新，首席投資總裁宋俊彥獲委任執董

 

領展：宋俊彥與黃國祥組成臨時領導架構，將全球徵聘新任集團行政總裁

 

　　另外，集團首席投資總裁宋俊彥獲委任為執行董事，自2026年1月1日起生效。宋俊彥將與執行董事兼集團首席財務總裁黃國祥先生共同組成臨時領導架構。在前任集團行政總裁王國龍於2025年12月31日離任後，直至新任集團行政總裁獲委任前，彼等向領展主席歐敦勤及主席委員會匯報。

 

　　宋俊彥將繼續專注於投資、第三方資本合作，並將支持及監察由集團資產管理董事總經理范世牧日常領導之現有物業組合之資產管理工作。黃國祥將領導所有企業職能，包括財務、法務、資訊科技、人力資源及投資者關係。宋俊彥表示很榮幸能夠加入領展董事會成為執行董事。在領展邁向精彩的下一階段期間，期待與黃國祥、主席委員會及其他董事會成員及管理團隊緊密合作。

 

　　目前領展董事會正與一間國際獵頭公司合作，開展全球徵聘程序，以物色新任集團行政總裁。領展正物色一名具備上市公司房地產投資及業務管理經驗之資深人士，能夠領導集團下一階段之策略發展。鑑於此職位之資深程度及以外部候選人為主要目標，預計此次徵聘及任命程序將嚴謹且需時。

 

歐敦勤：領展負債表中不少於80%的資本將投資於核心專長領域

 

　　對於集團策略，歐敦勤表示，雖然領展在剛發布的中期業績提到，未來將會面臨一定挑戰，董事會仍將專注於我們具備良好往績的核心優勢，即在亞太區擁有及積極管理商場及停車場，涵蓋香港、中國內地一線城市，以及澳洲及新加坡等主要市場。

 

　　領展房託的基金單位持有人可預期，領展資產負債表中不少於80%的資本將投資於該核心專長領域。此外，領展將繼續拓展新資本合作夥伴關係，共同持有或管理第三方資本，同時探索具較高回報潛力的增值機遇，進一步實現多元化，並提升回報及基金單位持有人的價值。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】市民質疑當局准南下粵車採用「黑玻璃」屬雙重標準，運輸署指短暫逗留車輛不適用本地要求，你是否認同運輸署說法？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00241

阿里健康

5.210

異動股

02179

瑞科生物－Ｂ

3.550

異動股

01725

中國技術集團

1.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00241 阿里健康
  • 5.210
  • 02179 瑞科生物－Ｂ
  • 3.550
  • 01725 中國技術集團
  • 1.000
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 19.980
  • 02628 中國人壽
  • 28.840
股份推介
  • 00148 建滔集團
  • 29.580
  • 目標︰$35.00
  • 02899 紫金礦業
  • 36.940
  • 目標︰$36.92
  • 02172 微創腦科學
  • 11.300
  • 目標︰--
  • 02888 渣打集團
  • 191.900
  • 目標︰$210.00
  • 01093 石藥集團
  • 8.480
  • 目標︰$9.70
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 149.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.280
  • 00700 騰訊控股
  • 623.000
  • 06082 壁仞科技
  • 34.460
  • 00388 香港交易所
  • 415.800
報章貼士
  • 01519 極兔速遞－Ｗ
  • 10.410
  • 目標︰$11.90
  • 00699 均勝電子
  • 19.110
  • 目標︰$20.50
  • 03069 華夏恒生生科
  • 14.590
  • 目標︰$15.70
熱炒概念股
即時重點新聞

02/01/2026 17:10  《盤後部署》港股落鑊低成交炒高707點，百度雙重利好股價料未升完

02/01/2026 17:04  【地皮截標】地政總署︰佐敦谷住宅地共接獲8份標書

02/01/2026 16:43  《本港經濟》11月零售業總銷貨價值臨時統計按年升6.5%，低過市場預期

02/01/2026 16:08  《本港樓市》中原CCL報144.11點按周升0.38%，2025年全年累升4.7%

02/01/2026 16:08  《新股掛牌》GPU第一股壁仞科技首掛盤中曾翻倍，收高76%惟低於開市價，每手賺2972元

02/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒４９億元，買招行沽紫金

02/01/2026 08:58  【大行炒Ｄ乜】中國銀河恢復點評車股及內銀股，花旗維持小米目標

02/01/2026 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒７９０４，一周拆息較上日跌至２﹒５…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指新年紅盤大升707點收報26338，近年最強開局，北水未開閘全日成交仍超千四億新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

芯片股 | 華虹向母企發A股收購華力微，股價飆一成，芯片股轉強應如何部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 黃偉豪：憧憬中美關係向好加上內地政策出台，港股上望30000點？機械人、智能駕馭概念仍然看高一線？新文章
品味生活
生活
人氣文章

購物兵團

一田限時9折優惠！超市：單一消費滿$250／生活百貨：單一消費$1,000新文章
人氣文章

市場最熱點

1周部署｜黃偉豪：憧憬中美關係向好加上內地政策出台 | 港股上望30000點？| 機械人、智能駕馭概念仍然看高一線？新文章
人氣文章

手機情報站．徐帥

OPPO A6 Pro 5G｜三防入門手機，高質熒幕、長效續航，售價2千元有找新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

時尚界已進入審美疲勞時代！各大品牌新創作總監上任，只得Louis Trotter的Bottega Veneta跑出？
人氣文章

牌緣指引．身心靈塔羅師美子

一年之計在於春：用直覺選牌，迎接2026年的新開始！ 新文章
人氣文章

先行入手．Onki Chan

2026 潮流預告：搶手重磅聯乘 GD X CDG、BLACKPINK X fragment！秒殺日本人氣 King Gnu 演唱會周邊
健康好人生 Health Channel
人氣文章
衛生習慣｜情侶旅遊驚揭女友內衣褲連穿6日，潔癖男友極崩潰欲分手
人氣文章
名人健康｜53歲金鐘視后高慧君甲亢併發罕見眼疾，險永久失明剩最後一次手術
人氣文章
名人家庭｜49歲鍾麗淇罕見病大女迎15歲生日，曾被醫生認為難活2歲
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/01/2026 20:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/01/2026
恒指新年紅盤大升707點收報26338，近年最強開局，北水未開閘全日成交仍超千四億
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

可重用火箭 | FOCUS | 萬星待發決勝運力，商業航天迎...

02/01/2026 14:09

大國博弈

2026世界經濟展望

02/01/2026 11:35

回顧25 展望26

白銀大翻身

29/12/2025 09:53

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區