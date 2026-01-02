  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

新股掛牌 | GPU第一股壁仞科技上限定價仍高開82％，每手賺3220元

02/01/2026

　　壁仞科技(06082)今日（2日）首掛，開報35.7元，較招股價19.6元高出82.1％，以每手200股計，不計手續費，每手賺3220元。

 

新股掛牌 | GPU第一股壁仞科技上限定價仍高開82％，每手賺3220元

（etnet圖片）

 

　　國產GPU四小龍之一、港股GPU第一股壁仞科技，香港公開發售部分共有約47.1萬人申請，超額認購約2346.53倍，認購一手200股的17.6萬人中有8741人獲配股份，分配比率5％，認購5萬股即250手方穩獲1手。該股最終發售價每股19.6元，為招股上限定價。輝立暗盤於2025年12月31日收報35.36元，比定價升80.4％，一手帳面賺3152元。

 

　　該集團指，「頂頭槌飛」涉619.24萬股，共有501人申請，各獲2600股，分配比率0.04％，香港公開發售股份觸發回補機制，數目升至4953.9萬股，佔發售股份總數17.39％，至於國際發售超額認購24.95倍。該集團招股集資約55.83億元。

 

撰文：經濟通市場組

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00241

阿里健康

5.210

異動股

02179

瑞科生物－Ｂ

3.550

異動股

01725

中國技術集團

1.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00241 阿里健康
  • 5.210
  • 02179 瑞科生物－Ｂ
  • 3.550
  • 01725 中國技術集團
  • 1.000
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 19.980
  • 02628 中國人壽
  • 28.840
股份推介
  • 00148 建滔集團
  • 29.580
  • 目標︰$35.00
  • 02899 紫金礦業
  • 36.940
  • 目標︰$36.92
  • 02172 微創腦科學
  • 11.300
  • 目標︰--
  • 02888 渣打集團
  • 191.900
  • 目標︰$210.00
  • 01093 石藥集團
  • 8.480
  • 目標︰$9.70
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 149.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.280
  • 00700 騰訊控股
  • 623.000
  • 06082 壁仞科技
  • 34.460
  • 00388 香港交易所
  • 415.800
報章貼士
  • 01519 極兔速遞－Ｗ
  • 10.410
  • 目標︰$11.90
  • 00699 均勝電子
  • 19.110
  • 目標︰$20.50
  • 03069 華夏恒生生科
  • 14.590
  • 目標︰$15.70
熱炒概念股
即時重點新聞

02/01/2026 17:10  《盤後部署》港股落鑊低成交炒高707點，百度雙重利好股價料未升完

02/01/2026 17:04  【地皮截標】地政總署︰佐敦谷住宅地共接獲8份標書

02/01/2026 16:43  《本港經濟》11月零售業總銷貨價值臨時統計按年升6.5%，低過市場預期

02/01/2026 16:08  《本港樓市》中原CCL報144.11點按周升0.38%，2025年全年累升4.7%

02/01/2026 16:08  《新股掛牌》GPU第一股壁仞科技首掛盤中曾翻倍，收高76%惟低於開市價，每手賺2972元

02/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒４９億元，買招行沽紫金

02/01/2026 08:58  【大行炒Ｄ乜】中國銀河恢復點評車股及內銀股，花旗維持小米目標

02/01/2026 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒７９０４，一周拆息較上日跌至２﹒５…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指新年紅盤大升707點收報26338，近年最強開局，北水未開閘全日成交仍超千四億新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

芯片股 | 華虹向母企發A股收購華力微，股價飆一成，芯片股轉強應如何部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 黃偉豪：憧憬中美關係向好加上內地政策出台，港股上望30000點？機械人、智能駕馭概念仍然看高一線？新文章
品味生活
生活
人氣文章

智城物語．方展策

AI戰線大轉移！NVIDIA豪擲200億美元收購Groq核心資產，開啟AI推論稱霸新時代！ 新文章
人氣文章

購物兵團

Chiikawa Baby期間限定店登場！必買日本同步新品清單＋ 巨型BB床場景打卡位
人氣文章

財智談．陳家揚

從女兒教育基金到嫁妝的「無憂」規劃新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

年終回顧：感情出現過出軌創傷，婚姻關係怎樣癒合？
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《讓悲傷長出翅膀》：人生本來就是充滿傷痕的
人氣文章

ChatENT．月巴氏

我最喜愛的Stephy 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
腦部健康 │ 男子長期食水煮餐患腦霧，醫生推介3類護腦好油防失智新文章
人氣文章
名人保養 │ 63歲林偉現身上海被讚保養佳，分享回春生髮秘訣新文章
人氣文章
害蟲出沒｜打死曱甴沖馬桶後患無窮？專家教你3步驟安全處理
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/01/2026 20:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/01/2026
恒指新年紅盤大升707點收報26338，近年最強開局，北水未開閘全日成交仍超千四億
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

可重用火箭 | FOCUS | 萬星待發決勝運力，商業航天迎...

02/01/2026 14:09

大國博弈

2026世界經濟展望

02/01/2026 11:35

回顧25 展望26

白銀大翻身

29/12/2025 09:53

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區