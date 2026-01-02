新股掛牌 | GPU第一股壁仞科技上限定價仍高開82％，每手賺3220元

壁仞科技(06082)今日（2日）首掛，開報35.7元，較招股價19.6元高出82.1％，以每手200股計，不計手續費，每手賺3220元。

國產GPU四小龍之一、港股GPU第一股壁仞科技，香港公開發售部分共有約47.1萬人申請，超額認購約2346.53倍，認購一手200股的17.6萬人中有8741人獲配股份，分配比率5％，認購5萬股即250手方穩獲1手。該股最終發售價每股19.6元，為招股上限定價。輝立暗盤於2025年12月31日收報35.36元，比定價升80.4％，一手帳面賺3152元。

該集團指，「頂頭槌飛」涉619.24萬股，共有501人申請，各獲2600股，分配比率0.04％，香港公開發售股份觸發回補機制，數目升至4953.9萬股，佔發售股份總數17.39％，至於國際發售超額認購24.95倍。該集團招股集資約55.83億元。

撰文：經濟通市場組

