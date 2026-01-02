  • 會員
港股 | 午市前瞻 | 恒指今年料上望三萬點，惟短線上落格局難改

02/01/2026

　　今天是2026年港股首個交易日，內地元旦長假未完，A股續休市。恒指高開數十點後，指數節節上升。科技股走勢強勁，帶動恒指開市約半小時已經重上26000點大關，之後愈升愈有。恒指半日收升559點或2.2%，報26189，見一個月高位，且突破各主要移動平均線。主板成交近769億元。恒生中國企業指數報9115，升201點或2.3%。恒生科技指數報5702，升186點或3.4%。

 

（Shutterstock圖片）

 

連敬涵：恒指早盤大漲難改25500點至50天線之間上落格局

 

　　新年第一個交易日，港股在北水缺席的情況下大漲逾500點，企上兩萬六大關。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，恒指假期前亦曾出現一度突破兩萬六關的情況，但最終收盤未能企穩，由於假期內市場並無利好消息釋出，不排除今天收市再次出現未能企穩的情況。恒指今早的升幅僅僅是收復了周三（2025年12月31日）的跌幅，不代表後市將出現新一輪升浪，預期短線恒指將在25500點至50天線（約26000點）之間上落。他進一步指出，若恒指在北水缺席期間拉高，不排除下周北水回歸後會趁高沽貨。

 

　　展望今年，連敬涵預測恒指今年上三萬點是基本目標，後續能否突破三萬點甚至創新高，需要觀察科技股受捧程度，北水及歐美資金流入規模。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

