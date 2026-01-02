車企放榜 | 車企2025銷量大檢閱 未來破局關鍵在海外 專家睇好邊一隻？

車企公布12月及全年銷量數據，比亞迪(01211)2025年12月銷量為42萬輛，按年跌18.3%，按月則跌12.5%，全年銷量為460.24萬輛，按年升7.7%；小米(01810) 旗下小米汽車12月交付量超過5萬輛，全年銷量逾41萬輛；零跑汽車(09863)12月全系交付達6萬輛，按年增長42%，全年累計交付達59.66萬輛，按年增長103%；理想汽車(02015)12月交付約4.4萬輛，按年跌24.1%，2025年全年交付約40.6萬輛，按年跌18.8%；蔚來(09866)12月交付4.8萬輛創月度新高，按年增長54.6%，全年交付近33萬輛升47%。小鵬汽車(09868)上月汽車交付量3.75萬輛，按年升2%，全年交付43萬輛升逾1倍。

比亞迪今年海外銷量有望奪冠

回顧比亞迪去年每月銷量數據，自去年9月比亞迪出現2025年首次按年出現負增長以來，次已趨勢一直持續到上月仍未扭轉。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，在政府補貼力度減少及市場激烈競爭的情況下，比亞迪今年未必能扭轉按年負增長的趨勢。但他指出，比亞迪的海外銷售數據才是亮點，今年海外銷售數據已經超過100萬輛了，創年度新高，按年增長超過兩倍。而且，海外市場的利潤率遠遠高於內地，若海外銷售能持續增長，會成為公司盈利的最主要催化劑。

連敬涵直言，比亞迪是最看好的新能源車企之一，對明年公司表現看法樂觀。他提到，比亞迪的海外布局是車企中最好的，無論是亞洲、歐洲，甚至南美地區，都有很好的布局，包括建設廠房，以及七至八艘滾裝船投入服務了。滾裝船的投入給海外市場提供了良好的物流運輸支持--這一點是其他車企比較少做到。目前比亞迪海外銷售數量僅差首位奇瑞汽車(09973)約1萬台，今年有望取代奇瑞汽車成為海外銷售第一。

股價方面，連敬涵表示，短期關注100元阻力位，突破後今年有望上看130元。

國家以舊換新補貼弱兼內需不足，關注海外銷售數據

國家發改委、財政部30日印發通知明確，「以舊換新」政策延續到2026年，補貼金額上限和2025年保持一致，即報廢舊車並購買新能源乘用車補貼2萬元人民幣，報廢舊車並購買2.0升及以下排量燃油乘用車補貼1.5萬元人民幣。但相比於去年定額補貼，今年補貼額度調整為按比例與車價掛勾。

連敬涵坦言，上述政策補貼力度較去年減弱，在內需不足，補貼減弱的情況下，市場不太看好汽車板塊，因此車企股價下跌，內地汽車銷售承壓已在市場預期之內，因此建議投資者關注海外銷售數據。

撰文：經濟通通訊社市場組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇