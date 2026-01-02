  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

車企放榜 | 車企2025銷量大檢閱 未來破局關鍵在海外 專家睇好邊一隻？

02/01/2026

　　車企公布12月及全年銷量數據，比亞迪(01211)2025年12月銷量為42萬輛，按年跌18.3%，按月則跌12.5%，全年銷量為460.24萬輛，按年升7.7%；小米(01810) 旗下小米汽車12月交付量超過5萬輛，全年銷量逾41萬輛；零跑汽車(09863)12月全系交付達6萬輛，按年增長42%，全年累計交付達59.66萬輛，按年增長103%；理想汽車(02015)12月交付約4.4萬輛，按年跌24.1%，2025年全年交付約40.6萬輛，按年跌18.8%；蔚來(09866)12月交付4.8萬輛創月度新高，按年增長54.6%，全年交付近33萬輛升47%。小鵬汽車(09868)上月汽車交付量3.75萬輛，按年升2%，全年交付43萬輛升逾1倍。

 

車企放榜 | 車企2025銷量大檢閱 未來破局關鍵在海外專家睇好邊一隻

 

比亞迪今年海外銷量有望奪冠

 

　　回顧比亞迪去年每月銷量數據，自去年9月比亞迪出現2025年首次按年出現負增長以來，次已趨勢一直持續到上月仍未扭轉。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，在政府補貼力度減少及市場激烈競爭的情況下，比亞迪今年未必能扭轉按年負增長的趨勢。但他指出，比亞迪的海外銷售數據才是亮點，今年海外銷售數據已經超過100萬輛了，創年度新高，按年增長超過兩倍。而且，海外市場的利潤率遠遠高於內地，若海外銷售能持續增長，會成為公司盈利的最主要催化劑。

 

　　連敬涵直言，比亞迪是最看好的新能源車企之一，對明年公司表現看法樂觀。他提到，比亞迪的海外布局是車企中最好的，無論是亞洲、歐洲，甚至南美地區，都有很好的布局，包括建設廠房，以及七至八艘滾裝船投入服務了。滾裝船的投入給海外市場提供了良好的物流運輸支持--這一點是其他車企比較少做到。目前比亞迪海外銷售數量僅差首位奇瑞汽車(09973)約1萬台，今年有望取代奇瑞汽車成為海外銷售第一。

 

　　股價方面，連敬涵表示，短期關注100元阻力位，突破後今年有望上看130元。

 

國家以舊換新補貼弱兼內需不足，關注海外銷售數據

 

　　國家發改委、財政部30日印發通知明確，「以舊換新」政策延續到2026年，補貼金額上限和2025年保持一致，即報廢舊車並購買新能源乘用車補貼2萬元人民幣，報廢舊車並購買2.0升及以下排量燃油乘用車補貼1.5萬元人民幣。但相比於去年定額補貼，今年補貼額度調整為按比例與車價掛勾。

 

　　連敬涵坦言，上述政策補貼力度較去年減弱，在內需不足，補貼減弱的情況下，市場不太看好汽車板塊，因此車企股價下跌，內地汽車銷售承壓已在市場預期之內，因此建議投資者關注海外銷售數據。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00241

阿里健康

5.210

異動股

02179

瑞科生物－Ｂ

3.550

異動股

01725

中國技術集團

1.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00241 阿里健康
  • 5.210
  • 02179 瑞科生物－Ｂ
  • 3.550
  • 01725 中國技術集團
  • 1.000
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 19.980
  • 02628 中國人壽
  • 28.840
股份推介
  • 00148 建滔集團
  • 29.580
  • 目標︰$35.00
  • 02899 紫金礦業
  • 36.940
  • 目標︰$36.92
  • 02172 微創腦科學
  • 11.300
  • 目標︰--
  • 02888 渣打集團
  • 191.900
  • 目標︰$210.00
  • 01093 石藥集團
  • 8.480
  • 目標︰$9.70
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 149.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.280
  • 00700 騰訊控股
  • 623.000
  • 06082 壁仞科技
  • 34.460
  • 00388 香港交易所
  • 415.800
報章貼士
  • 01519 極兔速遞－Ｗ
  • 10.410
  • 目標︰$11.90
  • 00699 均勝電子
  • 19.110
  • 目標︰$20.50
  • 03069 華夏恒生生科
  • 14.590
  • 目標︰$15.70
熱炒概念股
即時重點新聞

02/01/2026 17:10  《盤後部署》港股落鑊低成交炒高707點，百度雙重利好股價料未升完

02/01/2026 17:04  【地皮截標】地政總署︰佐敦谷住宅地共接獲8份標書

02/01/2026 16:43  《本港經濟》11月零售業總銷貨價值臨時統計按年升6.5%，低過市場預期

02/01/2026 16:08  《本港樓市》中原CCL報144.11點按周升0.38%，2025年全年累升4.7%

02/01/2026 16:08  《新股掛牌》GPU第一股壁仞科技首掛盤中曾翻倍，收高76%惟低於開市價，每手賺2972元

02/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒４９億元，買招行沽紫金

02/01/2026 08:58  【大行炒Ｄ乜】中國銀河恢復點評車股及內銀股，花旗維持小米目標

02/01/2026 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒７９０４，一周拆息較上日跌至２﹒５…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指新年紅盤大升707點收報26338，近年最強開局，北水未開閘全日成交仍超千四億新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

芯片股 | 華虹向母企發A股收購華力微，股價飆一成，芯片股轉強應如何部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 黃偉豪：憧憬中美關係向好加上內地政策出台，港股上望30000點？機械人、智能駕馭概念仍然看高一線？新文章
品味生活
生活
人氣文章

英倫出走日記．Cally

在英國上班，遇上一口流利廣東話的前皇家警察，香港主權移交時代落幕的身份
人氣文章

搵食地圖

麥當勞優惠｜1月2日起連續7日！$10九件麥樂雞／$25雙層魚柳飽配中汽水／$20四件脆香雞翼配中汽水新文章
人氣文章

熱話 Feature

1月1日起 吸煙罪行定額罰款 由$1,500提高至$3,000！排隊時禁止吸煙、擴大法定禁煙區
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

新年新戀情！現代媒人解答行業迷思：專業人士傾向找婚配公司係真？身高是致命條件？婚配公司區域總經理：期望管理最重要 新文章
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

年終回顧：感情出現過出軌創傷，婚姻關係怎樣癒合？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

深圳黑珍珠潮州菜：澄海獅頭鵝、潮式醃海鮮、酸菜煮甲魚，奢華地道的潮汕美饌！ 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
公立醫院新收費｜9個加價重點一次看清 ，覆診連藥收費或過千元，一項服務維持免費
人氣文章
胃癌警示｜29歲男年食300次外賣，腹痛黑便確診！5大致癌習慣曝光
人氣文章
名人保養 │ 63歲林偉現身上海被讚保養佳，分享回春生髮秘訣新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/01/2026 20:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/01/2026
恒指新年紅盤大升707點收報26338，近年最強開局，北水未開閘全日成交仍超千四億
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

可重用火箭 | FOCUS | 萬星待發決勝運力，商業航天迎...

02/01/2026 14:09

大國博弈

2026世界經濟展望

02/01/2026 11:35

回顧25 展望26

白銀大翻身

29/12/2025 09:53

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區