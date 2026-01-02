  • 會員
恒指新年紅盤大升707點收報26338，近年最強開局，北水未開閘全日成交仍超千四億

02/01/2026

　　港股新年紅盤高開高收，以指數計創下近年來最強開局記錄，恒生指數在一眾藍籌帶動，全日暴力拉升707點或2.8%，僅三隻藍籌下跌。單以指數計，恒指今日（2日）升幅已超越2013年及2009年首個交易日（升655點），雖然未有北水支持，但全日主板成交仍高達1409億元。

 

恒指新年紅盤大升707點收報26338，近年最強開局，北水未開閘全日成交仍超千四億

 

　　恒生中國企業指數收報9168，升255點或2.9%。恒生科技指數收報5736，升220點或4%。

 

　　總計全周，恒生指數累升707點或2.76%，創去年10月下旬以來最大單周升幅。

 

　　百度(09888)宣布已遞表申請旗下AI晶片業務崑崙芯來港上市，全日股價暴升9.35%，報143.8元，三個交易日累計升幅20.74%。晶片股同漲，中芯(00981)升5.11%，報75.1元，ASMPT(00522)升4.84%，報81.2元；華虹(01347)受惠母企注入晶圓業務，股價飆9.42%，報81.3元。

 

　　其他科技股方面，阿里(09988)飆4.34%，報149元，騰訊(00700)漲4.01%，報623元，京東集團(09618)升3.14%，報115.1元，美團(03690)升1.26%，報104.6元。

 

　　比亞迪(01211)銷量低空劃過去年目標，上月銷量則按年兩位數下跌，股價仍升3.57%，報98.75元；新勢力品牌中，蔚來(09866)、小鵬汽車(09868)、零跑汽車(09863)去年表現均不俗，三股齊齊升約1%，而理想(02015)全年交付按年大跌18.8%，股價反漲4.93%，報68.05元。小米(01810)據報今年將推出四款新車，其中兩款為增程SUV，股價全日升2.49%，報40.28元。

 

　　網易(09999)旗下《燕雲十六聲》周年版「飲馬渡秋水」於2025年12月27日正式上線。上線短短幾日，已經登頂iOS國區遊戲暢銷榜。網易股價同升6.62%，報228.8元。

 

　　中字頭亦漲，國壽(02628)升5.33%，報28.84元，中聯通(00762)升3.6%，報8.06元，中海油(00883)升2.63%，報21.86元，神華(01088)升2.22%，報39.66元，中移動(00941)升2.14%，報83.45元，中石油(00857)升1.67%，報8.52元。

 

　　內地元旦假期持續，攜程(09961)反彈5.23%，報583元；新東方(09901)升7.15%，報45.26元。

 

　　今日表現最差股份為具備防禦屬性的長江基建集團(01038)，全日跌0.87%，報57.1元。康師傅控股(00322)跌0.68%，報11.71元，李寧(02331)跌0.59%，報18.56元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及百度。

 

撰文：經濟通採訪組

 

撰文：經濟通採訪組

相關資料 - 

港股

升跌股份一覽

上升

1206

下跌

692

不變

336

無成交

489

恒生指數

26,338.47

最大成交額股票

02800

盈富基金

26.540

