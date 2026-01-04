一周部署 | 美聯儲主席人選揭曉在即，港股強勁開局尋資金開年調倉啟示

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

特朗普快將公布聯儲主席人選

新年伊始，全球金融市場最矚目的焦點就是由誰來當美聯儲主席，特朗普已表明即將公布決定，線上博彩平台Polymarket最新數據顯示，哈塞特、沃什與沃勒的當選機率分別為 43%、35%和13%。若以忠誠度而言，哈塞特作為特朗普親信似乎是首選，預計當選後將推動連續甚至大幅降息，但他缺乏美聯儲工作經驗，空降央行恐削弱獨立性，甚至連特朗普幕僚都持反對態度；相較之下，沃什擁有華爾街與美聯儲的資歷，並曾協助華府應對金融海嘯，他雖然立場偏鷹，反對量化寬鬆，但他在與特朗普會面時明確表態「利率應該更低」，而更重要的是，他在市場眼中比哈塞特更具威信。

本來是「兩個Kevin」之爭，為何半路殺出個沃勒？他在政治光譜上相對低調，具備更強的可塑性，市場對其接受度也較高。這場決定美元資本命運的人事棋局，即將揭曉答案，全球投資人正拭目以待。

此外，美國將於周五（9日）公布12月非農就業數據。近期就業數據波動明顯，其中12月最後一周初領失業金人數意外降至19.9萬人，遠低於市場預期，顯示勞動市場仍具韌性。即將公布的非農就業報告將進一步揭示美國就業的真實狀況。

內地振內需救內房仍須加力

十五五開局之際，中國政府面臨的首要挑戰便是如何在提振內需與拯救內房方面找到突破口。雖然政策層面已推出「以舊換新」措施，購買家電、數碼產品可繼續享補貼，以及延續住宅交易的稅收優惠，兩年內轉售稅率由5%下調至3%，但這些舉措的效果有限。補貼政策更多是鼓勵存量替換，難以真正激發新增需求，連續推行第三年後，消費者還能換多少？房地產市場的根本問題在於房價持續下跌，市場預期難以逆轉，若缺乏更大力度的支持政策，信心難以重建。要在短期內見效，唯有放寬財政紀律、加大貨幣寬鬆，才能為市場注入強心針。然而政策落地並不容易，地方政府財政與債務壓力、資金分配效率不足、產業結構轉型的掣肘，以及外部需求的不確定性，都可能成為阻力。面對如此重大的政策轉型，中國政府必須審慎權衡，三思而後行。

基金開局料部署高科技及高息板塊

港股在2026年迎來強勢開局，恒指大漲逾700點，恒生科技指數更升約4%，在未有南向資金參與下，升勢主要由本地資金及外資推動。年初基金調整倉位，將焦點由防守板塊轉向高增長板塊，是推動大市的重要因素。

多間機構的年度策略均提到，港股投資主線將圍繞「AI/智能科技」及「高股息/紅利」。科技板塊方面，算力、雲端服務、智能裝置及機械人等領域持續釋放增長動能，部分龍頭企業估值修復與盈利增長有望同步。雲端、SaaS及內容生態的商業化步伐加快，亦有助縮窄基本面與估值差距，但投資者仍需留意宏觀環境及資金流動性變化帶來的短期波動，此外，國產半導體及產業鏈在國策扶持下，進一步增強港股的增長潛力。另一方面，高股息板塊繼續提供防守作用，公用事業、電訊及銀行等行業的股息吸引力，能在波動市況下降低組合風險。

三AI矚目新股集體登陸

國家大力扶持之下國產GPU概念大受資金歡迎，摩爾線程(滬:688795)及沐曦股份(滬:688802)在上海科創板上市獲散戶追捧，至於壁仞科技(06082)初登陸港交所，超購倍數逾2300倍，首日掛牌收盤漲幅近76%。國產GPU「四小龍」最後一龍天數智芯(09903)招股至周一（5日），周四（8日）上市，擬發行2543萬股，一成香港公開發售，招股價144.6元，集資約36.8億元，每手100股，入場費14606元，以目前孖展認購額計至少超購13倍。

國產GPU四小龍悉數上市之後，便輪到國產AI大模型「六小虎」閃亮登場。智譜(02513)在內地獨立通用大模型開發商中收入第一，而且作為上市首虎，孖展認購反應比天數智芯更熱烈，暫獲券商借出孖展逾236.9億元，相當於超購約108倍；至於另外一虎稀宇科技MiniMax(00100)，雖然招股反應暫不及智譜，但當日啟動招股的企業足足有7家，而稀宇科技為當中最受歡迎，據統計暫獲孖展超購45倍。智譜周四上市，稀宇則於周五上市。

黃偉豪：憧憬中美關係向好加上內地政策出台，港股上望30000點？機械人、智能駕馭概念仍然看高一線？

