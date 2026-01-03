  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

美股收盤 | 道指收市飆319點，特斯拉走弱累納指微跌

03/01/2026

　　美股在2026年首個交易周的周五（2日）表現反覆，最終收市個別發展。雖然微軟(US.MSFT)及特斯拉(US.TSLA)表現疲軟，拖累納指輕微收跌，但在人工智能硬件浪潮持續升溫下，晶片板塊強勢支持大市，帶動道指及標普500指數造好，其中道指更升逾300點。

 

　　特斯拉公布第四季度交付量按年下跌近9%，消息拖累股價全日下挫2.6%。軟件及服務類股份面臨獲利回吐壓力，令以科技股為主的納指承壓。微軟下跌2.2%，Salesforce(US.CRM)及CrowdStrike(US.CRWD)分別下跌4.3%及3.2%，Palantir(US.PLTR)跌幅達5.6%。

 

　　市場對人工智能基礎設施的需求依然強勁，資金持續湧入半導體板塊，抵消了其他科技股的沽壓。美光科技(US.MU)單日飆升10.5%創新高，成為推升大市的主力軍；英偉達(US.NVDA)全日升1.3%，AMD(US.AMD)則升4.4%。

 

美股收盤 | 道指收市飆319點，特斯拉挫2%累納指微跌

晶片板塊強勢，帶動道指及標普500指數造好。(AP)

 

　　此外，反映中小型企業表現的羅素2000指數表現亮眼，收報2508.22點，升1%，顯示市場廣度有所改善，資金並非僅集中於大型科技股。納斯達克中國金龍指數大升4.4%，百度(US.BIDU)急漲15%。

 

　　道指收市升319.1點，或0.66%，報48382.39點；標普500指數升12.97點，或0.19%，報6858.47點；納指跌6.36點，或0.03%，報23235.63點。

 

美匯回穩，金價高位整固

 

　　美匯指數呈現止跌回穩跡象，日內報98.45水平，升幅約0.18%，試圖擺脫2025年全年的疲弱走勢。美元兌日圓早段持續走強，一度高見157水平，目前在156.8上方整固，基本持平。歐元兌美元窄幅回落，報約1.1718，日內跌幅約0.25%。

 

　　現貨黃金在高位整固，於每盎司4320美元至4400美元區間徘徊，日內報4328美元，升約0.1%。紐約期金同樣交投活躍，報4336美元，跌約0.1%。

 

　　原油期貨在新年伊始試圖尋找支撐點，但反彈乏力。布蘭特期油價格報每桶60.8美元，日內跌幅約0.1%。紐約期油價格報每桶57.34美元，下跌約0.4%。

 

撰文：經濟通國金組

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回

相關資料 - 

異動股

異動股

00241

阿里健康

5.210

異動股

02179

瑞科生物－Ｂ

3.550

異動股

01725

中國技術集團

1.000

更多

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 48,382.39
    +319.10 (+0.664%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,858.47
    +12.97 (+0.189%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,235.63
    -6.36 (-0.027%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升12.467
變動率︰+7.817%
較港股︰-0.18%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升627.638
變動率︰+5.225%
較港股︰+0.74%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升83.471
變動率︰+4.436%
較港股︰+0.21%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.561
變動率︰-10.096%
較港股︰-7.72%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升150.300
變動率︰+15.031%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升38.340
變動率︰+9.857%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升26.370
變動率︰+7.239%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升147.560
變動率︰+7.223%
精選美股 More
ASML 阿斯麥
按盤價(USD)︰升1,163.780
變動率︰+8.779%
INTC 英特爾
按盤價(USD)︰升39.380
變動率︰+6.721%
NVAX 諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰升7.130
變動率︰+6.101%
TSM 台積電
按盤價(USD)︰升319.610
變動率︰+5.173%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/01/2026 21:38 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：02/01/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/01/2026 21:38 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00241 阿里健康
  • 5.210
  • 02179 瑞科生物－Ｂ
  • 3.550
  • 01725 中國技術集團
  • 1.000
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 19.980
  • 02628 中國人壽
  • 28.840
股份推介
  • 00148 建滔集團
  • 29.580
  • 目標︰$35.00
  • 02899 紫金礦業
  • 36.940
  • 目標︰$36.92
  • 02172 微創腦科學
  • 11.300
  • 目標︰--
  • 02888 渣打集團
  • 191.900
  • 目標︰$210.00
  • 01093 石藥集團
  • 8.480
  • 目標︰$9.70
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 149.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.280
  • 00700 騰訊控股
  • 623.000
  • 06082 壁仞科技
  • 34.460
  • 00388 香港交易所
  • 415.800
報章貼士
  • 01519 極兔速遞－Ｗ
  • 10.410
  • 目標︰$11.90
  • 00699 均勝電子
  • 19.110
  • 目標︰$20.50
  • 03069 華夏恒生生科
  • 14.590
  • 目標︰$15.70
熱炒概念股
即時重點新聞

02/01/2026 17:10  《盤後部署》港股落鑊低成交炒高707點，百度雙重利好股價料未升完

02/01/2026 17:04  【地皮截標】地政總署︰佐敦谷住宅地共接獲8份標書

02/01/2026 16:43  《本港經濟》11月零售業總銷貨價值臨時統計按年升6.5%，低過市場預期

02/01/2026 16:08  《本港樓市》中原CCL報144.11點按周升0.38%，2025年全年累升4.7%

02/01/2026 16:08  《新股掛牌》GPU第一股壁仞科技首掛盤中曾翻倍，收高76%惟低於開市價，每手賺2972元

02/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒４９億元，買招行沽紫金

02/01/2026 08:58  【大行炒Ｄ乜】中國銀河恢復點評車股及內銀股，花旗維持小米目標

02/01/2026 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒７９０４，一周拆息較上日跌至２﹒５…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美股收盤 | 道指收市飆319點，特斯拉走弱累納指微跌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指新年紅盤大升707點收報26338，近年最強開局，北水未開閘全日成交仍超千四億新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

芯片股 | 華虹向母企發A股收購華力微，股價飆一成，芯片股轉強應如何部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

搵食地圖

麥當勞優惠｜1月2日起連續7日！$10九件麥樂雞／$25雙層魚柳飽配中汽水／$20四件脆香雞翼配中汽水新文章
人氣文章

購物兵團

Chiikawa Baby期間限定店登場！必買日本同步新品清單＋ 巨型BB床場景打卡位
人氣文章

購物兵團

一田限時9折優惠！超市：單一消費滿$250／生活百貨：單一消費$1,000新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

先行入手．Onki Chan

2026 潮流預告：搶手重磅聯乘 GD X CDG、BLACKPINK X fragment！秒殺日本人氣 King Gnu 演唱會周邊
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

行為藝術節「PAINFREE」：陳卓甄的一鍋咖喱與林海怡的五杯清酒 新文章
人氣文章

Fashion Feature

Pinterest 2026年流行趨勢預測！蕾絲元素強勢回歸、古董胸針點綴穿搭！如何穿出「Glamoratti 」80 年代奢靡感？ 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
山今老人解構秋葵營養價值！降三高、鞏固免疫系統、助消化樣樣得？涼拌秋葵簡單美味又有益
人氣文章
公立醫院新收費｜9個加價重點一次看清 ，覆診連藥收費或過千元，一項服務維持免費
人氣文章
傷身習慣 │ 20歲女如廁玩手機排血便，骨盆底肌退化如60歲，久坐馬桶增痔瘡風險46% 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/01/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話03/01/2026
美股收盤 | 道指收市飆319點，特斯拉走弱累納指微跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

可重用火箭 | FOCUS | 萬星待發決勝運力，商業航天迎...

02/01/2026 14:09

大國博弈

2026世界經濟展望

02/01/2026 11:35

回顧25 展望26

白銀大翻身

29/12/2025 09:53

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區