開市Go | 委國政局巨變油組停增產，比亞迪銷量全球登頂，大基金增持中芯

05/01/2026

要聞盤點

 

1、美股在2026年首個交易周的周五（2日）表現反覆，最終收市個別發展。雖然微軟(US.MSFT)及特斯拉(US.TSLA)表現疲軟，拖累納指輕微收跌，但在人工智能硬件浪潮持續升溫下，晶片板塊強勢支持大市，帶動道指及標普500指數造好。道指收市升319.1點，或0.66%，報48382.39點；標普500指數升12.97點，或0.19%，報6858.47點；納指跌6.36點，或0.03%，報23235.63點。中國金龍指數升330點。日經期貨截至上午8時02分上升500點。

 

2、美軍於周六凌晨突襲委內瑞拉，將總統馬杜羅及其妻子帶回美國受審。美國總統特朗普表示，美國將暫時管理委內瑞拉，直至完成權力過渡，並稱美國石油巨頭將在該國投資數十億美元。委內瑞拉總統馬杜羅發布法令，宣布全國進入緊急狀態。

 

3、特朗普暗示，如果伊朗當局鎮壓抗議活動，美國準備幫助抗議者。此表態引發德黑蘭高級官員威脅，稱將對該地區的美軍進行報復。

 

4、日本首相高市早苗表示，她與美國總統特朗普進行了一次「極其有意義」的通話，並計劃於今年春季訪問美國。

 

5、費城聯儲行長預計今年美國通脹趨緩、就業市場企穩，經濟增速約為2%。若此預期落地，今年晚些時候可能進行小幅額外降息。

 

6、中國國家主席習近平周一將與來訪的韓國總統李在明在北京舉行峰會。李在明接受央視採訪時強調韓中關係的重要性，並重申在台灣問題上「尊重一個中國」的立場。

 

7、國務院印發《固體廢物綜合治理行動計劃》，提出原則上不再批准無自建礦山或無配套尾礦利用處置設施的選礦項目。

 

8、上海市政府印發《上海市關於鏈接長三角加快建設低空經濟先進製造業集群的若干措施》的通知，目標到2028年實現低空經濟核心產業規模達800億元人民幣。

 

9、財政司司長陳茂波發表網誌表示，憑藉金融和創科的聯動發展，香港的優勢將更加突顯在這個科技定義競爭力的年代，將把握好勢頭，乘勢而上，建立更蓬勃的創科和產業生態，推動經濟高質量發展。

 

10、據報特朗普以「國家安全」為由，強制剝離瀚孚光電(HieFo)公司所收購的半導體相關資產。特朗普指控瀚孚光電「由一名中國公民控制」。此前，瀚孚光電已完成美國Emcore晶圓製造及光晶片相關資產的收購。

 

