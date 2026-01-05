盤前攻略 | 抓捕馬杜羅後道期再升逾200點 北水今日復市需關注資金流向

美股2025年紅盤個別發展，上周五美股首日開市，除晶片股有升勢外，中概股受惠百度分拆昆侖芯消息帶動全線造好，但都未能令三大全面收高。全日最終道指升319點報48382，納指跌6點報23235，標普升12點報6858。

（Shutterstock圖片）

另外，美國周末突襲委內瑞拉並火速捕獲該國總統馬杜羅及其夫人，道指期貨周末走高；道期現報約48605，較現貨高水223點。

中概股造好，ADR再升

上周五中概股高歌猛進；百度大升15.03%報150.30美元，阿里巴巴升6.25%報155.74美元，拼多多升2.08%報115.75美元，京東升2.89%報29.53美元，網易升7.22%報147.56美元，萬國數據升9.86%報38.34美元，小鵬升0.74%報20.43美元，理想升1.89%報17.25美元，蔚來升0.78%報5.14美元，嗶哩嗶哩升7.24%報26.37美元，富途升8.68%報178.46美元。

ADR普遍再比港股上周五大升後跑贏；騰訊(00700)ADR較港股高0.73%，折合627.6港元；美團(03690)ADR較港股高0.40%，折合105.0港元；友邦(01299)ADR較港股高0.19%，折合83.5港元；滙控(00005)ADR較港股高0.85%，折合125.4港元；小米(01810)ADR較港股高1.43%，折合40.9港元；港交所ADR較港股高0.47%，折合417.8港元。

北水休市下港股大升700點都只有1400億成交，觀望今日北水表現

上周五恒指出夜期升13點報26442，較配現貨高水104點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26491，升169點，恒指料跟隨高開過百點。

新年伊始外資對中概股份有重新部署，除百度分拆晶片業務外，內地去年底推動多隻GPU股及AI公司新晉上市，亦明顯有意再次帶動國產AI熱潮，令新年開始外資即重新追捧中資科技股，推動美股中概外，恒指上周亦大升逾700點賀新年。但需要留意上周五內地新年假期維持休市，未見北水反應下港股大升市下僅成交約1400億元，在北水缺席下算表現還好，但今日北水復市，會否令北水趁勢獲利亦需留意，回顧北水新年前曾連續三日淨流出，北水今日能否趁新年改變策略亦會左右近期後市表現。

觀望恒指表現，如北水復市令大市有回吐壓力，即市支持可先參考100天線約26000水平。

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好