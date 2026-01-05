  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

快手 | 可靈AI於海外市場受歡迎惹憧憬，獲券商唱好股價飆一成可否追入？

05/01/2026

　　快手(01024)近期上線多個人工智能(AI)產品功能迭代，數據顯示，其AI模型可靈(Kling)在海外市場廣受歡迎。有券商指快手持續強化可靈技術以維持領先地位，上調相關業務新一年收入預測，建議買入。快手早前遭黑客攻擊，直播間出現色情內容，影響股價表現，今早(5日)才受AI應用商業化提速憧憬刺激，飆升最多逾13%，高見75.25元，並創下逾兩個月新高，為表現最佳藍籌，是否仍可追入？

 

快手 | 可靈AI於海外市場受歡迎惹憧憬，獲券商唱好股價飆一成可否追入？

（AP圖片）

 

快手可靈AI連續升級發布新版「可靈O1」　花旗予目標價88元

 

　　快手的可靈AI於去年底「連續升級」 ，統一多模態O1+2.6音畫同出+數字人2.0。12月初時，可靈AI正式發布全新產品「可靈O1」，定位為首個大一統的多模態創作工具。可靈O1基於全新的影片和影像模型，整合文字、影片、圖片、主體等多模態輸入，將所有生成和編輯任務融合於一個引擎之中。部分人將之視為AI影片領域的Nona Banana。

 

　　隨後花旗發表研報指，最新版可靈O1模型應能顯著提升用戶生成影片的靈活性與效率，並觀察到快手持續強化可靈技術以維持領先地位，維持「買入」評級，目標價為88港元。高盛認為，快手持續擴展海外業務發展團隊，並在廣告、劇集製作及多個行業吸納更多企業客戶，相信可成為未來一至兩年的主要增長動力，目前對可靈AI業務2025年收入預測為超過1.4億美元，2026年則預期可增長至介乎2.3億至2.4億美元，維持「買入」評級，目標價為83港元。

 

　　華福證券稱，可靈AI功能迭代帶來商業化空間進一步提升。以可靈2.6模型為例，同樣生成5秒的視頻，快手1.6模型「標準模式」收費20個靈感值，高品質模式收費35個靈感值；而可靈2.6模型，僅支持高品質模型，收費50個靈感值。價格提升，進一步打開商業化空間。國聯民生證券則指，快手主業穩健增長符合預期，可靈發布新版本第四季流水環比有望提升，短期黑天鵝事件或有波動，當前位置估值性價比高，建議關注黑天鵝事件落地後的投資機會。

 

快手 | 可靈AI於海外市場受歡迎惹憧憬，獲券商唱好股價飆一成可否追入？

（可靈AI網頁截圖）

 

據報快手AI模型在海外市場日益普及　收入增長勢頭強勁

 

　　另據《彭博》報道，快手旗下AI模型在海外市場日益普及。報道引述研究機構SensorTower數據，截至1月2日，快手可靈AI在韓國所有圖形和設計類應用中排名第一，在美國、土耳其、越南等市場亦名列前十名。去年12月，快手可靈的下載量達50萬次，收入達90萬美元。分析認為，數據顯示受惠韓國和美國下載量增長，快手的海外收入增長勢頭強勁，可靈AI變現速度於廣告商和工作室中快於預期。市場關注快手在AI技術應用及產品國際化方面的進展，投資者憧憬AI業務可為公司帶來增長動力。


　
　　根據彭博智庫分析，快手正積極推動AI技術應用，預期有助於2026年盈利增長。然而，分析認為公司由直播業務轉向AI的策略，受制於開發成本上升，對整體盈利的作用有限。快手直播電商業務展望正面，但仍面臨消費信心走弱及中國電商行業競爭加劇的風險。分析表示快手規模及資源相較於內地其他更大型互聯網平台仍具一定限制，或成為未來在電商及AI領域發展的挑戰因素。

 

可靈AI合作夥伴藍色光標再向港交所遞表IPO　股價連日飆升

 

　　此外，快手可靈AI的合作夥伴一藍色光標(深:300058)於上周二(12月30日)再次向港交所遞交招股書，擬在香港主板掛牌上市。藍色光標於上周三(12月31日)股價飆升20%後，今日股價再抽升逾一成。

 

　　快手去年9月宣布，旗下可靈AI與藍色光標正式簽訂戰略合作協議，就AI視頻生成技術研發、平台合作、場景共建、內容創作優化等多方面開展深入合作，共同探索AI影片生成的潛力，標誌著國產AI影片生成技術正式進入營銷應用領域。 藍色光標自研AI行業模型心影創作平台Blue AI，將首批接入快手可靈AI視頻大模型API，通過將業內領先的AI影片生成大模型引入營銷領域，推動營銷行業AI應用加速發展。

 

廣東發布18條意見大力發展數字貿易　推動服務貿易創新發展

 

　　另值得一提，廣東省委辦公廳及廣東省人民政府辦公廳日前發布有關推進數字貿易意見，就大力發展數位貿易、推動服務貿易創新發展等提出18條意見。在大力發展數位貿易方面，《意見》提出推動醫療健康、文化娛樂等領域優質生活性服務進口，舉辦涉外電影展映和文化交流合作活動，辦好中國國際影視動漫版權保護和貿易博覽會。

 

　　另內地日前有傳手機意見論壇一加社區負責人藍帥將以個人身份正式進入快手平台，但後續未有證據顯示藍帥正式入駐快手，目前仍只流於傳聞。

 

麥嘉嘉：憧憬AI商業化提速惟仍面對多個風險　只宜於68至78元炒上落

 

快手 | 可靈AI於海外市場受歡迎惹憧憬，獲券商唱好股價飆一成可否追入？

（麥嘉嘉）

 

　　永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉認為，快手今日升勢相信是因市場憧憬其AI應用商業化會有所提速，若看其近期發布的AI產品包括可靈O1、可靈2.6及可靈數字人2.0，確實解決了AI視頻生成的角色、場景一致性的技術難題，所以券商都提升對2026年可靈AI收入增長的預期，由2025年全年預計大概10億人民幣增至2026年約18億人民幣，此市場預期有助推升其股價。不過，要留意公司面對的風險仍存在，包括視頻業務的行業競爭、監管趨勢及其自身營運風險。

 

　　麥嘉嘉續指，快手股價短線料仍受惠AI商業化刺激而有所拉升，但中長線上升動力會受制於前述風險因素，故對其看法較中性，股價波動性相信仍會較大，相對穩健的投資者宜只炒波幅，料維持68至78元區間上落，現時上望空間不多，始終其電商GMV仍維持相對低位，故利潤增速會略為放緩。

 

　　快手半日升9.66%收報72.65元，連升兩日，累計升幅13.6%，成交72.33億元。其他科技股表現各異，騰訊(00700)升0.08%報623.5元，阿里(09988)升2.28%報152.4元，京東(09618)跌1.13%報113.8元，美團(03690)跌0.19%報104.4元，百度(09888)跌1.04%報142.3元，網易(09999)跌2.71%報222.6元，小米(01810)跌2.53%報39.26元，嗶哩嗶哩(09626)升5.56%報210.8元。

 

快手 | 可靈AI於海外市場受歡迎惹憧憬，獲券商唱好股價飆一成可否追入？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

其他快手相關新聞：
港股先升後回半日軟21點報26316，A股追落後北水續掃貨
《大手成交》快手一手約57萬股交叉盤，涉資4202萬元
《窩輪豪情－梁業豪》上升動力明顯超越了下跌動力

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02635

諾比侃

420.000

異動股

01996

弘陽地產

0.028

異動股

00981

中芯國際

76.500

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02635 諾比侃
  • 420.000
  • 01996 弘陽地產
  • 0.028
  • 00981 中芯國際
  • 76.500
  • 01378 中國宏橋
  • 33.220
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 43.900
股份推介
  • 00175 吉利汽車
  • 17.600
  • 目標︰$22.00
  • 00148 建滔集團
  • 28.720
  • 目標︰$35.00
  • 02899 紫金礦業
  • 36.620
  • 目標︰$36.92
  • 02172 微創腦科學
  • 13.530
  • 目標︰--
  • 02888 渣打集團
  • 193.600
  • 目標︰$210.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 152.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 39.340
  • 09992 泡泡瑪特
  • 196.200
  • 00005 滙豐控股
  • 124.900
  • 00700 騰訊控股
  • 624.500
報章貼士
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 76.650
  • 目標︰--
  • 02338 濰柴動力
  • 18.820
  • 目標︰--
  • 00300 美的集團
  • 87.400
  • 目標︰$100.00
熱炒概念股
即時重點新聞

05/01/2026 17:15  《盤後部署》恒指高位待消化炒股不炒市，科技股受捧阿里有力追落後

05/01/2026 16:17  許樹昌指暫時無跡象顯示夏季及冬季流感有機會重疊

05/01/2026 16:15  【抓捕馬杜羅】中國據悉要求銀行匯報在委內瑞拉風險敞口

05/01/2026 16:13  恒指爭持收升8點報26347快手飆逾一成，北水復市淨流入港股187億元創兩個半月高

05/01/2026 16:02  【定期存款】多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，恒生推7日定存高達5厘

05/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１８７億元，買盈富基金沽騰訊

05/01/2026 08:38  【大行炒Ｄ乜】百度分拆晶片業務獲大行升目標，德銀削多家車企目標價

05/01/2026 16:27  《財資快訊》美電軟報７﹒７８７０，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指企穩四千，RD服務業PMI半年低，銀行傳上報委內瑞拉風險敞口新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

油股｜委內瑞拉變天石油供應存變數，三桶油齊下挫應如何部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 委國變天料衝擊石油供應三桶油捱沽，A股復市追落後內險股衝高新文章
品味生活
生活
人氣文章

我做Marketing．Michael & Derek

Netflix收購行動｜強勁IP庫結合AI生成，串流帝國新時代誕生 新文章
人氣文章

財識兼收．止凡

特別的沖繩之旅，2025年冬 新文章
人氣文章

搵食地圖

「亞洲最佳女主廚」Vicky Lau 全新雲南、貴州菜餐廳「吱喳小館」登陸尖沙咀金普頓酒店新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

從Big Five五大人格看性愛傾向！「O」人傾向多SP生活？「N」人易表現焦慮？哪類人追求安全性行為？
人氣文章

ChatENT．月巴氏

我最喜愛的Stephy 新文章
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

行為藝術節「PAINFREE」：陳卓甄的一鍋咖喱與林海怡的五杯清酒
健康好人生 Health Channel
人氣文章
傷身運動 │ 23歲女過度健身致停經失眠，身體如50歲更年期婦 新文章
人氣文章
名人保養｜51歲郭羨妮性感近照，凍齡美貎回歸，打破顏值崩壞傳言
人氣文章
節日後SOS｜中西合璧秘訣，4招保健助你紓緩節日性腸胃不適
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/01/2026 18:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事05/01/2026
神州經脈 | 滬指企穩四千，RD服務業PMI半年低，銀行傳上報委內瑞拉風險敞口
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

不殺馬杜羅，特朗普想做何種交易？

05/01/2026 16:33

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

2026世界經濟展望

02/01/2026 11:35

回顧25 展望26

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區