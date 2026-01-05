油股｜委內瑞拉變天石油供應存變數，三桶油齊下挫應如何部署？

美國於周末突襲全球最大石油蘊藏國委內瑞拉，抓捕總統馬杜羅夫婦，美國總統特朗普表示將暫時管理委內瑞拉，並稱美國石油巨頭將在該國投資數十億美元。有大行預料委國長期產量或增加，對油價不利。適逢石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)於周日(4日)開會，決定首季維持暫停增產。國際油價暫未受太大衝擊，倫敦布蘭特期油及紐約期油價格於今日(5日)亞洲時段分別徘徊每桶60美元及57美元，僅略為偏軟，但「三桶油」已先行下挫，中石油(00857)更曾插逾半成。局勢未明朗前，「三桶油」是否未宜沾手？應如何部署？

（Shutterstock圖片）

美軍突襲委內瑞拉抓捕馬杜羅夫婦 特朗普：美石油巨頭將投資數十億美元

美軍於周六(3日)凌晨突襲委內瑞拉，將總統馬杜羅及其妻子帶回美國受審。美國總統特朗普表示，美國將暫時管理委內瑞拉，直至完成權力過渡，並稱美國石油巨頭將在該國投資數十億美元。

據悉，委內瑞拉境內的港口並沒有受到影響，Amuay煉油廠和Orinoco Belt產油帶的多個區域仍維持運作狀態。

（Shutterstock圖片）

OPEC+決定維持首季暫停增產 會議未談及委內瑞拉問題

另外，OPEC+周日舉行會議。路透引述一位消息人士表示，OPEC+組織的八個成員國原則上同意在2026年第一季度繼續暫停提高石油產量。

周日的會議召開之際，由於市場對供應過剩的擔憂加劇，2025年油價已下跌超過18%，創下自2020年以來最大年度跌幅。該組織在去年11月已同意在今年1月、2月和3月暫停增產。OPEC+將於2月1日舉行下一次會議。據一名OPEC+代表表示，八個成員國在周日的簡短線上會議上並未討論委內瑞拉問題。

（Shutterstock圖片）

高盛：委國局勢短期對油價影響不明朗 長期產量或增不利油價

高盛發表研究報告指，隨著美國推翻馬杜羅總統政權，該行評估委內瑞拉局勢對其原油價格預測的影響。該行維持2026年布蘭特期油及紐約期油平均價格預測分別為每桶56美元及52美元不變。

該行表示，短期油價影響尚不明朗，但影響幅度有限，主要取決於美國制裁政策的變化。短期內，委內瑞拉原油產量可能略有上升，例如在美國支持委內瑞拉政府並全面解除制裁的情況下。另一方面，由於馬杜羅內閣加強了控制，委內瑞拉石油供應中斷的情況可能在短期內持續甚至加劇​​。該行指，長期來看對油價不利，鑑於近期俄羅斯和美國原油產量超出預期，委內瑞拉長期產量可能增加，這將進一步增加該行對2027年及以後油價預測的下行風險。

摩通私銀：美國對委國行動不令人意外 料對石油產量影響有限

摩根大通私人銀行全球投資策略師陳緯衡表示，美國對委內瑞拉實施軍事打擊並逮捕總統馬杜羅及其妻子，此次軍事行動在此前數月緊張局勢升級和美國逐步加強執法的背景下，並不令人意外。該行評估地緣政治事件對宏觀經濟和市場的影響，主要關注其通過大宗商品生產等渠道對全球經濟的傳遞。該行認為本次事件影響有限。委內瑞拉擁有全球最大已探明石油儲量(約佔全球總量五分之一，約3000億桶)，但受限於原油品質和高盈虧平衡成本，目前產量僅佔全球供應不到1%；委內瑞拉原油為超重質，需要專用煉油設施。此次襲擊未波及委內瑞拉的生產和出口設施。

陳緯衡指，特朗普表示美國可能將「非常強力地參與」委內瑞拉石油產業，並暗示未來美企有望擴大在當地的業務。委內瑞拉在其他全球大宗商品市場中的影響微乎其微，該行認為全球供應格局面臨的風險有限。

里昂：若美大型油企投資委內瑞拉 或加劇石油供過於求

里昂表示，若美國大型石油公司投資委內瑞拉或加劇石油供過於求。委內瑞拉國營石油公司PDVSA自2019年起遭嚴厲制裁，導致油氣開採大幅受損。憑藉奧里諾科油砂，委內瑞拉擁有全球最大的已探明儲量(3040億桶，佔全球17.5%)，卻僅佔全球產量的1%。業界估計，若資本支出充足，產量可望從2024年的每日96萬桶提升至300萬桶。作為「擺動生產者」的OPEC可能會以減產回應(目前OPEC已有約每日460萬桶的閒置產能)。亞太地區(除澳洲與印尼外)將成為「低油價長期化」的淨受益者，尤其是那些石油進口佔GDP比重高且有經常帳赤字的國家(印度、菲律賓)。

該行又指，美國事實上掌控委內瑞拉石油出口的去向。華盛頓如今掌控委內瑞拉石油供應，對那些依賴委內瑞拉石油、卻持左派立場且違背美國國家利益的進口國(如古巴、尼加拉瓜)形成壓力。而中國是委內瑞拉石油的最大消費者，佔出口量的五分之四，但僅佔中國石油進口的個位數百分比，因此替代性很強。事實上，委內瑞拉的出口已經連續數周遭到攔截。

中銀國際：委國事件或令油價近期下跌 中石油短期面臨拋售壓力

中銀國際指，美軍以迅速方式擒獲委內瑞拉總統馬杜羅。更重要的是，特朗普敦促美國石油公司加大對委內瑞拉石油產業的投資。特朗普的言論對油價構成負面影響，鑑於委內瑞拉的石油產量在投資和時間的推移下可能翻倍至每日200萬桶，油價近期可能會因而下跌。但紐約原油價格不會長期低於每桶50美元，因這會阻礙美國公司對委內瑞拉的投資。接下來需要密切關注伊朗和烏克蘭的局勢。

中銀國際維持對中國石油行業的「中立」評級，預計中石油短期內可能面臨拋售壓力。

麥嘉嘉：三桶油均受影響暫宜避開 中海油料19.8至22元波動

（麥嘉嘉）

永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉預料油股短線可能會受壓。她指，委內瑞拉目前石油產量每日大概少於100萬桶，佔全球供應不足1%，故該國局勢未必會拖累油價，不過，中長線有機會在該國政權轉變下提升其產出量，會壓抑油價。因此，以往在地緣政治因素下油價多數都會上升，今次卻明顯有些偏軟，因大家擔憂委內瑞拉中長期新政權會令當地引入更多西方石油巨企去修復一些設施，到時有機會增加產出量，為油價帶來壓力。

至於對三桶油影響，麥嘉嘉認為，中石油風險敞口最大，因它於委內瑞拉算是較大的投資者之一，而今次新政權有機會是親美，可能會審查、凍結甚至廢除馬杜羅時期簽署的一些油抵債協議，尤其中國作為委內瑞拉最大債權國，過往都是透過石油還債，所以這會變成中石油一個風險。中海油(00883)則一向對油價敏感度較高，若油價中線因市場預計供應會增加而較低迷，會壓縮中海油的估值模型。而中石化(00386)的煉化利潤亦會受影響，因委內瑞拉現時出產的重質原油即Merey16，是中國燎廠的重要原料，當地如出現港口封鎖或交接期混亂等，有機會影響短期供應鏈，中石化或會到加拿大或中東找更貴的替代能源，這會壓縮其煉油毛利(GRM)。因此，三桶油今日股價都有些受壓，在地緣政治持續下，避開三桶油會較理想。

麥嘉嘉又指，較擔心中石油，地緣政治因素有機會繼續發酵，雖然委內瑞拉於其整個板塊盈利佔比未必很大，但它於當地的業務或因政權改變存在不確定性，會限制其股價反彈幅度。中海油股價則與油價相關性較高，若假設油價中線偏弱，中海油也只會於區間上落，未必有很大值博空間，料於19.8至22元左右波動。而中石化供應鏈及毛利也受委國局勢影響。總之，油價會有波動，但中線在環球經濟不算很穩健下，油價升勢會受限，也間接限制三桶油中線股價表現。

中海油今日跌3.29%收報21.14元，成交41.16億元；中石油跌3.52%報8.22元，成交25.71億元；中石化跌1.92%報4.61元，成交8.86億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此







其他油股相關新聞：

【抓捕馬杜羅】景順趙耀庭：委內瑞拉事件對全球宏觀市場短期影響不顯著，料黃金相對反彈

【抓捕馬杜羅】摩通私銀料委內瑞拉政局變化事件對石油產量影響有限

【抓捕馬杜羅】高盛：委內瑞拉政局變化短期對油價影響不明朗，長遠或不利油價

《異動股》三桶油齊跌中海油挫近3%，委國變天料衝擊全球石油供應格局

【抓捕馬杜羅】林健鋒：委內瑞拉總統夫婦被抓捕或致油價上升，有機會影響本港出入口表現

【抓捕馬杜羅】亞市早盤油價下跌，因馬杜羅遭抓捕引發供應過剩擔憂





樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情