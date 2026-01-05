異動股｜綠城漲8％潤地升逾6％，求是雜誌文章強調改善和穩定房市預期

潤地(01109)現價升6.3％，報29.46元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅8.3％。該股成交約957萬股，涉資2.78億元。綠城(03900)升7.9%，報9.04元；中海外(00688)升3%，報12.87元；碧桂園升2.5％，報0.405元；龍湖升5.4％，報9.21元；萬科升3.3%，報3.48元。

官媒《求是》雜誌最新一期刊發的中國住建部政策研究中心研究員鍾庭軍撰寫的評論文章指出，要以更有力更精準的舉措，加強對房地產市場的宏觀調控，持續改善和穩定房地產市場預期；做好風險防範和應對預案，目前房地產企業債務仍然較高，不排除個別企業仍有破產重組的可能，要未雨綢繆，有效做好應對。

此前內地多間統計機構針對內房發表2025年全年銷售額排名榜，據中指研究院和億翰智庫發布的百強房企銷售榜單顯示，其中保利發展蟬聯銷售榜首，全年銷售額2530億元人民幣，緊隨其後為綠城中國的2519億元人民幣，第三至五位分別是中海地產、華潤置地及招商蛇口。首五位合計銷售近1.19萬億元人民幣。

現時，恒生指數報26314，跌24點或跌不足0.1％，主板成交近1421億元。國企指數報9150，跌18點或跌0.2％。恒生科技指數報5726，跌9點或跌0.2％。

A股2026年紅盤造好；上證綜合指數報4009，升40點或升1％，成交6807.33億元人民幣；深證成份指數報13764，升239點或升1.8％，成交9295.99億元人民幣。

