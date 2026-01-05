新股上市 | 羅兵咸料今年本港IPO集資額最多3500億元，有機會排全球三甲內

羅兵咸永道資本市場服務合夥人黃金錢在記者會上指出，預計本港於2026年將有約150家企業上市，按年升26.1%；集資總額介乎3200億元至3500億元，按年升12%至22.5%，排名有機會在全球三甲之內。

羅兵咸永道資本市場服務合夥人黃金錢（左）、梁令欣（右）（許英略攝）

大型IPO料有3至5宗，A股上市佔比仍高

黃金錢亦預計，集資超過50億元企業數量將超過10家；集資逾100億元大型IPO則料有3至5家企業，將較去年有所減少。

不過，黃金錢續指出，目前已有超過300家企業遞表申請在港上市，其中不乏大型企業，且A股已佔約100間。而他預料，今年估計會有約40間A股上市，集資約1400億元；18A生物科技企業有約20間，集資約300億元；18C創新企業會有約10間，集資亦約300億元。因此可見今年A股佔比仍高，但相對上18A及18C會比例開始提升。

黃金錢提到，利好因素包括減息，以及中國經濟保持中高速增長，因此估計企業上市需求仍然強勁，如受惠於中國內需刺激措施，估計相關公司會有一定比重。而不利因素則為地緣政治因素。

至於去年香港在新股集資額重奪全球第一，集資總額2858億元，按年大幅上升2.25倍；涉及119宗IPO，按年上升68%。其中，有55家公司的集資額為10億元或以上。

撰文：經濟通採訪組

